In der vergangenen Woche wurde, 82jährig, die alte Gräfin Stauffenberg zu Grabe getragen auf dem Friedhof in Lautlingen, auf dem die Gräber ihrer beiden Söhne Claus und Berthold fehlen, weil Hitlers Zorn auch ihre sterblichen Überreste vernichten ließ. Im Hof der Bendlerstraße und am Galgen in Plötzensee starben sie, verfemt, gegeißelt – der Name, wie Hitler meinte, zur ewigen Vergessenheit verdammt, weil alle, die ihn trugen, ausnahmslos dem Gefängnis überantwortet wurden. Was für ein Schicksal! Und wie trug sie es, diese gerechte, gütige, einsame, alte Frau, die auch ihren Bruder, Nikolaus Graf Üxküll-Gyllenband, als Opfer des 20. Juli verlor. Ihn, den ein Bild zeigt, wie er in souveräner Haltung, weltenfern den Kreaturen, die ihn umgeben, in unendlicher Traurigkeit auf den Schergen Freisler herabschaut. Es ist eines der ergreifendsten Bilder – großartig und erhaben – das uns der Propagandafilm überlieferte, den jene drehen ließen, um die Erbärmlichkeit ihrer Opfer zu zeigen. Dff.