Die Hauptversammlung der Albingia Versicherungs-AG, Hamburg, an deren Grundkapital von 4,0 Mill., DM die Guardian Assurance Comp. Ltd., London, mit rund 96 v. H. beteiligt ist, beschloß am 8. Juni, für 1955 eine Dividende von 10 (8) v. H. zu verteilen. Im laufenden Jahr hat sich das Geschäft weiterhin befriedigend entwickelt. Die gesetzliche Rücklage stellt sich auf 1 Mill. DM, und die freien Rücklagen betragen 1,75 Mill. DM. Die Brutto-Beitragseinnahme erreichte im Geschäftsjahr 1955 68,19 Mill. DM, gegen 58,94 Mill. DM im Vorjahr. Die Brutto-Schäden stellen sich auf 37,46 Mill. DM, gegen 34,05 Mill. DM im Vorjahr. Die Schadenrückstellung für eigene Rechnung beträgt 30,26 Mill. DM. Das Bilanzvolumen erhöhte sich von 65,98 Mill. DM im Geschäftsjahr 1954 auf 75,76 Mill. DM im Geschäftsjahr 1955. Die Garantiemittel, technische und andere Rückstellungen haben sich von 59,44 Mill. DM im Jahre 1954 auf 69,22 Mill. DM im Jahre 1955 erhöht. Die Vermögensanlagen betragen 64,59 Mill. DM. Die Ausgleichsforderungen haben sich von 12,04 Mill. DM auf 11,14 Mill. DM ermäßigt.

Die Rütgerswerke AG, Frankfurt/M., die für das Geschäftsjahr 1955 unverändert 7 v. H. Dividende auf 21,625 Mill. DM Grundkapital zu verteilen beabsichtigt und außerdem der Hauptversammlung am 27. Juni die Schaffung von 12 Mill. DM genehmigten Kapitals vorschlägt, konnte im Berichtsjahr an der günstigen Entwicklung der chemischen Industrie mit einer Unsatzsteigerung von 19 v. H. teilnehmen. Die auf Grund der Steigerung von Erzeugung und Absatz erwartete Degression der Kosten trat infolge der Preiserhöhungen nicht in vollem Umfang ein, so daß der gestiegen; Umsatz sich in dem Ergebnis nur zum Teil auswirkt. Die anhaltende Aufwärtsentwicklung des Unternehmens führte in fast allen Betriebsbereichen zu einer besseren Auslastung der Kapazitäten. Der Export, der sich auf 22 Länder verteilt, konnte im Berichtsjahr um 50 v. H. erhöht werden.

Bei der Kali-Chemie AG, Hannover, die für das Geschäftsjahr 1955 wieder 10 v. H. auf 35 Mill. DM Grundkapital vorschlägt, hat das Geschäftsergebnis, den Erwartungen entsprochen. Im Berichtsjahr bereitete die Brennstoffversorgung Schwierigkeiten, in zunehmendem Maße mußte teure Auslandskohle bezogen werden. Im ganzen sei es aber gelungen, für den Durchschnitt der Betriebe die Kostensteigerungen einschließlich der eingetretenen Lohnerhöhungen aufzufangen. Vom Gesamtumsatz entfallen 41,07 v. H. auf Schwerchemikalien, 24,24 v. H. auf Kali und Salz, 18,29 v. H. auf Phosphat-Düngemittel, 9,45 v. H. auf Katalysatoren, 4,99 v. H. auf Pharmazeutica und rund 2 v. H. auf andere Fabrikate. Im Düngemittelgeschäft hat sich der Umsatz infolge der ungünstigen Witterungsverhältnisse und wegen der Unsicherhei: über die bevorstehenden Regierungsmaßnahmen beträchtlich verringert. Erst die verspätete Frühjahrsbestellung 1956 mit der erwarteten Umsatzsteigerung hat einen Abbau der Vorräte ermöglicht.

Bei der Salzdetfurth AG, Hannover, die für das Geschäftsjahr 1955 wieder 9 v. H. Dividende auf 61,28 Mill. DM Stammaktien und 6 v. H. auf nom. 122 500 DM Vorzugsaktien – die 12,28 Mill. DM jungen Aktien aus der Kapitalerhöhung 1955 sind ab 1. Juli 1955 dividendenberechtigt – vorschlägt, blieb der Absatz in Kaliprodukten hinter den Erwartungen zurück. Der inländische Absatz erreichte die Mengen des Vorjahres, das Auslandsgeschäft zeigte eine kleine Steigerung. Mit einer Kaliproduktion der angeschlossenen Werke von 584 803 (573 165) t erhöhten sich die unverkauften Bestände bis zum Jahresende auf mehr als 77 000 t. Am Gesamtumsatz der deutschen Kaliwerke (rund 1,58 Mill. t Reinkali) ist das Unternehmen mit knapp einem Drittel beteiligt. Der Absatz an Nebenprodukten entwickelte sich befriedigend. Die Werke Mariaglück und Braunschweig-Lüneburg verbesserten das Ergebnis bei steigendem Steinsalzabsatz. Die Zahl der Beschäftigten in den Kali- und Steinsalzwerken erhöhte sich im Berichtsjahr von 6725 auf 7099.

