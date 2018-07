Die Mannesmann AG, Düsseldorf, die vor wenigen Wochen durch Erhöhung des Dividendenvorschlags auf 9 (7 1/2) v. H. für das Geschäftsjahr 1955 auf 320 Mill. DM gewinnberechtigtes Aktienkapital (das inzwischen auf 410 Mill. DM erhöht wurde) Überraschung ausgelöst hat, konnte den Gesamtumsatz im Berichtsjahr von 1,79 auf 2,89 Mrd. DM steigern. Nach Abzug der internen Konzernumsätze verbleibt ein Fremdumsatz von 2,03 (1,14) Mrd. DM, davon entfallen 1,65 (0,91) Mrd. DM auf das Inland und 379 (232) Mill. DM auf den Export. In der Kohlenförderung steht das Unternehmen mit 6,6 Mill. t (wenig verändert) an dritter Stelle, in der Rohstahlerzeugung mit 1,77 Mill. t bei einer Erhöhung von 0,3 Mill. t an vierter Stelle in der Bundesrepublik. Der Gesamtumsatz an Röhren stieg um 21 v. H. auf 703 Mill. DM, die Walzstahlerzeugung von 0,72 auf 0,82 Mill. t. Bei den Vor Jahreszahlen ist zu berücksichtigen, daß das Berichtsjahr im Zeichen der Rückverflechtung stand, so daß Vergleiche nur wenig besagen. Aus einer Übersicht, die den Anlagenzuwachs durch die Rückverflechtung mitberücksichtigt, geht hervor, daß im Jahre 1955 die Normal- und Sonderabschreibungen und der Zuwachs an Eigenkapital einschl. Pensionsrückstellungen in Höhe von 344,7 (125,7) Mill. DM nicht genügten, um die Erhöhung der Anlagen und Beteiligungen von 529,8 (108,1) Mill. DM zu decken. Es mußte also ein Teil der langfristigen Verbindlichkeiten von 283,4 Mill. DM mit verwendet werden. Ferner wurden Mittel aus den sonstigen Rückstellungen und Wertberichtigungen beschafft, um neben dem Zuwachs von Anlagen und Beteiligungen die Erhöhung des Umlaufvermögens finanzieren zu können. Dabei ist die ansehnliche Erhöhung der flüssigen Mittel von 80,6 Mill. DM zu beachten. Die Zahl der Beschäftigten stieg infolge der Rückgliederung von 33 800 auf 66 000.

Zu den wirtschaftspolitischen Problemen wird im Hinblick auf die Ausführungen auf der außerordentlichen Hauptversammlung am 11. April 1956 im Geschäftsbericht nur knapp Stellung genommen. Betont wird die Notwendigkeit, den Export zu steigern. Scharf kritisiert wird die Kohlenpolitik, die „eine Hilfsmaßnahme zugunsten sämtlicher Kohlenverbraucher in den Ländern der Montan-Union“ sei. Versichert wird, daß bei einem freien Markt, die Gefahr einer Überhöhung des Kohlenpreises nicht bestehe, da der Kohlenbergbau mehr als einmal gezeigt habe, daß er an einer gemäßigten Preispolitik auch dann festhalte, wenn die Absatzlage höhere Preise zulasse.

Die konsolidierte Gewinn- und Verlustrechnung weist einen Gewinn von 28,88 (23,86) – in Mill. DM – aus, der sich um den Vortrag auf 29,07 erhöht. Rohertrag 791,33 (490,82), ao. Erträge 40,61 (34,97), neu ausgewiesen werden, Erträge aus Beteiligungen mit 6,92. Demgegenüber Personalausgaben insgesamt 450,04 (225,50), Abschreibungen 102,19 (54,53), Steuern 147,84 (103,12), darunter Ertragssteuern 56,93 (46,40) und Sonderabschreibungen 68,26 (91,89).

In der Bilanz zum 31.12.1955 steht das Anlagevermögen nach einem Zugang von 314,06 mit 838,55(516,82) zu Buch. Die Zugänge ohne Berücksichtigung der Neuordnung betrugen 115,75 (106,21). Hinzu kommen im Bau befindliche Anlagen, Anzahlungen und Beteiligungen, womit sich das Anlagevermögen auf 1013,90 (566,35) erhöht. Davon sind. Sonderabschreibungen gem. § 36 IHG in Höhe von 141,99 (81,00) abzuziehen. Die Hauptposten des Umlaufvermögens sind Warenbestände mit 323,18 (238,66), Wertpapiere 30,05 (15,65), Forderungen 542,96 (440,09) und flüssige Mittel 96,31 (43,06). Demgegenüber Verbindlichkeiten 608,32 (360,18), Rücklagen 227,13 (172,88), Rückstellungen, davon etwa die Hälfte für Pensionen, 402,50 (226,31). r a