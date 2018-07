Inhalt Seite 1 — Weserbergland-Wasser, Wald und Wild Seite 2 Auf einer Seite lesen

Hameln, im Juni

Ob Kurzurlaub oder Hochzeitsreise, Vierwochenaufenthalt oder verlängertes Wochenende – das alles kann man gut im Weserbergland „absolvieren“. Jedem hat dieses anmutige und ganz eigenartige Gebiet zwischen Leine und Detmold, Steinhuder Meer und Hannoversch-Münden etwas anzubieten: Dem Angler und Paddler, dem Bergsteiger und Burgenfreund, dem Naturhungrigen und dem Touristen, der mit der Kamera unterwegs ist. Er findet in alten Städtchen wie Hameln prachtvolle Häuser und historische Gassen, etwa die Bungelose, die eine Aufnahme lohnen. Dabei ist dieses waldreichste Gebiet Norddeutschlands von den Großstädten leicht zu erreichen. Von Hamburg sind es beispielsweise 200, von Köln und Berlin nur etwa 300 Kilometer nach Hameln.

Die Rattenfängerstadt hat ihre eigene Sorte des Andenkenkitsches. Dem Besucher werden angeboten: Ratten in Form von Seife, Brotteig, Marzipan, Ratten aus Holz, Emaille, auf Postkarten und als Stocknägel. Tatsächlich aber locken nicht nur die Ratten, sondern das Rattenfängerhaus als Krone der eigenartigen Weser-Renaissance, einer Nachbildung des Fachwerks in Stein. Eine Gaststätte im Rattenfängerhaus ist gemütlich und stilvoll eingerichtet. Weinkenner rühmen auch den „Rattenkrug“. An der Seitenfront des Rattenfängerhauses berichtet eine Inschrift in Höhe des zweiten Stockwerks von einem Piper mit allerlei Farve bekledet“, der „Anno 1284 am Dave Johannis et Pauli“ während eines Gottesdienstes „CXXX Kinder binnen Hamelen verledet“ hat. Wer Zeit hat, der mag sich im Rattenkrug die alte Rattenfängersage erzählen lassen und sich den Kopf darüber zerbrechen, an welche historische Begebenheit diese Sage knüpft. Und ein guter Ratschlag für reisende Musiker: sie dürfen nach altem Brauch niemals in geschlossener Gruppe und mit Musik durch die Bungelosestraße (trommellose) neben dem Rattenfängerhaus ziehen, durch die Hamelns Jugend einst auszog und nie wiederkehrte.

Mit dem Auto ist es – vorbei an dem alten Grafenschloß Schaumburg – nur ein Sprung nach Rinteln, wo die Exter in die Weser mündet. Wer sich aufs Autobummeln versteht, wird die Fahrt durch das unberührte und romantische Extertal genießen. An der Quelle dieses wildrauschenden Gebirgsflüßchens gelangt er in ein burgenreiches Waldgebiet. Hier liegen dicht beieinander die Burg Sternberg, Schwalenberg, die Schlösser Barntrup, Schieder und die weltbekannte Hämelschenburg.

In Bodenwerder erreicht man wieder die Weser. Das ist die Heimatstadt des Lügenbarons von Münchhausen, dessen Geburtshaus bei Kriegsende um eine Sehenswürdigkeit bereichert wurde. Die einziehenden Amerikaner vermuteten hinter der verschlossenen Tür ein Waffenarsenal und schossen durch das Türschloß mitten hinein in die eingerahmte Geburtsurkunde Münchhausens, die hiermit doppelt sehenswert wurde.

Zu einer Weserberglandreise gehört unbedingt eine Dampferfahrt auf der Oberweser. Die Oberweser-Dampfschiffahrtsgesellschaft befährt die Strecke zwischen Rinteln und Hannoversch-Münden mit großen Schiffen, deren Oberdeck eine Sonnenterrasse und hervorragender „Aussichtsturm“ ist. Es werden regelmäßige Kaffeefahrten zu ermäßigtem Sonderpreis veranstaltet. Man kann schon in Hameln einen Raddampfer besteigen, aber erst ab Bodenwerder liegt die Weser im wirklichen Bergland. Am Vogler, in dem einst der Vogelfänger und Sachsenkönig Heinrich gejagt haben soll, rücken wenig flußauf die hohen Felsen unmittelbar an den Fluß. Oberhalb der Teufelsmühle hat man von einem Gedenkturm den schönsten Ausblick auf die Berge der Weser, die sich unablässig in Kehren vorwärtswindet. Die alte Burgruine Polle ist die nächste Station. Die „Burgfestspiele Polle“ führen den ganzen Sommer über auf der Freilichtbühne der Burg die Schillerschen „Räuber“ und Shakespeares „Was ihr wollt“ auf. Wer länger hierbleiben will, kann sich in dem einzigen Bungalow-Hotel des Weserberglandes einmieten, das, vierzig Meter über dem Fluß, vier gemütlich eingerichtete Häuschen für zwei Parteien mit separaten Eingängen (2, Wohnzimmer mit Couch, Küche, Brausebad, Garage) bereithält. Sechs weitere werden noch aufgestellt.

Etwas weiter flußauf liegt Holzminden. Wer sich nicht vor einer Fabrikbesichtigung scheut, der sollte unbedingt das Holzverzuckerungswerk und die verschiedenen Parfümgrundstoff-Fabriken ansehen. Denn wo gibt es schon so etwas. Die nächste Dampferstation ist Höxter. In dieser alten Hansestadt sind Romantik (Kiliankirche), Gotik (Marienkirche) und Renaissance (Tillyhaus und Rathaus mit Turm und Erker in charakteristischer Holzarchitektur) nahe beieinander. Kurz vor Höxter liegt Corvey – ehemals Reichsabtei und Benediktinerkloster, das bedeutendste Kulturzentrum Nordwestdeutschlands im Mittelalter. Die im Klosterschloß des Herzogs von Ratibor eingerichtete Bibliothek, die auch der Sänger des Deutschlandliedes, Hoffmannn von Fallersleben, viele Jahre verwaltete (er liegt auf dem kleinen Klosterfriedhof begraben), ist einen mehrtägigen Besuch wert. Wenige Kilometer nördlich der Stadt erhebt sich 408 Meter hoch der Köterberg. Gegenüber von Höxter, unmittelbar an der Weser, liegt Fürstenberg. Der Besucher schlägt hier drei Fliegen mit einer Klappe: auf rotem Fels, hoch über dem Fluß, das ehemalige Schloß der Herzöge von Braunschweig und darin die Porzellanmanufaktur Fürstenberg, deren Besichtigung sich unbedingt lohnt.