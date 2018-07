Inhalt Seite 1 — Reichsbank-Anteilseigner stark verbittert Seite 2 Auf einer Seite lesen

„Der Tatbestand der Enteignung kann als erfüllt gelten“

Zu den vornehmsten und sichersten Papieren der alten Zeit gehörten die Anteile an der Deutschen Reichsbank. Es galt für nahezu ausgeschlossen, daß sie jemals ihren Wert verlieren könnten. Das aber war ein Irrtum.

Die Besatzungsmächte sahen nach dem Krieg in der Reichsbank eines der wesentlichsten Instrumente des Hitler-Regimes zur Finanzierung des zweiten Weltkrieges. Sie zerschlugen deshalb die Deutsche Reichsbank, genauso, wie sie andere große und starke wirtschaftliche Gebilde dezentralisierten. Es war dies damals eine reine politische Angelegenheit, die weder mit Recht noch mit wirtschaftlichen Zweckmäßigkeit etwas zu tun hatte. Als 1947/48 die Währungsreform vorbereitet wurde, griffen die Alliierten aus ähnlichen Erwägungen nicht mehr auf das zurück, was von der Reichsbank übriggeblieben war, sondern schufen mittels des LZB- und BdL-Gesetzes ein neues Notenbanksystem. Dieses übernahm von der Reichsbank den noch vorhandenen sachlichen und personellen Apparat, aber auch den wesentlichen Teil der Schulden und Verpflichtungen, ohne allerdings dabei die Reichsbank selbst aus dem Obligo zu entlassen. Das war auch nicht möglich, weil die Reichsbank in der Gestalt von Forderungen an das Reich die Gegenposten besaß.

Es kam alsdann die Währungsreform und damit die Umstellungsgesetzgebung. In ihren Ausführungen wurden bei der Reichsbank die Forderungen an das Reich gestrichen; die Verpflichtungen der Landeszentralbanken wurden umgestellt. Sie erhielten dafür Ausgleichsforderungen gegenüber den Ländern. Im Endeffekt ergab sich somit für das Zentralbanksystem eine ausgeglichene Bilanz, bei der sich im wesentlichen auf der Aktivaseite Ausgleichsforderungen befanden, während auf der Passivaseite die in Umlauf befindlichen Banknoten und u. a. die Einlagen der Kreditinstitute, der öffentlich-rechtlichen Körperschaften standen. In der niemals ordnungsgemäß aufgestellten DM-Eröffnungsbilanz der Deutschen Reichsbank aber waren auf der Aktivaseite die alten Forderungen an das Reich gestrichen, auf der Passivaseite aber die umgestellten Forderungen an die Landeszentralbanken bzw. an die Länder erhalten geblieben. Weiterhin befand sich dann noch in der Bilanz der Reichsbank die sogenannte Restmasse, wie Grundstücke (die vom Landeszentralbanksystem übernommen worden waren), Goldbestände (die die Alliierten beschlagnahmt hatten), Effekten (vor allem ein größerer Posten an Golddiskontbankaktien) u. ä. m. Diese „Restmasse“ aber reichte in keiner Weise aus, um die große bei der Umstellung verbliebene Schuld auch nur annähernd zu decken. Die Deutsche Reichsbank ist deshalb seitdem mit einem großen Betrag – man spricht von mehr als sechs Mrd. DM – überschuldet.

Diese Rechnung ist der Zentralpunkt des Streites zwischen den Reichsbankanteilseignern und der Bundesregierung. Letztere steht dabei auf dem Standpunkt, daß es sich bei der Neuordnung des Notenbanksystems 1947/48 nicht um eine Enteignung gehandelt habe, sondern um eine Dezentralisationsmaßnahme der Alliierten, bei der die endgültige rechtliche Ordnung der Zukunft überlassen blieb. Die Alliierten hätten damals nicht beabsichtigt, die Reichsbankanteilseigner entschädigungslos zu enteignen; sie hätten vielmehr die endgültige Regelung den Verhältnissen der Zukunft überlassen. Das aber sollte nunmehr durch das Gesetz über die Liquidation der Deutschen Reichsbank erfolgen. Diese Regelung aber sei ihrem inneren Wesen nach eine administrative Angelegenheit, die auf der Grundlage der Umstellungsgesetze zu erfolgen habe. Hierbei könne man an der Tatsache, daß die Reichsbank überschuldet ist, nicht vorüberkommen. Rechtliche Überlegungen und Billigkeitsmaßnahmen führten aber doch zu dem Ergebnis, daß die Reichsbankanteilseigner mit BdL-Genußrechten (und zwar für je 100 RM = 60 DM) abzufinden seien.

Der Bund muß entschädigen

Von den Reichsbankanteilseignern wird die Berechtigung dieser Auffassung bestritten. Sie vertreten den Standpunkt, daß die seinerzeitige Maßnahme gegen die Reichsbank den Tatbestand einer Enteignung erfüllte. Hieraus aber resultiere nach den Bestimmungen des Grundgesetzes eine Verpflichtung des Bundes, die Reichsbankanteilseigner angemessen zu entschädigen. Das sei auch ohne weiteres möglich, weil die Reichsbankrestmasse, wie man auch rechne, hierfür völlig ausreiche. Eine Überschuldung der Reichsbank liege nämlich nicht vor, denn durch die Zuweisung von Ausgleichsforderungen an die Landeszentralbank habe ein Übergang nicht nur der Passiva, sondern auch der Deckungsaktiva von der Reichsbank an die Landeszentralbanken stattgefunden. Welchen Weg man aber auch weiter beschreitet, nämlich den einer ordnungsgemäßen Liquidation der Reichsbank (die langwierig ist, da sie u. a. die Durchführung von sehr schwierigen Grundsatzprozessen nötig macht), oder ob man sich auf eine globale Entschädigung durch den Bund einigt, immer lassen sich die entsprechenden Maßnahmen nur im Einverständnis mit den alten Reichsbankanteilseignern durchführen.