Inhalt Seite 1 — Kunst oder nicht Kunst das ist die Frage Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Walter Abendroth

Ausgerechnet Richard Wagner, der so bewußtermaßen „Künstler“ war und ebensoviel Kunst „gemacht“ wie über Kunst theoretisiert hat, schrieb kurz vor seinem Tode einen seltsam prophetischen Aphorismus nieder: „Religion und bald auch Kunst – nur Rudimente früherer Kultur: wie der Schwanzknochen am menschlichen Leibe.“

Gleichviel, ob man diesem Gedanken einen negativen oder einen positiven Akzent gibt: das Frappierende an dem Ausspruch ist, daß er zu einer Zeit (1883) getan wurde, zu der nur wenige pessimistische Kulturphilosophen derartiger Betrachtungen fähig waren, während die tätigen Kunstjünger im durchaus ungetrübten Sicherheitsgefühl ihrer selbst und ihres Ewigkeitswertes schwelgten. Unsere Gegenwart allerdings wird einem sine ira et studio hinschauenden Betrachter wie die beginnende oder gar bereits vollzogene Erfüllung jener Prophetie escheinen. Denn seit mehr als vierzig Jahren gibt es einen ernsthaften Streit um die Frage, ob das, was seither als „moderne Kunst“ angeboten wird, noch als Kunst angesprochen werden dürfe oder nicht.

Lauter Klischees

Es ist üblich geworden, den Ernst dieser Streitfrage zu verschleiern durch die Behauptung, es handle sich nur um den alten Gegensatz zwischen Fortschritt und Gewohnheit, Verkalkung und Handlungsfähigkeit: zwischen den „ewig Gestrigen“ und den Bejahern der Zukunft. Aber um mit solchen klischeehaften Begriffskategorien erledigt werden zu dürfen, dafür dauert der Streit schon viel zu lange. Vierzig Jahre sind in unserem schnellebigen Zeitalter eine enorme Spanne. Und innerhalb dieser Zeit hat sich weder die angebotene „moderne Kunst“ alle? Gattungen in ihren wesentlichen Tendenzen grundlegend gewandelt (ist vielmehr ihrerseits „starr“ geworden), noch hat sich etwas an der ablehnenden Haltung sowohl des großen Publikums wie eines beträchtlichen Teiles der Künstlerschaft ihr gegenüber geändert. Man wird zugeben müssen, daß dies eine Lage ist, wie sie noch kaum vorher in der Kulturgeschichte vorkam. Die Streitfrage ist mithin schwerwiegend genug, um auf eine ernsthafte Behandlung, auf gründliche Erörterung Anspruch zu haben.

Einer solchen ernsthaften Untersuchung zu dienen, hat die Bayerische Akademie der schönen Künste eine Serie von Vorträgen eingeleitet, die sich, wenn man nach dem Anfang urteilen darf, eines lebhaften Zuspruchs erfreuen werden. Als erster Redner sprach der Züricher Kunstwissenschaftler Dr. Egon Kornmann, ein Mann von hervorragender Sachlichkeit und unbestechlicher Nüchternheit, über das Thema „Die bildende Kunst – Gesetzlichkeit und Verwandlung“. Seiner eindringlichen Ausführungen kurzer Sinn war der Nachweis, daß der Kunstbegriff aller bisherigen Kulturen übereinstimmend die Verwandlung der künstlerischen Erscheinungen lediglich als kontinuierlichen Vorgang innerhalb einer gleichbleibenden Gesetzlichkeit gekannt hat. Die gültig bleibenden Zeichen der immanenten Grundformen alles Sichtbaren haben nach dieser (durch vergleichende Lichtbilder illustrierten) Darstellung nur immer verschiedene Arten der Durchseelung und Vergeistigung erfahren, aus denen die jeweiligen Gestaltungsideale erwuchsen, deren künstlerischer Niederschlag sich als „Stil“ manifestierte. Die Sprache der Formen und des Formens blieb bisher stets an jene naturgegebene Gesetzlichkeit gebunden, und selbst, was als beseelender Ausdruck dazukam, entfloß einem mehr oder minder allgemeinverbindlichen Weltgefühl. Erst in unseren Tagen brach ein vollkommen selbstherrlicher, niemandem und nichts sich verpflichtet fühlender, radikal individualistischer Ausdruckswille über alle früher geltenden Grenzsetzungen organischer Art hinweg und fing sich schließlich in der abstrakten mathematischen Konstruktion, der letzten und äußersten Absage an die Welt lebendig entwickelter Gestalten, lebendigen, schöpferischen Gestaltens.

Der Redner bemühte sich redlich, Wertungen, wie wir sie hier im Zusammenhang mit seinem Vortrag wenigstens andeuten, nicht mehr als nur eben von ferne durchblicken zu lassen. Auf welcher Seite er in dem großen Streit steht, war dennoch seiner diagnostischen Terminologie leicht zu entnehmen, da er etwa von den Dokumenten modernistischer Kunstübung als von „Psychogrammen“ sprach, nicht gleichnisweise, sondern im genauen Verstände der psychoanalytischen Praxis; womit immerhin ein Krankheitsanlaß als gegeben vorausgesetzt wird – mindestens ein Abseits von der menschlichen Norm. Und ebenso kam die abschließende – scheinbar offengelassene – Frage bereits einer Antwort gleich: ob das heute wortführende Tun mit den Mitteln der Kunst, gemessen an allem, was Jahrtausende hindurch den Inbegriff der künstlerischen Schöpfung ausgemacht habe, noch als „Kunst“ zu definieren sei?