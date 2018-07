Gewiß gab es immer Frauen, die mit ihrem Geld nicht auskommen. Das Anschreiben in der zweiten Hälfte der Woche oder des Monats ist keine neue Krankheit. Dennoch aber hat die Diskussion um das Haushaltungsgeld noch nie so breiten Raum eingenommen wie gegenwärtig. Die Männer wollen einfach nicht verstehen, wieso die Ausgaben für Essen und Trinken ihr Budget von Monat zu Monat mehr belasten sollen. Sie behaupten, ihre Frauen hätten das Haushalten verlernt. Sie fühlen sich bestätigt in den Äußerungen von allerlei Organisationen und den Sonntagsreden mancher Politiker, die der Hausfrau des Jahres 1956 vorwerfen, sie sei zu wählerisch und anspruchsvoll, kaufe grundsätzlich nur das Teuerste, und verschmähe preiswerte Lebensmittel nur darum, weil sie ein wenig mehr Arbeit machten.

Worin sind denn nun wirklich die gegenwärtigen, unleidlichen Verhältnisse begründet? Haben die Frauen recht, die behaupten, das Geld zerränne ihnen unter den Händen, es sei „nur noch die Hälfte wert“, wie sie es machten, sei es falsch – oder stimmt es, daß ihr Geldbeutel nur darum immer leer ist, weil die Gaumen zu verwöhnt und die Hände zu bequem geworden sind?

Objektive Untersuchung

Die Frage ist ziemlich objektiv zu beantworten, wenn man die Statistik zu Hilfe nimmt. Sie weist eindeutig nach, daß die Hausfrau, die an einem Samstagmorgen des Jahres 1938 mit 10 Mark in der Tasche zum sonntäglichen Einkauf ging, heute 18 Mark einstecken muß, um annähernd das gleiche einzuholen. Hat sie dabei „Genußmittel“ auf dem Einkaufszettel stehen, wie beispielsweise Kaffee, so wird sie sogar über 20 Mark ausgeben. Auch die Behauptung, das Haushaltungsgeld „schmelze“ laufend dahin, ist nicht von der Hand zu weisen; denn allein der Preisunterschied von 1954 auf 1955, über den das Statistische Bundesamt unlängst seine Zahlen vorlegte, beträgt, um nur ein paar der wichtigsten Verbrauchsgüter zu nennen, für Mischbrot rd. 6 v. H., für verschiedene Gemüse rd. 35 v. H., Butter rd. 8 v. H., Rindfleisch rd. 5 v. H, Briketts und Brennholz je rd. 5 v. H.!

Das ist nicht wenig, aber noch gar nichts im Vergleich zu dem, was da in diesen Wochen in die Höhe wächst. Jüngste Berichte besagen, daß all die Kleinigkeiten aus Metall und Holz, sowie die Korb- und Bürstenwaren, welche die Hausfrau laufend verbraucht, neue Preissteigerungen von 5 bis 15 v. H. erfuhren. Haushaltsgeräte und Geschirr aus Stahl und Aluminium wurden um 6 bis 10 v. H. teurer, Bestecke um 6 bis 12 v. H., Keramikwaren um 5 und Haushaltspapier um 15 v. H.!

Wenn wir auch insgesamt weniger Kartoffeln als vor dem Kriege essen, so bilden die „Erdäpfel“ für den Durchschnittshaushalt doch noch immer den Grundstock jeder Mahlzeit. Gegenwärtig nun ist ihr Preis beinahe unerschwinglich, so daß vornehmlich die kinderreichen Haushaltungen belastet werden. Brachten in vielen deutschen Städten die Händler noch 1953 gute Kartoffelsorten für 4,50 Mark je Zentner ins Haus, so mußten wir 1954 bereits eine Mark mehr dafür geben. Im Herbst 1955 zahlte man mit sechs bis acht Mark mitunter schon bald das Doppelte, und gegenwärtig ist die 5-Kilo-Tüte in manchen Städten bereits mit 2 DM ausgezeichnet!

„Nur noch Schnitzel?“