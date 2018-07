Ein alter Freund unseres Blattes, der kürzlich zu einem Besuch in die Redaktion kam, äußerte sich recht unwirsch-kritisch zu unserer konjunkturpolitischen Haltung, da er der Auffassung war, „das ganze Gerede von der überhitzten Konjunktur“ sei nicht nur schädlich, sondern obendrein unbegründet. Das Gespräch nahm freilich sehr schnell eine andere Wendung, nachdem wir die Frage gestellt hatten, ob er denn etwa große Neigung verspüre, sich jetzt als Bauherr zu betätigen. Die Einwände gegen die These, daß die westdeutsche Wirtschaft weitgehend im Zeichen der Übernachfrage steht, verstummen gewöhnlich sehr schnell, wenn sie auf die Entgegnung treffen: „Bauen Sie mal ... dann werden Sie bald anders denken!“ – Diese Tatsache ist Anlaß genug, sich immer wieder mit der Situation in der Bauwirtschaft zu beschäftigen; in dem folgenden Artikel geschieht das auf Grund einer besonderen Sachkenntnis, wenn auch mit einer gewissen „standortbedingten“ Einseitigkeit: der Verfasser war bis vor wenigen Jahren maßgebend bei der Vergabe öffentlicher Bauaufträge tätig; er ist also insoweit „Partei“.

Die sogenannte „Überhitzung der Konjunktur“ hat 1955 ihren wesentlichen Antrieb vom Baumarkt her erhalten, wo es zur Zeit der Saisonspitze (also Juli, August, September) unzweifelhaft zu einer Übernachfrage gekommen war. Die Tatsache, daß diese sich nur im Hochbau zeigte, war angesichts der Unbeirrbarkeit, mit der die spezielle Wohnungsbaukonjunktur durch staatliche Subventionen allen Warnungen zum Trotz „geheizt“ wird, nicht gerade überraschend. Ein interner Ausgleich scheitert daran, daß freie Kapazitäten im Tiefbau sich nur in ganz beschränktem Umfang auf den Hochbau übertragen lassen; außerdem war 1955 in der Saison auch der Tiefbau gut beschäftigt; da der Tiefbau noch abhängiger von der guten Jahreszeit ist als der Hochbau, liegt seine Beschäftigungsspitze also ausgesprochen im Sommer und Herbst. Endlich wird, bei der meist sehr pauschalen Beurteilung der Beschäftigungslage in der Sparte Tiefbau, gern vernachlässigt, daß sich – ähnlich wie im Hochbau – auch im Tiefbau recht beträchtliche Differenzierungen nach der qualitativen Leistungsfähigkeit entwickelt haben. Innerhalb der einzelnen Gruppen war die Beschäftigung mindestens ungleichmäßig; größere und anspruchsvollere Tiefbauarbeiter sind kaum bei Einzelunternehmungen unterzubringen; es müssen vielmehr fast stets Arbeitgemeinschaften gebildet werden.

Die Entwicklung des Baumarkts 1955 kam auch nicht unerwartet. Schon 1954 hatten sich Spannungen gezeigt. Die Bundesministerien für Wirtschaft, Finanzen und Wohnungsbau hatten damals schon einen „Interministeriellen Arbeitsausschuß Bauwirtschaft“ geschaffen, um die Bauabsichten zusammenzustellen, sie mit den verfügbaren Baukapazitäten zu konfrontieren und gegebenenfalls Bauabsichten und Baukapazitäten miteinander in Einklang zu bringen. Für 1955 hat dieser Ausschuß kaum Lorbeeren ernten können; aber dazu mußte er wohl überhaupt erst einmal das Gelände sondieren, eine möglichst zuverlässige Methode für die Erfassung der Bauabsichten entwickeln und systematisch untersuchen, welche Beeinflussungsmöglichkeiten überhaupt praktisch werden können. Während für die Bauabsichten der öffentlichen Bedarfsträger die Ansätze in den Haushaltsplänen eine recht zuverlässige Grundlage bilden und für den Wohnungsbau beim Wohnungsbauministerium schon seit Jahren durchaus tragfähige Vorschätzungen der verfügbaren Baugelder aufgestellt werden, stützte sich der Ausschuß in bezug auf den dritten wichtigen Bereich, den industriellen und gewerblichen Bau, wesentlich auf Schätzungen der Bauwirtschaft, und diese erwiesen sich nach Ablauf das Jahres 1955 als um rund ein Viertel untersetzt: begreiflicherweise, denn die Verbandspolitik mußte ja daran interessiert sein, die Summe der Bauabsichten nicht in ein allzu auffälliges Mißverhältnis zur Baukapazität zu bringen, um der Gefahr restriktiver Eingriffe zu entgehen!

