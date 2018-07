Vergangene Woche hat sich eine deutsche Wirtschaftsdelegation nach Guatemala begeben, um Besprechungen über Fragen der beiderseitigen Wirtschaftsbeziehungen, die sich in den letzten Wochen unerfreulich entwickelt haben, zu führen. Unseren Lesern wird deswegen der nachfolgende Bericht unseres Mitarbeiters, der Anfang Juni Guatemala bereiste, willkommen sein.

H. K., Guatemala, im Juni

Viele Fühler wurden bisher vergeblich ausgestreckt: Das Kaffeeland Guatemala in Zentralamerika kann sich aber nicht entschließen, den Kriegszustand mit Deutschland aufzuheben. Zwar sind deutsche Erzeugnisse in der Hauptstadt dieses kleinen, hügeligen und zauberhaften Landes überall zu haben, aber das bedeutet nicht etwa die Normalisierung des Handels zwischen beiden Staaten. Die Ausnahmegesetze, die nach der Kriegserklärung seinerzeit erlassen wurden, sind trotz dreifachen Regierungswechsels immer noch gültig. Dazu gehört auch die Beschlagnahme und Enteignung des beträchtlichen Vermögens der hier zum Teil seit Generationen ansässigen Deutschen. Sie selbst rechnen nicht mehr mit der Rückgabe ihres Eigentums. Aber sie erwarten mit Recht Entschädigung, selbst wenn sie nur zu einem Viertel des 1938 geschätzten Wertes erfolgen sollte.

Jedoch diese 10 Mill. die dann ausgezahlt werden müßten, liegen der guatemaltekischen Regierung unter dem jetzigen Präsidenten Armas schwer auf der Seele. Sie hat eine Gegenrechnung ausgearbeitet und der Bundesrepublik präsentiert, die weniger von dem Schaden, von dem Guatemala durch den Krieg betroffen sein will, als von der guatemaltekischen Kühnheit überzeugt, Unrecht durch die Hintertür ihrer Forderungen zu Recht im Lande zu machen. Wie es heißt, soll die Bundesregierung durch ihre Unterschrift den Anspruch der Deutschen in Guatemala auf Entschädigung verneinen, wenn es zu normalen Beziehungen zwischen beiden Ländern kommen soll.

Es wird jedoch dem Auswärtigen Amt kaum in den Sinn kommen, diesen schwerwiegenden Federstrich zu akzeptieren. Das bedeutet für die Deutschen in Guatemala weiterhin harte Arbeitsbedingungen und wenig Aussicht, aus teilweise erschütternder Mittellosigkeit herauszukommen. Es verlängert die Tragik vieler Familien, die seit zwei oder drei Generationen hier ansässig sind und in der Mehrzahl vor 70 und 80 Jahren in der Anpflanzung der Kaffeekulturen wahre Pionierarbeit für dieses Land geleistet haben. Es bedeutet zugleich, daß selbst die gegenüber gewichtiger Konkurrenz sich behauptende deutsche Industrie nicht zu Abschlüssen mit der Regierung kommen kann, obwohl alle technischen und finanziellen Voraussetzungen erfüllt werden können.

Aber wie soll das Problem gelöst werden? Bisher wurde der „Stein des Weisen“ für diesen Fall nicht gefunden. Vermutlich bedarf es eines salomonischen Urteils. Doch ist niemand da, der es fällen könnte. Im Irrgarten innerpolitischer guatemaltekischer Verhältnisse verstrickt, ist der ehemalige deutsche Besitz zum kostbaren Wertobjekt hintergründiger Sicherungen des Regimes geworden. Die Demonstrationen am 1. Mai haben gezeigt, wie wenig gefestigt (außerhalb der US-Hilfe und bei aller Wertschätzung des Präsidenten Armas) die Regierung, noch immer ist. Guatemala braucht Stabilität. Wird diese innere Stärke erkennbar, löst sich auch das Problem des deutschen Eigentums. Daß es bisher noch nicht zum Frieden mit der Bundesrepublik gekommen ist, hängt nicht von Forderungen und Gegenforderungen ab. Alle Anzeichen deuten darauf hin, daß es die innerpolitische Unsicherheit ist, die Guatemala, das unbestreitbar hübscheste und erholsamste Land Zentralamerikas, trotzig im formalen Kriegszustand mit der Bundesrepublik verharren läßt.