SPORT DER ZEIT

Die XVI. Olympischen Reiterspiele, die in Stockholm vor über zwanzigtausend sachverständigen Zuschauern zu Ende gingen, waren eine der bedeutendsten Manifestationen der Leibesübungen in letzter Zeit. Die Hoffnungen der Deutschen wurden in einem überreichen Maße erfüllt, unsere Erwartungen in vielem weit übertroffen. Unsere Springreiter gewannen sowohl in dem Einzelwettbewerb wie in der Mannschaftswertung des Jagdspringens „Preis der Nationen“ die Goldmedaillen. Weltmeister Hans Günther Winkler auf „Halla“, der trotz einer ernsten schmerzhaften Verletzung der war in der Einzelwertung der Beste unter diesen Weltbesten. Die Italiener Raimondo und Piero d’Inzeo wurden Zweiter und Dritter. Unsere Mannschaft: Hans Günther Winkler (Halla), Fritz Thiedemann (Meteor) und Adolf Lütke-Westhues (Ala) trug vor der italienischen und britischen Mannschaft den Sieg davon. Auch unsere Dressurreiterinnen: Liselott Linsenhoff auf „Adular“, Hannelore Weygand auf „Perkunos“ und Anneliese Küppers auf „Afrika“ bewährten sich und gewannen die Silbermedaille in der Mannschaftswertung, während Frau Linsenhoff im Einzelreiten die Bronzemedaille zugesprochen wurde. Der beste Dressurreiter war wiederum der Sieger von 1952, der schwedische Major H. St. Cyr vor der Dänin Lis Hartel. Die beste Mannschaft stellte hier Schweden, die Schweiz kam auf den dritten Platz. Schließlich gingen auch unsere Military-Reiter erfolgreich aus den schweren Kämpfen hervor. Hinter dem Schweden Kastenman wurde August Lütke-Westhues Zweiter und Gewinner der Silbermedaille vor dem Briten Frank Weldon. In der Mannschaftswertung erhielten August Lütke-Westhues, Otto Rothe und Klaus Wagner die Silbermedaille. Die Briten kamen auf den ersten Platz, Kanada auf den dritten.

Zitatenparade

Was bisher kein Staatsmann schaffte, den eisernen Vorhang zwischen Ost und West zu lüften, gelang endlich bei den olympischen Reiterspielen in Stockholm. In den großen Stallungen neben dem Stadion trennt keine Schranke mehr Reiter und Pferde. So stehen einträchtig nebeneinander in ihren Boxen das Pferd Countryman III der Königin Elizabeth von England und das russische Favoritenpferd Guimnast. Die russischen Pferdepfleger in ihren lichtblauen Sweater haben die besondere Aufmerksamkeit der englischen Stallmädchen gefunden. (Aftonbladet)

*

Zu unserem nicht geringen Erstaunen erschien die russische Reitermannschaft in Stockholm keineswegs in den farbenprächtigen sowjetischen Uniformen, oder – was allenfalls noch verständlich gewesen wäre – in den alten Kosaken- und Tscherkessentrachten, sondern vielmehr, dem westlichen Brauch folgend, in roten Röcken und schwarzen Fräcken. Sie lüfteten vor der königlichen Loge gar anmutig den Zylinder. So etwas hat man in Rußland seit den Zeiten des berühmten Phillis, einstmals Leiter der Marställe Seiner Majestät des Zaren aller Reußen, nicht mehr gesehen. Daß das neue Lüftchen in der Sowjetunion nun sogar die geheiligten Bräuche der Roten Kavallerie verändern würde, konnte niemand erwarten. Vor diesem offenkundigen Sieg altehrwürdiger Traditionen können wir nur unsererseits tief unseren zerbeulten Straßenhut ziehen.