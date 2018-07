Wien, im Juni

Die direktionslose, die schreckliche Zeit ist für die Wiener Staatsoper vorbei, wenngleich der neue Herr Wert darauf legt, nicht als Direktor, sondern als „künstlerischer Leiter“ tituliert zu werden. Böhm ging, weil er sich für keinen zu großen Teil des Jahres an Wien binden wollte, und Karajan kam, obwohl er nicht länger als Böhm in Wien anwesend sein dürfte. Böhm wurde ausgepfiffen, weil er im ersten Spieljahr alle großen Vorstellungen auf die Operneröffnung im Herbst und die Festwochen im Frühling verlegt hatte; und Karajan erklärt nun in einem „Generalplan“, Saisonbeginn und -ende sollten jedes Jahr die Höhepunkte bringen, zwischendurch solle der „künstlerische Alltag“ regieren. Böhm schied, weil er seine Chance wahrnehmen wollte, in die ganz große internationale Starklasse aufzurücken; Karajan aber gehört dieser Spitzenkategorie seit Jahren an. Mit anderen Worten: die österreichische Bundestheaterverwaltung hat mit Böhm gebrochen und einen Super-Böhm engagiert.

An demselben Konferenztisch des Wiener Presse-Clubs, an dem sich seinerzeit Böhms dramatischer Bruch mit Wien abgespielt hatte, wurde nun der neue Leiter der Staatsoper im Triumph vorgeführt. Es galt wohl, die Schlappe mit Böhm schnell auszuwetzen und einen glanzvollen Namen zu repräsentieren, auch wenn sich herausstellen sollte, daß die Vorteile für das Operninstitut nicht allzu groß wären. Die Notwendigkeit dieses glanzvollen Momentanerfolges ergibt sich daraus, daß im’Hintergrund des Geschehens immer nach Egon Hilbert sitzt, der Mann, der die Wiener Oper seit 1945 groß gemacht hat und nun einen Schmollwinkel im österreichischen Kulturinstitut in Rom bezogen hat. Wahrscheinlich wäre ein solcher Manager-Direktor besser gewesen, als ein Reisestar, aber gerade dieser Lösung wollte man zuvorkommen.

In Wien geht es um die Frage, ob musikalisches Ensembletheater im Zeitalter der Schlafwagentenöre überhaupt noch möglich ist. Karajan will nun nicht nur weiterhin als Dirigent der Berliner Philharmoniker und spiritus rector der Salzburger Festspiele tätig bleiben, er will auch zwischen Wien und der Mailänder Skala einen engen Programmaustausch entrieren. Das wäre zwar dem Profil beider Häuser kaum zuträglich, würde aber seine italienische Tätigkeit logisch in sein Wiener Amt hinüberretten. Mit imperialer Geste wäre damit ein musikalisches Weltreich Karajan erstanden, das eine Art künstlerische Wiedergeburt der alten Achse Rom-Berlin darstellt. Wie der Cäsar dieses Weltreichs dabei den Gedanken des Ensembletheaters retten will – davon stand nichts in dem Wiener „Generalrezept“. o. f. b.

*

Berlin, im Juni

Die Nachricht aus Wien über Herbert von Karajans Absicht, die künstlerische Leitung der Wiener Staatsoper zu übernehmen, wird von der Berliner Presse fast ausnahmslos verstimmt kommentiert. Die Chefdirigententätigkeit am Berliner Philharmonischen Orchester müsse zwangsläufig zu einer „Nebenbeschäftigung“ werden, heißt es. In einer Stellungnahme wird gar von einer „fast hybriden Überschätzung seiner (Karajans) Arbeitskraft“ gesprochen. Mit Bitterkeit wird registriert, daß die „gewitzten“ Wiener nur eine jährlich zu erneuernde Abmachung mit Karajan treffen wollen, während Berlin sich durch lebenslangen Vertrag an ihn gebunden habe. Auch die telephonische Versicherung Karajans an den Intendanten des Orchesters, daß er die Arbeit mit den Berliner Philharmonikern als eine „Herzensbindung“ betrachte, die er nicht zu lösen gedenke, kann den Berliner Kritikern ihre Skepsis nicht nehmen. m