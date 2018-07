Das Grundaxiom, die Unzulänglichkeit der Preise, wird für die ganze angebliche Misere der Bauwirtschaft verantwortlich gemacht. Die Baupreise reichen danach nicht zur Kostendeckung zuzüglich einer angemessenen Verzinsung des Kapitals aus (– aber das „LSÖ-Denken“ in Kostendeckungskategorien ist auch Auffermann ein Greuel). Apodiktisch wird erklärt, bei den Ausschreibungen (der öffentlichen Auftraggeber) könne mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen werden, daß das billigste Angebot nicht „auskömmlich“ sei, und sogar das weitbilligste Angebot genauso unzulänglich. Da, nach der Erhebung eines bauwirtschaftlichen Landesverbandes, in 71 v.H. der Fälle dem Billigsten, in 17 v. H. dem Zweitbilligsten der Zuschlag erteilt worden ist, seien von 100 Aufträgen 88 zu „unzulänglichen“ Preisen vergeben worden. Angesichts solcher Deduktionen wird man geneigt sein, naiv zu tragen: wieso soll eigentlich der Zuschlag – gleichgültig, ob der Preis „auskömmlich“ ist oder nicht (worüber wahrscheinlich drei Leute vier verschiedene Meinungen haben werden) – nicht dem Billigsten erteilt werden?

Die Argumentation der Bauindustrie stellt die Dinge geradezu auf den Kopf. Ginge es nach ihr, so muß sich der Baubeamte rechtfertigen, wenn und weil er dem Billigsten (Zweit-, Dritt-, Viertbilligsten usw.) den Zuschlag erteilt, während der Grundsatz der wirtschaftlichen Verwendung der Haushaltsmittel von ihm umgekehrt nur eine Begründung verlangen kann, wenn und warum er nicht an den Billigsten vergibt. Daß er sich dieser Aufgabe im öffentlichen Interesse sehr gewissenhaft annehmen muß, liegt in der Eigenart der baugewerblichen Fertigung begründet: Das Angebot stellt nur ein Versprechen auf Erstellung einer Leistung dar, dessen bedingungsgemäße Erfüllung unsicher ist; es ist nicht neu, daß Bauunternehmer – haben sie erst einmal den Auftrag – versuchen, schlechte Preise durch Pfuscharbeit auszugleichen. Bei den öffentlichen Auftraggebern wird man zusätzlich noch geltend machen müssen, daß – generell gesehen – Preise, die unter dem zur Leistungserstellung notwendigen Kostenaufwand liegen, eine einseitige Vermögensverlagerung von der privaten zur öffentlichen Hand darstellen, die (im Gegensatz zu solchen Umschichtungen innerhalb der privaten Wirtschaft selbst) eine volkswirtschaftlich sinnwidrige Bereicherung darstellen würde.

Nun ist offenbar auch der Bauindustrie klargeworden, daß die schlichte Behauptung, trotz der offenkundig guten Beschäftigungslage (1955: monatsdurchschnittlich 208,133 Mill. Arbeitsstunden im Bauhauptgewerbe = 138 v. H. von 1950) seien die Preise unverändert schlecht und nicht „auskömmlich“, wegen ihres eklatanten Widerspruchs zur elementaren volkswirtschaftlichen Erfahrung einiger Beweise bedürfe; diese Beweise an Hand von Bilanzanalysen zu liefern, sind sichtlich die Ausführungen von Auffermann in erster Linie bestimmt. Auffermann baut auf den Bilanzen einer Reihe von Aktiengesellschaften auf. Wie zweifelhaft die Tragfähigkeit der Handelsbilanzen für jede Bilanzkritik ist, ist nachgerade bekannt; die Untersuchung Auffermanns bieten im Grunde nicht mehr als das Ergebnis einiger fleißiger seminaristischer Übungen in Bilanzanalyse. Der entscheidende Mangel aber ist, daß Auffermann – auf dieser ohnehin sehr unsicheren, durch alle erlaubten Kunstgriffe der Bilanztaktik modifizierten Grundlage – nur ein Augenblicksbild zeichnet und ganz darauf verzichtet, weiter zurückgreifend die allgemein-strukturellen Eigentümlichkeiten des bauwirtschaftlichen Vermögens- und Kapitalaufbaues herauszupräparieren. So erst würde sich nämlich erkennen lassen, was an dem heutigen Bild typisch ist und was als nur temporär (und ungesund) zu bezeichnen wäre.