Von Günter Spang

Nachdem einige Zeitschriften verschiedene Fälle von Seelenwanderung in Amerika und in Europa aufgedeckt haben, ging es mit dem Hypnotiseur Dr. Kulp, der sich übrigens vor Wochen durch Selbsthypnose als Karl der Große identifizierte, aufwärts. Denn jetzt will natürlich jeder rechtschaffene Mensch wissen, ob und als was und wann und wo auch er schon einmal gelebt hat.

Auch Herr Schmitt saß im überfüllten Wartezimmer Dr. Kulps, eingezwängt zwischen einem Kleiderständer und einer älteren Dame, die ihrer eckigen Nasenform nach in ihrem früheren Leben sicher als könig- oder kaiserliche Hofgouvernante tätig gewesen war. Die Dame erzählte gerade einem robusten Herrn, dessen Seele einst zweifellos in einem Raubritter gesteckt hatte, ihre Nichte Anita sei früher die berühmte Kleopatra gewesen. „Sie erinnerte sich noch an alle Einzelheiten!“, flüsterte sie dem Raubritter ins Ohr. „Der Film, das Fernsehen und der Funk reißen sich um sie, und morgen wird sie einen fünffachen Olympiasieger heiraten!“

Mit der schönen Hoffnung erfüllt, ebenfalls ein ruhmreiches Vorleben zu haben, betrat Herr Schmitt drei Stunden später, als er endlich an der Reihe war, das Behandlungszimmer. Dr. Kulp, ein kleiner, seriöser Herr mit einer dunklen Hornbrille, bat ihn auf eine Couch und schaltete das Tonbandgerät ein, das Herrn Schmitts Erinnerungen festhalten sollte. „Das Honorar für die Hypnose beträgt 600 DM!“ Herr Schmitt erschrak.

„Dafür bekommen Sie das Geld, wenn Sie Glück haben, zehn- und hundertfach wieder zurück!“, beschwichtigte ihn Dr. Kulp. „Dem Maurermeister Moll beispielsweise, der früher als maurischer Prinz lebte, hat ein Verlag für die Veröffentlichung seiner Memoiren 100 000 DM gezahlt. Das Leben anderer Klienten, die in früheren Jahrhunderten entweder als Generäle, Dichter, Dombaumeister oder Massenmörder gelebt haben, wird verfilmt. Andere Klienten wiederum haben sich an vergrabene Goldschätze, an verschollene Erfindungen und Entdeckungen erinnert, die sie jetzt in hohe D-Mark-Beträge umsetzen!“

„Oh“, sagte Herr Schmitt verblüfft. Angesichts dieser rosigen Aussichten wollte er gerne 600 DM zahlen. „Und die Erinnerungen in der Hypnose entsprechen bestimmt den Tatsachen?“

„Zweifellos!“, entgegnete Dr. Kulp. „Ein Beispiel! Mein Klient Fritz Hinterhuber erinnerte sich daran, daß er im Jahre 1671 im Teutoburger Wald in der Nähe eines Hünengrabes einen Knochen verscharrte. Er fuhr vor acht Tagen hin, und was sage ich Ihnen? Er hat den Knochen tatsächlich wiedergefunden!“ Schmitt wurde mißtrauisch.