Die letzten Tage haben die Aktienkurse beachtlich sinken lassen. Sie erreichten nicht nur das niedrigste Niveau dieses Jahres; eine Reihe von Papieren sank sogar unter die Kurse vom 3. November 1955, dem Tage des Tiefstandes bei der Baisse im Herbst 1955. Die Rückschläge, die bei den meisten Werten 8 bis 10 oder sogar noch mehr Punkte betrugen, kamen durch an sich geringe, diesmal aber ungewöhnlich häufig wiederkehrende Tagesverluste von 1 bis 2 Punkten zustande. Das allmähliche Absinken löste im Gegensatz zu einem schnellen kräftigen Rückschlag nicht die übliche Gegenreaktion aus. Vielmehr steigerte sich die Unsicherheit am Aktienmarkt, und besonders die Käufer hielten sich in zunehmendem Maße zurück. Aber eben diese Zurückhaltung der Käufer war es wiederum, die die Kurse absinken ließ, obgleich die Verkaufsanträge nicht wesentlich zunahmen. Die Folge waren geringe und schleppende Umsätze.

Stark rückläufige Aktienkurse bedeuten grundsätzlich für den Aktienerwerb er einen zunehmenden Anreiz. Aber die meisten Interessenten versuchen, den Beginn einer Kurserholung abzuwarten, um nicht sofort nach dem Aktienkauf noch Kursabschläge hinnehmen zu müssen. Allerdings kann auch eine Erholung nur ein kurzes „Strohfeuer“ sein. Daher werden die möglichen Gründe für die abwärtsgerichtete Tendenz besonders eingehend untersucht.

Diesmal wurde häufig die erneute Erkrankung Präsident Eisenhowers als eine der Ursachen erwähnt. Jedoch beliefen sich sogar an der New Yorker Börse die Kurseinbußen am Tage der Erkrankung lediglich auf wenige Prozent, die in den folgenden Tagen bereits wieder mehr als ausgeglichen wurden. Wichtiger für die internationalen Börsenbewegungen sind die Konjunkturrückschläge auf dem US-Auto-, Wohnungs- und Warenhaussektor, die im Mai eine längere Baisse zur Folge hatten. Da aber in Westdeutschland in fast allen Wirtschaftszweigen die Hochkonjunktur unvermindert anhält, dürften auch diese Einflüsse der ausländischen Börsen nur geringe Bedeutung für die Entwicklung am deutschen Aktienmarkt gehabt haben.

Bedenken riefen bei den Aktionären die wiederholten Kostensteigerungen in der westdeutschen Industrie hervor. Auf der Hauptversammlung der Phönix-Rheinrohr wurde beispielsweise vom Vorstand darüber geklagt, daß sich die Ertragslage auf Grund der gestiegenen Kohlenpreise im laufenden Jahr beachtlich verschlechtert habe, im Vergleich zum letzten Jahr, für das eine um 2 auf 8 v. H. erhöhte Dividende gezahlt werden konnte. Auch die Arbeitszeitverkürzung in der Metallindustrie auf 45 Stunden in der Woche wurde an der Börse stark beachtet, da sie eine Steigerung der Lohnkosten um 6,7 v. H. nach sich zieht, zu der noch echte Lohnaufbesserungen um 1,3 v. H. treten.

Der Druck auf das Kursniveau dürfte aber vor allem von den Anforderungen ausgegangen sein, die zahlreiche Kapitalerhöhungen zur Zeit an den Aktienmarkt stellen. Zur Durchführung kamen die Emissionen von Karstadt und Lindes’ Eis sowie einigen kleineren Gesellschaften mit einem Gesamtwert von nom. 31 Mill. DM. Bezugsrechte für junge Lindes’ Eis-Aktien wurden erheblich unter dem rechnerischen Wert gehandelt. Günstiger vollzog sich der Handel mit Karstadt-Bezugsrechten, da die alten Karstadt-Aktien nach Abzug des Bezugsrechtes einen niedrigeren Kurs aufwiesen als Kaufhofaktien (das übliche Vergleichspapier). Bis Ende dieses Monats werden weitere Kapitalerhöhungen im Nominalwert von 100 Mill. DM zur Durchführung kommen. Besonders die Vorbereitungen für die Emission der Hoechster Farben belasteten in wachsendem Maße den Markt. Das Bezugsrecht wird vom 26. bis 28. Juni an der Börse gehandelt werden. Einige Aktionäre verkaufen im voraus ihre alten Aktien und Bezugsrechte und hoffen, später Bezugsrechte und damit junge Aktien günstiger wiedererwerben zu können. Sie gehen dabei von den Erfahrungen bei der Kapitalerhöhung der Farbenfabriken Bayer im Frühjahr dieses Jahres aus, als die Anforderungen an den Markt in den Tagen des Bezugsrechtehandels derart groß waren, daß die Kurse erheblich unter den rechnerischen Wert sanken. Die folgenden Wochen brachten damals für junge Bayer-Aktien eine beachtliche Kursaufbesserung. Allerdings fiel durch die Verkäufe der Kurs der Hoechster-Farben bereits unter 200 v. H., so daß der rechnerische Wert des Bezugsrechts etwa 11 bis 12 v. H. ausmacht und unter diesen Umständen eine junge Aktie dem Erwerber nur 175 bis 180 kosten würde.

Die Schwierigkeiten bei der Geldbeschaffung für den Bezug junger Aktien zeigen, wie weitgehend auch der Aktienmarkt durch die restriktive Währungspolitik in Mitleidenschaft gezogen wird. Am Rentenmarkt sind allerdings die Auswirkungen dieser Politik wesentlich ausgeprägter. Bedeutendes Angebot sowohl in Pfandbriefen als auch in Staats- und Industrieanleihen lastete auch weiterhin auf dem Markt. Die Kurse konnten sich nur knapp behaupten.

Unter den Gesellschaftsnachrichten der letzten Tage befanden sich die Abschlüsse der bedeutenden westdeutschen Kali-Unternehmungen. Bemerkenswert sind die ingeschwollenen Bestände an Fertigprodukten. Die Gesellschaften erwähnen, daß die Absatzzunahme nicht den Erwartungen und der Produktionssteigerung entsprach. Die meisten übrigen Wirtschaftszweige zeigen allerdings in ihren Dividendenerhöhungen und Geschäftsberichten eine größere Zuversicht. Ihre Ausschüttungen setzten z.B. Th. Goldschmidt von 6 auf 8 v. H., Ph. Holzmann von 8 auf 10 v. H., Heinrich Bergbau von 6 auf 8 v. H., Scheidemandel von 8 auf 9 v. H. und Bremer Vulcan von 8 auf 10 v. H. herauf. Die Mehrzahl der Geschäftsberichte, die in den letzten Tagen veröffentlicht wurden, beurteilen überdies das laufende Geschäftsjahr als durchaus zufriedenstellend. m e r