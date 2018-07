Der Finanzminister der neuen Saar-Regierung hat anläßlich der ersten Lesung des Entwurfs zum saarländischen Haushaltsgesetz eingehend zur staatlichen Haushalts-, Kassen- und Vermögenslage Stellung genommen, so daß erstmals wieder ein zusammenhängendes und vollständiges Bild über die finanzielle Situation an der Saar vorliegt. Nach seinen Ausführungen war es bis 1952 möglich, den staatlichen Haushalt auszugleichen. Ab 1953 hat dann die Entwicklung der Staatsfinanzen einen wesentlich anderen Verlauf genommen. Während die fast ausschließlich aus Steuergeldern herrührenden laufenden Einnahmen den Stand der vorangegangenen Zeiträume nur geringfügig übertrafen, sind die Ausgaben beträchtlich angewachsen. Die hierbei entstandenen Differenzbeträge wurden zum unbedeutenden Teil durch Anleihen, vornehmlich aber durch Inanspruchnahme erheblicher Betriebsmittel gedeckt, was eine äußerst prekäre Situation der Landeshauptkasse zur Folge hatte. Wenn es in der öffentlichen Finanzwirtschaft, so führte der Minister aus, auch üblich sei, einen Teil der Ausgaben durch sogenannte „innere Verschuldung“ zu finanzieren, so gehe doch der in dieser Höhe erfolgte Rückgriff auf staatliche Betriebsmittel über das Maß des Vertretbaren hinaus...

Auf Grund des neuen Haushaltsnachweises ergab sich haushaltsrechnerisch zum Jahresende 1955 eine ungedeckte Gesamtausgabensumme von 31,7 Mrd. fr (rund 400 Mill. DM), die in der Hauptsache aus einer nachträglichen Veranschlagung früherer, aus Betriebsmitteln geleisteter und bisher nicht veranschlagter Ausgaben (13 Mrd. fr) sowie aus dem Vorjahr übertragener ungedeckter Haushaltsausgabereste in der gleichen Höhe resultiert; daneben waren noch die Fehlbeträge aus 1953 und 1954 mit zusammen 5,7 Mrd. fr abzurechnen. Der genannte Gesamtbetrag war mit 18,7 Mrd. fr aus Betriebsmitteln finanziert worden und mit 13 Mrd. fr noch nicht fällig. Der Ausgleich dieses Haushaltsdefizits gilt als Voraussetzung einer dauerhaften Entspannung der staatlichen Kassenlage. Zu diesem Zweck werden bedeutende Anleihen aufgenommen werden müssen – erfolgversprechende Verhandlungen sind bereits in die Wege geleitet –, zumal auch im Haushaltsplan für 1956 längst nicht alle Ausgaben gedeckt sind. Die Außenverpflichtungen aus bereits in Anspruch genommenen Darlehen belaufen sich zur Zeit auf rund 17 1/2 Mrd. fr.

Im neuen Etat, der im Volumen denjenigen des Vorjahres um reichlich ein Zehntel übertrifft, sind gleichfalls 17,5 Mrd. fr als Anleihen vorgesehen. Das Saarland kommt also mit seinen Steuern nicht aus, obwohl man doch annehmen sollte, daß das saarländische Industrierevier genügend finanzkräftig ist. Auf die Frage nach den Ursachen dieser Tatsache antwortet das ministerielle Kommuniqué mit bemerkenswerten Hinweisen. Danach enthält der Haushalt einige große Ausgabeposten, deren erhebliche Höhe durch die besonderen Verhältnisse des kleinen Landes bestimmt wird. So machen allein die in den letzten Jahren beträchtlich angewachsenen sozialen Lasten, die Verwaltungskosten und die Zuschüsse an die saarländischen Eisenbahnen mehr als die Hälfte der für 1956 insgesamt veranschlagten Ausgaben aus. Das erklärt sich daraus, daß die Zuschüsse zur Sozialversicherung infolge der zwansläufig früh eintretenden Invalidität der Berg- und Hüttenarbeiter besonders hoch sind, während für Verwaltungsorganisation und grundsätzliche Aufgaben von Gesetzgebung und Verwaltung die gleichen Kosten aufzubringen sind, wie bei einem größeren Gebiet. Und schließlich sind die Verkehrsträger auf fühlbare Staatszuwendungen angewiesen, da in einem so kleinen Raum an eine wirtschaftliche Betriebsführung grundsätzlich nicht zu denken ist.

Zu diesen Belastungen treten auf der Einnahmenseite erhebliche Ausfälle. So haben u. a. die Gruben bisher bedeutende Kredite sowie Zuschüsse zur Sozialversicherung aus Staatsmitteln erhalten, während sie andererseits relativ geringe Beträge als „Abgeltung“ dafür zahlen, daß dem Staat und den Gemeinden die beträchtlichen Einnahmen aus Gewerbe- und Körperschaftsteuer verlorengehen. Ähnlich ist es bei den Hütten, Banken und Versicherungen, die fast durchweg in ausländischem Besitz sind, so daß auch hier nur ein Teil der anfallenden Steuern in die Landeshauptkasse fließt. Die unzureichende Finanzkraft der Saar hätte, so betonte der Minister, mangels einer entsprechenden Hilfe, bei fortdauernder Zugehörigkeit zum französischen Wirtschaftsraum sehr bald eine finanzielle Abhängigkeit herbeiführen müssen. W. G.