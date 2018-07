Die Gefahr bleibt“, verkündet ein Plakat, das der Volksbund für Frieden und Freiheit herausgegeben hat. Er meint die kommunistische Gefahr, und die bleibt in der Tat. Offenbar bleibt auch eine andere Gefahr, die das Plakat des Volksbundes – wenn auch unbeabsichtigt – deutlich macht: eine einfallslose, Phantasie und Geschmack tötende Plattheit.

Auf dem Plakat sieht man drei Masken: eine Stalin-Maske,eine des listiglächelnden Chruschtschow und die dritte zeigt den unentwegten Rotarmisten, rot in der Farbe und außerdem vorsichtshalber noch durch Hammer und Sichel gekennzeichnet. Der Plakatstil des Herrn Dr. Goebbels war auch nicht sehr viel anders. Man könnte es für eine einmalige Entgleisung halten, wäre man nicht dieser Tage von einem zweiten Plakat des gleichen Herausgebers überrascht worden, das ähnlich primitiv den 17. Juni apostrophiert. Was dort wie Eisenbahnschwellen aussieht, soll offenbar die Raupenspur eines Panzers in Erinnerung rufen, eine Maurerkelle und ein roter Fleck, dieser das vergossene Blut symbolisierend. Ein mißglücktes Plakat ist schlechter als eine mißglückte Rede. Sie verhallt im Äther, aber so ein Plakat klebt noch lange. R. S.