Die Wintershall AG, Celle, die für 1955 wieder 8 v. H. Dividende vorschlägt (HV am 28. Juni), war im Berichtsjahr am Gesamtkaliabsatz des Bundesgebietes mit 228 408 (162 607) t Reinkali (14,5 v. H.) beteiligt. Der Anteil der gesamten Wintershall-Gruppe belief sich auf 546 061 (448 282) t Reinkali, das sind rund 34,6 v. H. des Gesamtabsatzes im Bundesgebiet, der 1955 bei 1,58 (1,56) Mill. t Reinkali lag. Die Produktionssteigerung auf dem Mineralölgebiet der Gesellschaft hat sich fortgesetzt. So stieg die Erdgasförderung von 21,29 Mill. cbm im Jahre 1954 auf 134,01 Mill. cbm 1955. Die Rohölförderung erhöhte sich im gleichen Zeitraum von 428 031 t auf 497 575 t. Damit beträgt der Anteil an der Erdölproduktion im Bundesgebiet 16 v. H. (ohne die Gewerkschaft Erdölraffinerie Emsland). Es konnten neue Erdölvorkommen entdeckt werden, von denen insbesondere der Erdgasfund bei Adorf im Emsland und des Erdölfeld bei Landau in der Oberrheintalebene von Bedeutung sind.

Die Burbach-Kaliwerke AG, Wolfenbüttel (Großaktionär mit 53 v. H. von 27,0 Mill. DM Aktienkapital ist die Wintershall AG, Celle), erzeugte im Geschäftsjahr 1955 rund 355000 t Reinkali, gegenüber rund 336000 t im Jahr zuvor. Am Gesamtkaliabsatz im Bundesgebiet von 1,70 Mill. t war Burbach mit rund 318 000 t (= 20,11 v. H.) beteiligt (i. V. 324 000 t). Am Ende des Berichtsjahres erreichten die Kalibestände rund 81 000 (44 000) t. Im Zuge der weiteren Rationalisierung in der Kaliindustrie wurde 1955 zwischen der Wintershall AG, Celle, und der Burbach-Kaliwerke AG ein Organschaftsvertrag geschlossen, der eine Zusammenfassung des Produktionsprogramms beider Unternehmen gestattet. Bei einem Rohertrag nach Organschaftsabrechnung von 51,33 (53,36) – in Mill. DM –, dem u. a. Personalkosten mit 25,16 (22,15) und 11,78 (10,60) Abschreibungen gegenüberstehen, schließt die Gewinn- und Verlustrechnung entsprechend dem Organvertrag ausgeglichen. Die freien Aktionäre erhalten 80 v. H. der Wintershall-Dividende, also für das Berichtsjahr 6,4 v. H., vorausgesetzt, daß die am 28. Juni stattfindende Hauptversammlunn der Wintershall AG die von der Verwaltung vorgeschlagene Dividende von 8 v. H. genehmigt (HV der Burbach-Kaliwerke am 29. Juni).

Die „Doornkaat“ AG, Norden/Ostfriesland, hat im Geschäftsjahr 1955 wert- und mengenmäßig den bisher höchsten Umsatz erreicht. Der Rohüberschuß ist mit 4,86 (2,75) Mill. DM sehr stark gestiegen, auch für Steuern sind mit 2,19 (1,33) Mill. DM diesmal erheblich mehr aufgewendet worden. Aus dem Reingewinn von 0,65 (0,50) Mill. DM kommt wieder eine Dividende von 10 v. H. auf 1,20 Mill. DM AK zur Verteilung; den Rücklagen sollen 0,32 Mill. DM zugeführt werden, die bereits vorab verstärkt worden waren und in der Bilanz per 31. Dezember 1955 mit 0,82 (0,59) Mill. DM erscheinen.

Die Hauptversammlung der Sektkellerei Christian Adt. Kupferberg & Co KG aA, Mainz/Rhein, genehmigte den Abschluß für 1955 mit einer auf 7 (5) v. H. erhöhten Dividende auf 1,269 Mill. DM Grundkapital. Dr. Kupferberg wies darauf hin, daß die Sektsteuer nach Aufhebung des Kriegszuschlages dem Staat höhere Einnahmen verschafft habe als vor der Senkung. Die Entwicklung des laufenden Geschäftsjahres ist befriedigend.