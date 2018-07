j. p., Hamburg

Wie sehr Zeit und Entfernung Menschen zu entfremden vermögen, die einst einen – wie sie meinten – unzerbrechlichen Bund miteinander schlossen, davon weiß die Dienststelle für Familienzusammenführung (eine Organisation der freien Wohlfahrtspflege) in Hamburg-Osdorf ein trauriges Lied zu singen. Die erschreckend große Zahl der vom Eisernen Vorhang durchschnittenen Familienbande schafft die schwierigsten Aufgaben, vor die sich diese Dienststelle täglich gestellt sieht.

Die Zahl der Männer in der Bundesrepublik, deren Frauen immer noch in den von Polen verwalteten deutschen Ostgebieten leben – und von diesen Gebieten soll hier nur die Rede sein – wird auf 10 000 bis 15 000 geschätzt. Von ihnen wollen sich über 1000 scheiden lassen.

Wie kommen diese Männer dazu? „Vor der Währung“ hatten sie es im Westen genauso schwer wie jeder nicht überdurchschnittlich talentierte Schwarzhändler. Dann aber wurden sie Teilnehmer am deutschen Wirtschaftswunder. Man begann auch an ein angemessenes Privatleben zu denken. Es handelt sich hier hauptsächlich um Männer zwischen Anfang der dreißig und Ende der vierzig – um Männer also, denen weibliche Fürsorge wohltut oder notwendig erscheint, wenn sie im täglichen Leben etwas leisten sollen, denen, das Zusammenleben mit einer Frau auch zu einer nur schwer zu entbehrenden physischen Gewohnheit geworden ist. Die Versuchungen waren zahlreich. Da gab es Haushälterinnen, Sekretärinnen, Kolleginnen und die üblichen Gelegenheitsbekanntschaften,

Während also die Entfernung, die Zeit und die Ungewißheit eines Wiedersehens, die Kluft zwischen den getrennt lebenden Eheleuten täglich erweiterten, wurde aus „Bekanntschaften“ der Wunsch nach einer neuen ehelichen Bindung. Dazu aber gehört die Scheidung der bestehenden Ehe. Also geht man zum Gericht. Dabei sind es nun nicht etwa gerade die kinderlosen Ehen, deren Scheidung von den Männern gewünscht wird, sondern vielmehr solche, bei denen sich der Kläger durch die Scheidung auch der Unterhaltspflicht an seinen Kindern entledigen könnte.

Bevor man aber zum Gericht geht, muß man einen Scheidungsgrund haben. Und da beginnt häufig natürliche menschliche Schwäche in Charakterlosigkeit umzuschlagen. Viele Männer behaupten nun, ihre Frauen weigerten sich trotz Auf- und Anforderung, zu ihnen in den Westen zu kommen. Beweis: sie hätten für Polen optiert, sonst wären sie längst im Westen. Nun ist es zwar richtig, daß sich der Eiserne Vorhang schon dreimal für die Familienzusammenführung gelüftet hat, einmal beim „Unternehmen Schwalbe“ im Jahre 1946, dann für die Operation Link 1949 und schließlich für die jetzt noch laufenden großen Transporte. In keinem Fall aber haben die Frauen einen Einfluß auf die Zusammenstellung dieser Transporte. Wohl können sie bei den polnischen Behörden ihre Ausreise beantragen, das ist aber auch alles. Die Anforderung durch den im Westen lebenden Ehemann ist zwar notwendig, aber auch sie entscheidet nichts; denn letzten Endes bleibt die Auswahl der zur Ausreise Kommenden allein den örtlichen polnischen Behörden überlassen. Fast alle Frauen sind ausreisewillig und zur Weiterführung der bestehenden Ehe entschlossen.

Einer Option für Polen wird als Beweis für eine Absage an die eheliche Gemeinschaft von den Gerichten keine erhebliche Bedeutung beigemessen. Sie war in den meisten Fällen die einzige Rettung vor schweren wirtschaftlichen Repressalien, wird von den polnischen Behörden selbst nicht als Hinderungsgrund für eine Ausreise angesehen und hebt, da die Frau immer auch die Staatsangehörigkeit ihres Mannes besitzt, die deutsche Staatsangehörigkeit keinesfalls auf. So haben die Gerichte auch nur acht Prozent der Scheidungsklagen für den Kläger entschieden, von diesen acht Prozent aber immer noch einige beängstigend schnell. So gibt es Gerichte, die sich angesichts des fehlenden Rechtsmittelverkehrs zwischen Polen und der Bundesrepublik mit der öffentlichen Zustellung von Klageschrift und Urteil begnügten. Da wurden diese Dokumente also zwei Wochen an der Gerichtstafel ausgehängt, und wenn die in Ostpreußen lebende Frau innerhalb dieser Zeit nicht Stellung nimmt, wird die Sache ohne ihre Mitwirkung entschieden. Die Beklagte erfährt davon eben gar nicht oder erst nach Wochen oder Monaten, wenn die Scheidung längst rechtskräftig geworden ist. Sie ist in der Vertretung ihrer Interessen so stark behindert, daß jede Scheidung ohne ihre ausdrückliche Zustimmung als ein juristisches Wagnis erscheinen muß; um so mehr, als die Familienzusammenführung gegenwärtig in vollem Gange ist und schon mancher Scheidungswille vor dem Wiedersehen mit Frau und Kindern zu nichts geworden ist. Ferner darf man nicht vergessen, daß unter Familienzusammenführung von polnischer Seite offiziell nur die Zusammenführung engster Verwandter, also von Eheleuten, Kindern und Eltern, verstanden wird. Wenn die Polen jetzt anständigerweise auch Ausnahmen zulassen, so kann die Scheidung einer Frau, die außer, ihrem Mann keine Verwandten dieser Kategorien in Westdeutschland besitzt, die Ausreisemöglichkeit endgültig verbauen. Unter diesen Umständen ist das Aussetzen der Verhandlung von Scheidungsklagen oft der einzige Weg, mögliches Unrecht zu vermeiden. In letzter Zeit hat Polen eine höchst erfreuliche Bereitwilligkeit gezeigt, bei der Familienzusammenführung mitzuwirken. Eine endgültige menschliche Lösung dieses Problems kann nur die beschleunigte Zusammenführung der getrennten Familienteile bringen. Dazu aber genügen die Anstrengungen von deutscher Seite nicht. Es sind die polnischen Behörden, von denen alles abhängt.