In einer Straße einer amerikanischen Stadt befanden sich drei Geschäfte der gleichen Branche, die in heftigster Konkurrenz zueinander standen. Um die anderen auszustechen, schrieb der eine Inhaber mit dicken Buchstaben über seinen Laden: „Bestes Fachgeschäft in der Stadt!“ Der Zweite, den das natürlich wurmte, schrieb daraufhin: „Bestes Fachgeschäft in den Staaten!“ Der dritte aber übertrumpfte die beiden anderen durch scheinbare Bescheidenheit; er schrieb: „Bestes Fachgeschäft in dieser Straße!“

Wenn man unseren Werbefachleuten glauben darf, so würde dieser Spaß bei uns gar nicht erst stattfinden oder nur ein sehr kurzes Leben haben. Der erste Inhaber nämlich müßte mit einer einstweiligen Verfügung auf Grund des Gesetzes über den unlauteren Wettbewerb und mit einer anschließenden Klage rechnen. Die beiden anderen könnten zwar für sich in Anspruch nehmen, daß sie mit ihren Texten nur den unzulässigen Angriff von Nummer eins abwehrten. Aber allein das Wort „Bestes Fachgeschäft“ auf ihren Schildern könnte Schwierigkeiten machen. Denn obschon unsere Rechtsprechung der Ansicht ist: „Das Publikum weiß, daß in der Reklame übertrieben wird und läßt sich durch Übertreibungen nicht irreführen“, ist man bei Worten wie „bestes“, „schönstes“, „wirksamstes“, „billigstes“ sehr hellhörig, weil man mit Recht annimmt, daß sich dahinter jene marktschreierische Note versteckt, die heute in der Werbung als unehrlich und geschmacklos empfunden wird.

In einer amerikanischen Zeitung stand folgender Werbetext: „Das Fernsehen meldete die Nummer des Hauptgewinns. Irrtümlich hielt eine alte Rentnerin ihre Losnummer für den Hauptgewinn, weil sie schlechte Augen hatte und keine Brille trug. Der freudige Schreck tötete die Frau. – Wie gefährlich ist es, keine Brille zu tragen, wenn man schlechte Augen hat. Gehen Sie noch heute zum Optiker Smith und lassen Sie sich eine verpassen!“ – Offenbar sind die Amerikaner nicht zimperlich, wenn eine witzige Folgerung aus einer traurigen Einleitung gezogen wird.

Solche Geschmacklosigkeit ist bei uns ganz bestimmt nicht möglich – meinen wir. Das ist leider überheblich, weil auch wir in dieser Hinsicht mit einigem aufwarten können. Vor uns liegt eine Werbedrucksache, die ein städtischer Restaurateur zugleich mit den üblichen Beileidskarten zu verschicken für geschmackvoll hält. Darauf ist zu lesen: „Zum geselligen Beisammensein nach der Trauerfeier empfehle ich meine behaglich geheizten Räume, sowie meine hervorragenden Speisen und Getränke!“

Und es gibt wohl auch zu denken, daß etwa das Einigungsamt für Wettbewerbsstreitigkeiten bei der Braunschweiger Industrie- und Handelskammer vor kurzem Anlaß hatte, ausdrücklich festzustellen, daß eine Werbung für Grabsteine dann gegen die guten kaufmännischen Sitten verstößt, wenn die Angehörigen innerhalb der ersten vier Wochen nach dem Todesfall unaufgefordert aufgesucht werden. Werner Rittich