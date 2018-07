Adenauer/Eisenhower in den USA: Eisenhowers Erkrankung nahm Adenauers USA-Reise viel von ihrer Bedeutung. Einmal steht nurDulles für ernsthafte politische Gespräche zur Verfügung, zum anderen sind Eisenhowers Chancen einer Wiederwahl infolge seiner Erkrankung gesunken.

*

Warschau: Noch ein prominenter Exilpole und ehemaliger Ministerpräsident, Stanislaus Mackiewicz, ist nach Polen zurückgekehrt. Sein Nachfolger als Exilministerpräsident, Hanke, war schon im vergangenen Herbst von London nach Warschau übergesiedelt, Auffallend ist, daß weder Hanke noch Mackiewicz von den Exilpolen als „Verräter“ bezeichnet werden. Offensichtlich bemühen sich beide Seiten, den Graben zwischen Exil und Heimat zuzuschütten. Die Abrechnung mit Stalin und die Regierungsumbildung in Warschau haben diesen Prozeß beschleunigt.

*

Mittel-Ost: Der neue sowjetische Außenminister Schepilow wird in den nächsten Tagen in Kairo erwartet, um an den Feierlichkeiten anläßlich des Abzugs der letzten englischen Soldaten aus der Kanalzone teilzunehmen. Seit dem London-Besuch Chruschtschows und Bulganins, bei dem auch die Frage der Waffenlieferungen der Ostblockstaaten nach dem Nahen Osten besprochen wurde, ist die ägyptisch-sowjefische Freundschaft etwas erkältet. Schepilow wird versuchen, den Schaden wiedergutzumachen.

*