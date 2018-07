Jedes Ding hat zwei Seiten. Auch die in der vergangenen Woche zwischen dem Gesamtverband der metallindustriellen Arbeitgeberverbände und der IG Metall zustande gekommene Vereinbarung, die wöchentliche Arbeitszeit in der Metallindustrie ab 1. Oktober von .48 auf 45 Stunden herab- und zugleich die Löhne und Gehälter um 8 v. H. heraufzusetzen, hat einen erfreulichen und einen weniger erfreulichen Aspekt.

Erfreulich ist auf jeden Fall die Tatsache, daß eine Einigung über diesen bedeutsamen Schritt zur Lösung eines sozialpolitischen Problems, das in den vergangenen Monaten so heftig und mit so widerstreitenden Fronten diskutiert wurde, auf dem Wege der Verständigung erreicht wurde. Erfreulich ist auch, daß sowohl die Verhandlungen als auch ihre Ergebnisse den Zusammenhang offenkundig werden ließen, der nun einmal zwischen Geldverdienst und Arbeitszeit besteht – im Sinne jener Maxime, die bei den im Januar begonnenen und dann leider abgebrochenen Gesprächen zwischen den Spitzenverbänden der Tarifpartner von der Seite der Arbeitgeber immer wieder in den Vordergrund gestellt wurde: daß man nämlich nicht gleichzeitig weniger arbeiten, weniger produzieren und mehr verdienen könne. Nur etwa ein Viertel dieser achtprozentigen Lohnerhöhung wird den Arbeitnehmern im Endeffekt als Mehrverdienst in die Tasche fließen. Die anderen Dreiviertel werden von dem Lohnausgleich für die verkürzte Arbeitszeit absorbiert. Insofern also hat sich die von der Bundesvereinigung der Arbeitgeberverbände ihren Mitgliedsverbänden auf den Weg gegebene Empfehlung durchgesetzt. Nicht durchgesetzt aber hat sich die andere Empfehlung, Lohnerhöhungen und Arbeitszeitverkürzungen tunlichst im Rahmen der durchschnittlichen Produktivitätsentwicklung zu halten. Ganz offenbar werden die durch Produktivität und Rentabilität in der Metallindustrie gegebenen Möglichkeiten zugunsten der Arbeitnehmer dieser Industriegruppe voll „ausgefahren“, und das ist eben die bedenkliche Seite dieser sonst so erfreulichen Angelegenheit.

Denn darüber muß man sich ja wohl im klaren sein: die von den Gewerkschaften jetzt so gern gebrauchte These, daß es in einer Marktwirtschaft ihnen genauso wie den Unternehmern erlaubt sein müsse, die gegebenen Chancen zu nutzen und also „aus dem Markt“ herauszuholen, was er nach den Gesetzen von Angebot und Nachfrage hergeben kann, hat nur auf den ersten Blick den Schein der Wahrheit für sich. Diese These stimmt nicht, weder für das Verhalten der Unternehmer noch der Gewerkschaften – richtiger: sie stimmt nicht mehr, seit die Wirtschaftsentwicklung auch bei uns in die Hochkonjunktur hineinzuwachsen begann. Unsere Wirtschaft ist seit geraumer Zeit vollbeschäftigt, z. T. auch schon überbeschäftigt. In einer solchen Periode der mehr oder weniger durchgängigen Anspannung und Überspannung der Produktionsmaschinerie funktioniert der marktwirtschaftliche Wettbewerbsautomatismus nicht mehr, jedenfalls nicht in dem Sinne, wie er nach Adam Smith funktionieren soll. In einer Hochkonjunktur treibt der Preis den Preis, der Lohn den Lohn, der Preis den Lohn und der Lohn den Preis. Deswegen hat es schon seinen guten Sinn, wenn von verantwortlicher Seite immer wieder gemahnt wird, Maß zu üben, das heißt die Preise wenigstens einigermaßen stabil zu halten und Lohnerhöhungen oder Arbeitszeitverkürzungen nur in den Grenzen der durchschnittlichen Steigerungsrate der Produktivität vorzunehmen, also nur in einem Rahmen, der es auch den vom technischen Fortschritt weniger profitierenden Wirtschaftszweigen (Hochbau, Landwirtschaft, Bergbau!) möglich macht, mitzuziehen, ohne die höheren Lohnkosten über höhere Preise wieder hereinholen zu müssen.

Die Metallindustrie ist wegen ihres hohen Einsatzes von maschinellen Hilfskräften in der glücklichen Lage, zu den Spitzenreitern in der Produktivitätsentwicklung zu gehören. Die achtprozentige Lohnerhöhung und Arbeitszeitverkürzung von 48 auf 45 Stunden – als erste Etappe zur 40-Stunden-Woche –, die sich dieser Industriezweig „leisten“ kann und wozu man die in der Metallindustrie tätigen 1,7 Millionen Arbeiter und Angestellten nur beglückwünschen darf, wird schwere Probleme für andere Teile der Wirtschaft aufwerfen, die nicht in dieser glücklichen Position sind. Gott sei Dank; das Eis ist nun gebrochen. Die Arbeitszeitverkürzung marschiert, aber, wenn es nach dem nun geschaffenen „Präzedenzfall“ geht, in einem Tempo, mit dem nicht alle mitkommen werden, es sei denn, daß sie sich auch über diese Runde mit höheren Preisen bringen, über die heutzutage zuerst viel geschimpft wird, um sie dann aber doch zu bezahlen ...

Richtiger wäre es gewesen, wenn die Metallindustriellen ihren alten Vorschlag aus der Schublade geholt (oder durchgesetzt) hätten, den sie in den Lohnauseinandersetzungen vor Weihnachten gemacht hatten, und einen Teil ihrer Konzessionen in Form von Preissenkungen an die Allgemeinheit und die anderen von der Sonne der Produktivitätssteigerung weniger beschienenen Wirtschaftszweige weitergegeben hätten. Diesen würde es damit etwas leichter gemacht werden, ohne Gefährdung der volkswirtschaftlichen Stabilität auch ihren Arbeitern und Angestellten einen verlängerten Feierabend zu bescheren. Solche Praktiken mögen zwar nicht marktkonform und gegen die Gesetze der Marktwirtschaft sein. Aber auch das ist wohl richtig: außergewöhnliche Zeiten verlangen außergewöhnliche Maßnahmen. Vollbeschäftigung als Dauerzustand gehört nicht zu dem normalen Erscheinungsbild der Marktwirtschaft. Hochkonjunkturen werden in der Regel und nach den klassischen marktwirtschaftlichen Regularien von Perioden der Depression abgelöst. Wenn wir das nicht wollen, werden wir uns wohl auch zu einer kleinen „Sünde“ wider den Geist der Marktwirtschaft bereit finden müssen – einer Sünde, die ja außerdem noch das Gute an sich hat, daß sie „konform“ mit einer heutzutage leider selten gewordenen schönen menschlichen Eigenschaft „geht“: Rücksicht zu nehmen auf das Ganze. Wolf gang Krüger