Von Waldemar Ringleb

Immer wieder findet man in Firmen- und Branchenberichten die Feststellung, daß im eigenen Bereich von einer „Überhitzung“ nichts zu verspüren sei und daß deshalb global wirkende konjunkturdämpfende Maßnahmen jeglicher Berechtigung entbehren. Man solle deshalb dort dämpfen, wo die Konjunktur ins Kraut geschossen sei, aber nicht allgemein. Hieraus resultiert dann die Forderung nach gezielten konjunkturpolitischen Maßnahnen. Ihre vielfache Wiederholung besagt noch läigst nicht, daß sie auch richtig ist. Man darf aber auch nicht in den gegenteiligen Fehler verfallen und grundsätzlich alles Heil in global wirkenden politischen Mitteln oder, um die Terminologie von gestern zu benutzen, von „marktkonformen Maßnahmen“ (womit das gleiche gesagt ist) erwarten.

Der große administrativ gelenkte (und hier wieder vor allem der fiskalische) Bereich läßt sich so nicht treffen. In ihm entscheidet nicht primär der Preis, sondern die administrative Weisung. Hier sind daher „gezielte“ konjunkturdämpfende Maßnahmen durchaus am Platze. Das gilt um so mehr, als im öffentlichen Bereich eine der wichtigsten „Feuerstellen“ für unsere überheizte Konjunktur liegt. Grundsätzlich sollte deshalb das öffentliche Auftragswesen vom Konjunkturbewußtsein geprägt werden, und zwar genauso stark, wie dies in Zeiten der Arbeitslosigkeit, als überall der Gesichtspunkt der Arbeitsbeschaffung im Vordergrund stand, der Fall war. Damals waren die Maßnahmen durchaus „gezielt“. Aufträge wurden in Notstandsgebiete verlegt, und einzelne Branchen wurden gestützt. An sich sind heute genau gegenteilige Erwägungen notwendig – nur stellt sie keine Amtsstelle an: wenigstens hat man nirgends etwas davon gehört, daß irgendwo der Bau eines Amtsgebäudes zurückgestellt worden sei, weil die Beschaffung der rotwendigen Arbeitskräfte, Baumaterialien usw. zu normalen Bedingungen auf Schwierigkeiten stößt.

Sosehr „gezielte“ konjunkturpolitische Maßnahmen im öffentlichen Bereich am Platze sind, so abwegig sind sie in der freien Marktwirtschaft. Hier müssen sie zwangsläufig zum Dirigismus und, in ihrer vollen Konsequenz, zur Planwirtschaft führen, genauso, wie das bei dem Preis- und Lohnstop in den dreißiger Jahren der Fall war. Im Grunde handelte es sich auch damals um „gezielte“ Maßnahmen: lediglich mit dem Unterschied, daß sie bei den äußeren Symptomen, bei den Preisen und Löhnen, ansetzten, während man jetzt den Dämpfer am Ausgangspunkt, offenbar also bei der Finanzierung, angebracht sehen möchte. Das aber kommt im Effekt auf das gleiche heraus. In den ersten Anfängen, das heißt, solange man die jedermann ins Auge springenden Fälle über den Daumen anpeilen kann, mag das noch hingehen. Dabei aber wird es niemals bleiben; die Forderung nach einer selektiven Kreditgewährung und nach der Verfeinerung der Auslesemethoden wird immer weitere Kreise ziehen. Stellen, die recht wenig von wirtschaftlichen Zusammenhängen, aber um so mehr von konjunkturstatistischen Methoden verstehen, werden zur hellen Freude der Bürokratie Gutachten und Gegengutachten aufstellen. Konjunkturbehörden werden eingerichtet werden, die festzustellen haben, daß zum Beispiel die Hemdenknopfbranche „überhitzt“ ist: weil nämlich ihre Absatzkurve um 2,7 v. H. über dem allgemeinen Trend der Wirtschaftsentfaltung liegt, und die nun deshalb anordnen, daß alle Hemdenknopfbranchenfirmen, mit Ausnahme derjenigen Unternehmen, die südlich der Linie Nürnberg–Würzburg liegen, eine Konjunkturdämpfung erfahren sollen, wobei die in Anspruch genommenen Kredite um 7 v. H. zurückgeführt werden ...