Das gleiche Bild ergab sich bei der letzten „Massage“-Sitzung der Verbandsspitzen bei Prof. Erhard Ende März: Die Bauwirtschaft stellt den Sorgen der Regierung, die eine Wiederholung der „Überhitzung“ fürchtet, ihre eigene Sorge entgegen, die gute Beschäftigungslage könnte zu sehr abgekühlt, die Aufträge könnten „zerredet“ werden, und sie versucht deshalb davon zu überzeugen, daß sie das voraussehbare Bauvolumen 1956 ohne Störungen werde bewältigen können. Diesem Zweckoptimismus muß man allerdings mit beträchtlicher Skepsis begegnen: Der Koordinierungsausschuß, der schon 1955 beim Industriebau den Minderschätzungen der Bauwirtschaft erlegen war, erwartet für 1956 eine Steigerung der Bauabsichten im Hochbaubereich um etwa 10 v. H. (zu alten Preisen), und meint dazu, die Zunahme entspräche der Zuwachsrate der baugewerblichen Leistungsfähigkeit. Gerade dies aber würde ja doch ausreichen, um zu den gleichen „Überhitzungs“-Erscheinungenwie 1955 zu führen! Man kann also nur hoffen, das sich der Bundeswirtschaftsminister (im Verein mit dem für die militärischen Bauten zuständigen Bundesfinanzminister) sehr eingehend mit den anderen großen Bedarfsträgern (insbesondere den Ländern und Gemeinden) unterhält und ihre Bauabsichten einer kritischen Prüfung auf Dringlichkeit unterzieht. An den Wohnungsbau, der 50 v. H. der Kapazitäten beansprucht, wird man ja doch nicht rühren...

Natürlich ist auch mit einem gewissen Zuwachs an Baukapazität zu rechnen. Die Bauindustrie hat – im Anschluß an ihre Freudenstädter Tagung vom Juni 1955 – ihre eigenen Gedanken hierzu, wie die Leistungsfähigkeit gesteigert werden könne, in einer Schrift Produktiver bauen“ zusammenfassend wiedergegeben. Daß sie dabei den Gedanken der Produktivitätssteigerung in den Vordergrund rückt, ist bei einem in vielen Fachsparten noch stark im Handwerklichen wurzelnden Wirtschaftszweig recht naheliegend. Wie wenig jedoch das Problem der Produktivität erst erfaßt ist, machte eigentlich der eine der beiden in Freudenstad: gebotenen Vorträge klar: Dr. Pfeiffer (Berger Tiefbau), immerhin ein Mitglied des Verbandspräsidiums sah die ganz simple ursächliche Verknüpfung der baubetrieblichen Produktivitätssteigerung mit der übrigen Wirtschaft darin, daß die (öffentlichen) Auftraggeber zu schlechte Preise zahlen. Ergo ist der Profit zu mager, und weil das so ist, kann die Bauindustrie nicht investieren, und folglich könnet die ohnehin zu niedrigen Preise nicht gesenkt werden. Das sind erstaunliche Gedankengänge; sie werden noch erstaunlicher, wenn aus solcher Sicht an die (öffentlichen) Auftraggeber appelliert wird die Voraussetzungen für die Produktivitätssteigerung dadurch zu schaffen, daß man höhere Preise bewillige, die Initiative für die Verbesserung der Produktivität also völlig aus dem unternehmerischen Bereich herausgenommen und dem – bürokratischen – Auftraggeber zugeschoben wird!

Glücklicherweise hat Dr. Brüggemann in der zitierten Schrift wenigstens die (offenbar weit verbreitete) schiefe Vorstellung zurechtgerückt, daß Produktivitätssteigerung zunächst einmal und vor allem Investieren bedeute. Leider verfolgen dann die umfangreichen Ausführungen von Prof. Dr. Auffermann (Heidelberg), Mittelpunkt sowohl in Freudenstadt wie in der Broschüre, diesen Gedanken nicht weiter, sondern kommen auf dem Weg über Bilanzanalysen wieder ganz auf Investitions- und Finanzierungprobleme zurück. Der Ton liegt aber vielleicht auch deshalb auf dem Investitionsbedarf, um an diesem Nagel das gewohnte Bild der Querellen wegen der unzulänglichen Preise, die böse und uneinsichtige Auftraggeber bewilligen wollen, oder wegen der schlechten Zahlungsmoral der (öffentlichen) Bauherrschaften aufzuhängen. Leider fehlt eine Erläuterung, welche Möglichkeiten für eine Produktivitätssteigerung durch Investitionen objektiv überhaupt gegeben sind. Diese Frage läßt sich eben nur durch eingehendere Untersuchungen klären und keinesfalls in Bausch und Bogen für die ganze Bauwirtschaft beantworten. Selbst in der Bauindustrie werden sehr beträchtliche Unterschiede zwischen Hoch- und Tiefbauarbeiten bestehen; auch im an sich maschinenintensiven Tiefbau wird es Tätigkeitsbereiche geben, die einer Produktivitätssteigerung durch erhöhten Kapitaleinsatz mehr oder minder verschlossen sind. Dies ergibt sich schon daraus, daß Bauen offenbar zwangsläufig eine arbeitsintensive Tätigkeit ist: Das Verhältnis Lohnkosten: Umsatz betrug im Mittel der Jahre 1950 bis 1955 etwa 34:100. Der Produktionswert einer Arbeitsstunde betrug im Monatsdurchschnitt 1955 nur 5,67 DM.