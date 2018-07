Es ist der Fluch des Menschen, daß er zu schnell vergißt – denn dadurch büßt er an moralischer Verantwortungsfähigkeit ein, an Bewußtsein der Mitschuld an allen geschehenen Greueln und Schrecken. Und es ist der Segen des Menschen, daß er vergessen kann – denn sonst hätte er schön tausendmal aufhören müssen, weiterleben zu wollen. Dies ist etwa das psychologische Spannungsfeld, in welchem Hans Joachim Haeckers neues Schauspiel Piavara sich entfaltet, das bei seiner Uraufführung in Augsburg einen bemerkenswerten Premierenerfolg erzielte.

Auf einer Italienreise stößt Gisela unvermutet auf den Namen Piavara, den Namen des Ortes, von dem aus sie vor zehn Jahren die letzte Nachricht ihres damaligen Verlobten erhielt. Wie unter einem magischen Zwang überredet sie ihren Begleiter, den jetzigen Verlobten Erich, dorthin zu fahren. Aber in dem friedlichen Ort, der einmal ein Ort des Grauens war, beginnen nicht nur die Dinge von der Vergangenheit zu reden; auch die Menschen tragen das Gewesene noch in sich, und der Strudel der Erinnerungen reißt Gisela in ein Netz vernichtender Rückschau, Sie erfährt, wie der damals Geliebte zugrunde ging: in die ausweglose Notwendigkeit versetzt, den Sohn seiner Quartierswirte und noch andere Bürger der Stadt als Partisanen erschießen zu lassen, fiel er selbst der blutigsten Rache anheim. Claudia aber, die Schwester des zuerst Gerichteten, die erkannte, daß auch der fremde Soldat, der Mörder ihres Bruders, nur als Opfer einer furchtbaren Verkettung von Notwendigkeiten handelte – sie hatte seine Gewissensqualen erlebt und darüber eine tragische Neigung zu ihm gefaßt, um die sie bis auf den heutigen Tag ebenso unheilbar trauert wie um den Bruder. Ein seltsam verkrampftes Gefühl, das den blutgetränkten Rock des Deutschen aufbewahren läßt, zugleich als Trophäe wie als Reliquie. Gisela und ihr Reisegefährte sind zufällig als Gäste in dieses Haus des Schicksals geraten. Und sie muß nun unter tausend Peinigungen erleben, wieviel mehr als ihr der einst Geliebte, dann Verlorene, dieser schwarz gekleideten Italienerin gehört, die nicht vergessen kann. Mit einer Art aufbegehrenden Trotzes bewirkt diese Erkenntnis nach schweren Erschütterungen in Gisela den Willen zum Vergessen, zur Preisgabe der Vergangenheit, zum „Leben“. Diese Wendung liegt zweifellos in der Logik ihres Charakters. Die Frage ist nur: ob dieser Charakter eine plötzliche, fast mystische Besessenheit von der Vergangenheit hergab, ob die Braut Gisela überhaupt in der Lage ist, von jener ungeheuren Leidenschaft des Schmerzes erfaßt zu werden, die der Dichter während der Tage von Piavara darstellt.

Hier liegt die dramaturgische Achillesferse der Dichtung: Wer der beschwörenden Sprache auf gut Strindbergsche Art personifizierter Stimmen des Gewissens und gelebter Wirklichkeit so nahezu nachtwandlerisch unterliegt, wie diese Gisela von der ersten Wartesaalszene an. bis zu der abschließenden zweiten, der dürfte andererseits nicht so „vergeßlich“ sein, aus purem Leichtsinn gerade in das Land gehabter Trauer mit einem netten neuen Lebenspartner auf Vergnügung zu reisen. Dieser Widerspruch wird auch nicht gelöst durch szenisch realisierte Persönlichkeitsspaltung wiederum nach allzu offenkundig Strindbergischem Vorbild: die „Unbekannte“ (1), das personifizierte Nichtvergessenkönnen in Gisela selbst, wirft sich vor einen einfahrenden Zug, und dieser Selbstmord löst in Gisela den befreienden Entschluß zum Lebenwollen (im Sinne des Vergessens) aus. Diese Szene ist in ihrer Grundidee fast eine Kopie der Krug-Szene in „Nach Damaskus“ mit dem „Kranken“ und schließlich „Toten“ im Nebenzimmer.

Indessen: das Stück verdient den lebhaften Beifall, den es in Augsburg fand. Es zwingt die Verzauberten des Wirtschaftswunders zum Nachdenken, es rührt ein tiefes menschliches Problem an, ohne eine Tendenz zu verkünden; es steckt endlich voll dichterischer Einfälle und überragt auch im Sprachlichen den literarischen Durchschnitt von heute merkbar.

Um die Wiedergabe, die ein hohes Niveau darstellerischen Könnens und ernsten Werkdienstes zeigte, machten sich unter Helmut Gaicks Regie vor allem die Trägerinnen der Hauptrolle verdient: Maria Plagge als Gisela und Ingrid Aring als Claudia. a–th.