Eine solch scheußliche Entwicklung sieht offenbar niemand, genausowenig wie in den dreißiger Jahren niemand über die ersten Kostengutachten bestürzt war. Alle diejenigen aber, die heute mit Recht davon reden, daß in ihrem eigenen Bereich keine „Überhitzungserscheinungen“ festzustellen sind, beachten nicht, daß es eine gleichmäßig alle Branchen erfassende Hochkonjunktur noch nie gegeben hat und auch nie geben wird. Seit Jahrzehnten wird in jedem konjunkturpolitischen Seminar gelehrt, daß der konjunkturelle Ablauf in den einzelnen Branchen unterschiedlich ist und daß sich zeitliche Abstände, ja direkt gegenläufige Entwicklungen zeigen. Wie aber will man, wenn das der Fall ist, mit „gezielten“ Maßnahmen den Wirtschaftsablauf beeinflussen, ohne sich der Gefahr auszusetzen, erneut Verzerrungen heftigster Art hervorzurufen?

Weiter wird davon gesprochen, daß global wirkende Maßnahmen vor allem die kleinere und mittlere Industrie träfen und daß die großen Unternehmen von ihnen weitgehend verschont blieben. Sicherlich, es gibt große Unternehmen, deren Bilanzen zeigen, daß bei ihnen die Finanzierung der Investitionen für die nächsten ein bis zwei Jahre gesichert ist, Es gibt aber nicht minder bedeutsame Unternehmen, die sich schon heute in einer Liquiditätsbeengung befinden, weil man noch vor einem Jahr an einen weiterhin fallenden Kapitalzins glaubte und deshalb nicht an den Kapitalmarkt heranging. Solche Unterschiede sind in dem Bereiche der großen Unternehmen genauso vorhanden, wie bei den kleinen und mittleren Unternehmen. Jedermann kennt in seiner Umgebung kleine Betriebe, denen es ganz ausgezeichnet geht, Sie haben im Verlauf der guten Jahre Grundbesitz erworben; das Umlaufvermögen ist bei ihnen mit eigenen Mitteln gedeckt; die Schulden bei den Banken konnten abgebaut werden, weil man gut gewirtschaftet hat und die Sicherheit dem Aufwand oder der hemmungslosen Expansion vorzog. Es gibt aber genausogut andere Fälle, bei denen dem Unternehmer nicht einmal der Ladentisch zu eigen ist, über den er die Ware, die er erst bezahlen will, wenn sie abgesetzt ist, verkauft. Aber der schwere Wagen, der noch auf Wechseln läuft, steht vor der Tür... Hier wurde die Weisheit entdeckt, daß man Unkosten machen müsse, weil sie vom Finanzamt gezahlt werden!

Man soll nun nicht in den Fehler verfallen, von „Gerechten“ und „Ungerechten“ zu sprechen. Die Wirtschaft ist keine moralische Anstalt; in ihr gibt es Unternehmen, die sich marktgerecht verhalten haben, und solche, die für Fehlkalkulationen bezahlen müssen. Deshalb auch sind „gezielte“ konjunkturpolitische Maßnahmen fehl am Platze; sie privilegieren den schlechten Kaufmann. Wenn solche Überlegungen aufkommen konnten, so liegt dies einzig und allein daran, daß wir uns aus der Gedankenwelt, die in den zurückliegenden Jahren der Arbeitslosigkeit ihren Sinn hatte, trotz aller Vollbeschäftigung noch nicht, wieder lösen konnten. Damals war es noch richtig, Arbeitsplätze zu sichern, weil eine hohe Zahl von Beschäftigten wichtiger war als ein optimaler wirtschaftlicher Erfolg. In einer Zeit der Vollbeschäftigung sind solche Überlegungen jedoch fehl am Platze. Hier „zielen“ restriktive Maßnahmen genau auf die wirtschaftlich nicht leistungsfähigen Unternehmen und Branchen. Was hat es zu besagen, wenn ihnen der Kredit zu teuer wird? Darunter wird die Versorgung nicht leiden, wenn nur der Außenhandel liberal bleibt, damit es leicht wird, die entsprechenden Güter einzuführen. Praktisch läuft dies darauf hinaus, Produktionen minder ergiebiger Art in das Ausland zu verlegen, um damit Kräfte und Kapazitäten freizubekommen, die für hochwertige Produktionen, wie sie einem Industrielande allein gemäß sind, freizubekommen!

Das alles sind sicherlich Grundsätze, die im praktischen Leben nicht überspitzt werden dürfen. Aufgabe der Wirtschaftspolitik ist es daher auch, zu- und abzugeben, wofür es auch von jeher viele Möglichkeiten gibt. Es ist nur an die Zollpolitik zu denken, die gerade durch Differenzierung den Notwendigkeiten des täglichen Lebens gerecht wird. Damit sollte es aber im wesentlichen auch sein Bewenden haben. Die Beeinflussung der Wirtschaftsentfaltung selbst, ihre Überführung aus der Periode des Wiederaufbaues in die der organischen Entwicklung dagegen, kann nur durch global wirkende Maßnahmen – so vor allem durch eine adäquate Gestaltung der Kreditpolitik – erfolgen.