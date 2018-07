Kontakt mit Moskau! Adenauer teilt mit, daß Bonn eine Note zum Thema Wiedervereinigung nach Moskau und gleichzeitig nach Paris, London und Washington schicken werde. Ob die Note neue Vorschläge enthält oder lediglich den bekannten Standpunkt Bonns präzisiert, verriet der Bundeskanzler nicht. Es ist aber nicht anzunehmen, daß Adenauer seine Ansicht, es sei Sache der Sowjets (nicht des Westens oder der Bundesregierung), den ersten Schritt in der Wiedervereinigungsfrage zu tun, seit seiner Rückkehr aus den USA geändert hat. In Washington hatte Adenauer die Frage, ob als Preis für die Wiedervereinigung ein Verzicht auf die Zugehörigkeit Gesamtdeutschlands zur NATO denkbar sei, als „zu unklug“ bezeichnet, „um auf sie eine kluge Antwort geben zu können“. – Während die meisten amerikanischen Zeitungen Adenauers „feste Haltung“ loben, schreibt die politisch einflußreiche „Washington Post“, man müsse fragen, ob Adenauers „starre Formel“ für NATO und Wiedervereinigung klug ist.

*

Buenos Aires: Ein peronistischkommunistischer Aufstand wurde von Vizepräsident Rojas mit eiserner Faust niedergeschlagen. 43 Aufständische (nach inoffiziellen Berichten 2521) wurden erschossen, darunter auch Generalmajor Valle, ein bekanner Peronist. Die engsten Mitarbeiter Rojas im Kampf gegen die Rebellen waren Kapitän zur See Robbia und drei Argentinier deutscher Abstammung: Generalleutnant Rattembach, Luftfahrtminister Krause und Brigadier Ahrens – Präsident Aramburu befand sich auf einer Reise im Landesinnern, als die Revolte ausbrach. Der in Panama im Exil lebende Expräsident Peron weigerte sich, zu den Ereignissen in seinem Heimatland Stellung zu nehmen. Eventuelle Hoffnungen, noch einmal an die Macht zu kommen, muß er nach Ansicht von Kennern argentinischer Verhältnisse jetzt endgültig begraben.

*

Bonn wird zahlen: Noch einmal flackerte in Bann der Widerstand gegen die Weiterzahlung von Stationierungskosten an die ehemaligen Besatzungsmächte auf, als bekannt wurde, daß die drei Alliierten sich das Recht vorbehalten wollen, auch im nächsten und in den darauf folgenden Jahren Beiträge zum Unterhalt ihrer Truppen in der Bundesrepublik einzukassieren. Nachdem aber die Amerikaner (denen Adenauer schon vor seiner Amerika-Reise 650 Millionen DM versprochen hat) mit gutem Beispiel vorangingen und bezüglich der kommenden Jahre beruhigende (wenn auch nicht bindende) Erklärungen abgaben, ist eine Einigung auch mit den Engländern und Franzosen so gut wie sicher. Mindestens 1,5 Milliarden zusätzliche Kosten werden der Bundesrepublik aus den unvorhergesehenen Forderungen ihrer Alliierten erwachsen.

London: Premierminister Eden bereitete das Unterhaus auf „neue strategische Planungen“, Einsparungen im Militärhaushalt und die Verringerung der englischen Truppen auf dem Kontinent vor. Es verlautet, daß das Militärbudget, das zur Zeit rund 20 Milliarden DM beträgt, um etwa ein Drittel gekürzt werden soll. Eine der vier in Westdeutschland stationierten britischen Divisionen soll im Laufe der nächsten zwölf Monate abgezogen werden. Die Verminderung des englischen Truppenbestandes nicht nur in Deutschland, sondern auch im Mutterland und in den Kolonien, ist nur zum Teil eine Sparmaßnahme; zum anderen Teil spiegelt sich darin die Einsicht, daß im Atomzeitalter kleine bewegliche Einheiten nützlicher sind als große Heere, und daß Qualität (von Truppen und Waffen) wichtiger ist als Quantität. – (21,6.) Sirius