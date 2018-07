Der Jahresbericht des Bundesverbandes der Deutschen Industrie enthält auch einen Bericht über die Tätigkeit des Arbeitskreises „Spendenwesen“. Der BDI hat ein „Spendenalphabet“ herausgegeben, das laufend ergänzt und überprüft wird. Es soll die Wirtschaft vor Mißbrauch ihrer Hilfsbereitschaft bewahren.

Die bundesdeutsche Wirtschaftswundertüte ist randvoll. Da ist es verständlich, daß der eine oder andere Appetit bekommt, sich ein Extrapraliné, besser gleich eine Riesen-Luxus-Paradepackung, herauszufischen. Natürlich braucht man wirkungsvolle Zaubersprüche, damit sich die Wundertüte öffnet. Wenn man aber die Spendenwünsche, die heutzutage an jeden kleineren und größeren Betrieb herangetragen werden, sichtet, stellt es sich sehr schnell heraus, daß diese Beschwörungen gar nicht so besonders einfallsreich sind. Es gibt eigentlich nur zwei Verse, die immer nur variiert oder kombiniert werden.

Vers 1 ist ganz geschäftlich. Er stützt sich auf die unbestreitbare Tatsache, daß in der freien Wirtschaft jeder seine Kunden behalten will, und kommt in zwei Formen vor. Einmal penetrant sachlich. Hierzu gehört jener Brief, den eine Speditionsfirma erhielt und in dem schlecht-schlicht mitgeteilt wird: „Ich bin Generalvertreter für die und die zehn Firmen, und so liegt es hauptsächlich an mir, welchen Spediteur ich wähle. Bisher habe ich Ihre Firma angegeben. Ich muß mir nun wieder einen neuen Opel-Kapitän anschaffen, und so wäre ich Ihnen sehr dankbar, wenn Sie mir einen Betrag überweisen könnten. Ich würde mich auch Ihnen gegenüber sehr dankbar erweisen. Ich sehe Ihrer umgehenden Nachricht entgegen...“

Das ist plump und ein Einzelfall, meint man. Aber wo ist der grundsätzliche Unterschied zu dem klassischer formulierten Nötigungsversuch einer Handwerksinnung an ihren Lieferantenkreis, in dem

es lapidar heißt: „Ihre weitere Berücksichtigung bei künftigen Lieferungen müssen wir vom Beweis Ihrer Spendenfreudigkeit abhängig machen?“ – Und daß dieser Vers auch Behörden bekannt ist, zeigte sich noch vor kurzem, als eine kleinere Stadt ihren heute unumgänglichen Finanzbeamten-Silo einweihte. Um die Feier aus optischen Gründen „betont schlicht“ zu halten, hatte man die am Bau beteiligten Firmen nicht eingeladen. Die Unternehmer konnten also auch keine der bei Einweihungsfeiern üblichen Blumen und „Ausstattungsstücke“ mitbringen. Dieser offensichtlich ungerechtfertigte Vorteil wurmte nun die Oberen so sehr, daß das staatliche Hochbauamt den Firmen schrieb: „Wenn Sie jedoch statt dessen entsprechend Ihrem Auftragsumfang sich zu einer Geldspende bereit finden würden, soll diese zum Ankauf größerer immergrüner Blattpflanzen verwendet werden... Um eine recht baldige Zusendung des gedachten Betrages darf ich wegen der geringen noch zur Verfügung stehenden Zeit bitten!“

Vers 2 ist menschlich und beginnt mit dem gelegentlichen Anruf: „Wir dachten, es würde Sie vielleicht interessieren, daß unser Geschäftsführer (Prokurist, Hauptbuchhalter) demnächst seine zehnjährige Zugehörigkeit zur Firma, sein 25 jähriges Berufsjubiläum, seinen sechzigsten Geburtstag oder seinen fünfhundertsten Prima-Wechsel feiert.“ Oder: Man habe eine Betriebs- oder Weihnachtsfeier vor und rechne („nur, wenn Sie wollen, und nur mit Hinblick auf unsere gegenseitige gute Geschäftsverbindung natürlich“) mit der Stellung eines Busses, mit ein paar Flaschen Schnaps oder einigen Dingen für die Tombola.

Betrug, Nötigung, perfektioniertes Schnorren: all das und mehr gehört heute zum Thema „Spendenunwesen“, und es ist nur gerecht, wenn man versucht, diesen Vertretern durch laufenden Mißerfolg schon den Appetit auf derlei Pralinen zu verderben, zugunsten jener Spenden aus der Wirtschaft, die für die Jugend, für die Heimkehrer, für die Heimatvertriebenen, für die Alten und Kranken so nötig sind wie das liebe Brot. R.