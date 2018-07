Inhalt Seite 1 — Königszell und die Procegovina Seite 2 Auf einer Seite lesen

Donnerstag, 21. Juni, 14 30 Uhr: Den Höhepunkt der klassischen englischen Rennwoche, dem "Royal Ascot", überträgt das englische Fernsehen der BBC in einer Eurovisionsendung. Die Reporter sind Roderich Dietze und Hans I. Friedrichs. Freitag, 22. Juni, 20 25 Uhr: Vom Sender Freies Berlin die Eröffnungsfeier der f>. Internationalen Filmfestspiele und ein Sonderbericht mit den neuen Bundesfilmpreisträgern. Ab Montag, 25. Juni, täglich 17 00 Uhr "Filme aus aller Welt von der BERLINALE; Dienstag, 22 05 Uhr außerdem ein Sonderbericht.

Montag, 25. Juni, 21 00 Uhr: "Die letzte Patrouille" nennt Reinhold Georg sein diffiziles Fernsehspiel, das den Gewissenskonflikt eines jungen Fähnrichs in der Reichswehr der Weimarer Republik behandelt.

Donnerstag, 21. Juni, 23 15 Uhr vom SWF: Alban Berg und Anton Webern kann man heute, zusammen mit dem Schöpfer der Zwölftonmusik Arnold Schönberg, als Klassiker des "Neuen Klanges" bezeichnen. Ihre subtilen Kammermusikwerke interWende vom 16 zum 17. Jahrhundert ist Heinrich Schuf. Motettenwerk "Cantiones Sacrae". Gottfried Grate leitet den Chor der Spandauer Kantorei. 22 30 UJir aus Stuttgart: Dis Spätprogramm der Redaktion Radio Essay übernimmt vom Deutschen Dienst der BBC Louis McNeices Hörspiel Mit einem blinden — einem wilden Auge".

Sonnabend, 23. Juni, 17 00 Uhr vom NDR, 2. Programm: Vom 29. Juni bis zum 2. Juli wird in dem lOOOjährigen Lüneburg das "33. Bachfest" gefeiert. Dieses Fest wird in regelmäßigen Abständen nach Leipzig und Lüneburg vergeben Über die zwei Jahre, die Joham Sebastian Bach an der Schule des Michaelisklosters zj Lüneburg verbracht hat, erzählt Ernst Manthey, 19 15 Uhr vom NDR, 2. Programm: In der öffentlichen Diskussion mit dem Reichsarbeitsminister geht es um die Rentei> probleme". 20 15 Uhr vom NDR, 2. Programm: Im Rahmen des Hörspielrepertoires Günter Eichs skurril märchenhaftes Höispiel Der Tiger Jussuf". 20 45 Uhr vom SWF: Zur Tanzstund; durch vier Generationen begleitet Curt Elwenspoek "Tanz Spiegel der Zeiten". 22 30 Uhr vom RIAS: Peter Banim schreibt und liest Ein Billetdoux aus Berlin".

Sonntag, 24. Juni, 11 00 Uhr aus Bremen: Mit einer Feier im großen Sendesaai seines Funkhauses eröffnet Radio Bremen die "österreichisch? Woche". Die Begrüßungsansprache hält der österreichische Bundespräsident Dr h c. Körner. Am SchluS der Feierstunde steht die deutsche Erstaufführung des neuen Orchester Werkes "La Parola" von Theodor Berget. 10 00 Uhr aus Stuttgart: "übet die Grenzen von Kultur un< Religion" spricht Prof. Dr. Paul Tillich, New York, in de: Sendefolge Lebendige Wissenschaft". Gerade weil Religion und Kultur den ganzen Menschen fordern, ist es sinnvoll, über das Endliche ihres Einflusses nachzudenken. 16 40 Uhr vom RIAS: Zum 75. Geburtstag von Heinz Tietjen, WagnerDirigent und Regisseur, ehemaliger Generalintendant der Preußischen Staatstheater und heute Intendant der Hamburger Staatsoper, spricht Prof Dr. Emil Preetortus. 18 20 Uhr aus Bremen: Anton Bruckners Messe in f Moll", am Pult Hellmuth Schnackenburg. Es spielt das Radio Bremen Orchester. 20 30 Uhr vom SWF: In einer Aufnahme mit den Wiener Philharmonikern und dem Chor der Wiener Staatsoper unter Leitung von Josef Krips Mozarts dämonisch heitere Oper "Don Giovanni". 21 15 Uhr aus Stuttgart: Siegfried von Vegesack schildert in dem Hörbild Die Balten" die Vergangenheit seiner Heimat im Schnittpunkt zwischen Ost und West. 22 4S Uhr vom NDR: Die schwere Kunst der leichten Muse interpretieren die Berliner Stachelschweine".

Montag, 25. Juni, 22 30 Uhr vom SWF: Peter Bamm und Walter E. Süskind tauschen Erfahrungen über das Handwerkliche des Schreibens "Vom Umgang mit der Sprache " 20 00 Uhr vom NDR: Michael Tippetts "Konzert für doppeltes Streichorchester", Anton Dvoraks "Konzert für Violine und Orchester a Moll" und Ferruccio Busonis "Orchestersuite" aus der Oper Die Brautwahr stehen auf dem Programm des Sinfonie Konzertes, das Hans Schmidt lsserstedt leitet. Guila Bustabo, Violine. 20 30 Uhr aus Frankfurt: Eine Wiederholung von Woifgang Borcherts einzigem Bühnenstück "Draußen vor der Tür", das zu den meistgesendeten Hörspielen gehört, 20 45 Uhr vom NDR, 2. Programm: "Spionage in Grönland" betitelte Ernst Schnabel seinen Versuch, ein unbeschreibliches Land zu beschreiben. Eine Wiederholung in der Inszenierung Fritz Schröder Jahns, 21 45 Uhr aus München: In der Sendereihe "Meister ihres Instruments" bringen Henri Lewfcowicz, Violine, und Hans Altmann, Klavier, Gabriel Faures Sonate in A Dur für Violine und Klavier, Werk 13. 22 00 Uhr aus Bremen: Der Leiter der Musikabteilung der Wiener Nationalbibliothek, Prof. D. Leopold Nowak, erläutert die Chronik, der österreichischen Musik" mit vielen Klangheispielen. 22 00 Uhr vom NDR, 2. Programm: Jacques Iherts berühmtes "Streichquartett" in einer Aufführung des Quatuor Pro Arte, Paris. 23 00 Uhr aus Stuttgart: In Dialogform schildert Alfred Prügel eine "Begegnung im Zwielicht": "Salut Balzac l" Dienstag, 26, Juni, 19 30 Uhr vom RIAS: "Ein Oratorium für heitere Menschen" nannte Robert Schumann sein weltliches Oratorium "Das Paradies und die Peri" (1843 komponiert). Der Text geht auf das Drama des romantischen englischen Dichters Thomas Moore zurück, das Schumann mit seinem Freunde Flechsig zusammen überarbeitete. Eine Konzertawfnahme mit Elfriede Trötzschel, Herbert Brauer, dem Chor der St Hedwigs Kathedrale. Dirigent ist Georg Ludwig Jochum, es spielt das Radio SymphonieOrchester.