Nach meiner Überzeugung wächst jeder, der seinen Pflichten ehrlich nachzukommen bestrebt ist, mit seinem Amt“, meint der ehemalige amerikanische Präsident, Harry S. Truman, im jüngst erschienenen 2. Band seiner Memoiren

Harry S. Truman: „Memoiren“ Band 2, „Jahre der Bewährung und des Hoffens“ (1946–1953). Schertz & Goverts-Verlag, Stuttgart, 634 S., 25,– DM.

die gerade diese These Trumans erneut bestätigen. Die innen- und außenpolitischen Ereignisse, die der 2. Band dieser Memoiren umfaßt, waren so welterschütternd – hier ist der Ausdruck wirklich am Platze –, daß man immer wieder frappiert ist von der Darstellungskraft Trumans und zugleich von der Frische und Schlichtheit seiner Erzählung. Er hat eine verblüffende Gabe, mit wenigen Worten zum Herzen der Dinge vorzustoßen, wie etwa in den Anfangssätzen des Kapitels über die NATO: „Am 4. April 1949 unterschrieb Staatssekretär Acheson das erste seit der Annahme der Verfassung von den Vereinigten Staaten in Friedenszeiten geschlossene Militärbündnis ... Der Nordatlantikpakt markierte nach der Gründung der Vereinten Nationen, dem griechisch-türkischen Hilfsprogramm und dem Marshallplan einen weiteren Meilenstein in unserer Außenpolitik.“ Es ließen sich vielbändige gelehrte Werke über die Probleme schreiben, die der Expräsident mit diesen einfachen Sätzen umreißt. Sie besagen, daß Amerika mit der Tradition des Isolationismus endgültig gebrochen hatte; sie bezeichnen die weltpolitische Mündigkeit einer Nation, sie umreißen einen großen Teil jener Ereignisse, die unser aller Leben seit Kriegsende bestimmt haben.

Wenn es einen Einwand gegen diesen zweiten Memoirenband gibt, der gegen den ersten nicht erhoben werden konnte, dann ist es der, daß Truman hier und gegen Ende des Bandes in zunehmendem Maße nicht nur als Staatsmann, der die Politik als „die Wissenschaft des Regierens“ definiert, sondern als der gewiegte Parteipolitiker spricht, der er ist. Zwar gehört jene Stelle, an der Truman erzählt, wie er, auf seine Nominierung wartend, die Präsidenten der amerikanischen Geschichte vor sich selbst Revue passieren läßt, mit zu den charmantesten Teilen des Buches. Doch muß man vor allem den Leser, der mit der amerikanischen Geschichte weniger vertraut ist, darauf aufmerksam machen, daß es doch nicht ganz richtig ist, wenn Truman nur die Demokratische Partei und ihre Präsidenten als Vertreter des Allgemeinwohls gelten läßt, während nach ihm alle Republikaner (mit der Ausnahme Lincolns) als Vertreter der Privilegierten und Sonderinteressen in die amerikanische Geschichte eingehen müßten. Aller Kritik zum Trotz, die am Autor und am Politiker Truman geübt werden kann, ist es jedoch sehr wahrscheinlich, daß er als einer der großen Präsidenten in die Geschichte seines Landes eingehen wird; nicht weil er seiner Anlage nach ein großer Mann war, sondern weil er, obgleich er es nicht war, so vorbildlich in die Verantwortung seines Amtes hineingewachsen ist. mr.