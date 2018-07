Flucht und Verfolgung, Untertauchen und auf die Hilfsbereitschaft der Menschen angewiesen sein – diese einst nur fanatischen Revolutionären, Anarchisten oder aber Verbrechern geläufigen Stationen ungewöhnlichen Schicksals hat das 20. Jahrhundert dem Durchschnittsbürger unheimlich vertraut gemacht, so vertraut, daß das Wort „politischer Flüchtling“ ein Behördenbegriff geworden ist, der niemanden mehr erschüttert. Ehrenhafte Menschen müssen um der Erhaltung des nackten Lebens willen Hals über Kopf ihr Land, ihr Heim, ihr Geschäft, ihre Werkstatt verlassen – eine alltägliche Situation. In den dreißiger Jahren, als sie noch neu war, flüchteten viele Gefährdete in Länder, die später von der deutschen Wehrmacht besetzt wurden, beispielsweise nach Holland. Sie fingen ein neues Leben an, wiegten sich kurze Zeit in Sicherheit und sahen sich eines Tages von neuem zur Flucht gezwungen. Auch hier wurden unter deutscher Herrschaft Andersgesinnte als Freiwild betrachtet, deportiert, zur Zwangsarbeit und in Konzentrationslager getrieben, und wer ein holländischer oder gar ein deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens war, konnte sich nur retten, wenn er beizeiten, mit falschen Papieren versehen, untertauchte. Mit jenem heute üblich gewordenen, vordergründigforschen Stil des gängigen Illustriertenromans dürfte es allerdings unmöglich sein, die gespenstige Atmosphäre, das Elend und die Angst solchen Lebens in einer Erzählung einzufangen, und der in seiner Gesinnung noble Roman von

Herbert Frank: „Aufstand der Herzen“, Verlag Kurt Desch, München, 351 S., 13,80 DM,

der von holländischen und deutschen Flüchtlingen im besetzten Holland erzählt, bleibt formal unbefriedigend. Ein deutscher Flüchtling – sein falscher Name ist Karel Wals – und seine jüdische Frau Ruth, von der er sich trennen mußte, werden von der Organisation des Widerstandes betreut. Wenn der Boden unter Karel Wals Füßen zu heiß wird, taucht jemand auf, der ihn an einen anderen Ort zu einer anderen Familie bringt. Ein nervenaufreibendes Leben, auch für die Familien, die einen Flüchtigen verbergen. Trotzdem leben in dem kleinen Ort, in dem Karel Wals schließlich bis Kriegsende Unterschlupf findet, viele hilfsbereite Familien. Als im Winter 1944/45 das Gerücht von der Befreiung Hollands durch die alliierten Armeen umgeht und die Verräter, die es auch gibt, von stummem Hohn begleitet zum „Retter“ Hitler nach Deutschland aufbrechen, tauchen in fast allen Haustüren blasse, unbekannte Gesichter auf – versteckt Gewesene. Sie freuten sich leider zu früh. Hollands Leidenszeit war erst im April 1945 zu Ende.

Was jedoch dieses auf grausamsten Fakten aufgebaute Buch liebenswert macht, ist die Geschichte der Familie Tammenga, die Karel Wals wie einen Sohn des Hauses mit ihrer barschen und unsentimentalen Liebe umfängt, obgleich sie anfangs, keineswegs von dem ungebetenen Gast begeistert ist, der auch seinerseits sein Befremden über das sonderbare und laute Wesen dieser fast bäuerlichen, von einer starken und eigenwilligen Frau regierten Schustersleute überwinden muß, ehe er begreift, welche ungebrochene Güte, Menschlichkeit und Lauterkeit in ihnen lebendig ist. Ein besonders harter Brocken ist für ihn der mürrische, vierschrötige älteste Sohn Joop, der dann sein bester Freund wird, und es kommt Karel Wals hart an, daß er sogar Joop belügen muß. Er darf ihm nicht verraten, daß das Mädchen Anke, das er nachkommen läßt, seine Frau Ruth ist. Die Organisation hat ihm vorgeschrieben, was er zu sagen hat: ein Student, der sich weigerte, die Schanderklärung zu unterschreiben – kein Wort mehr. Joop baut mit ihm ein sicheres Versteck, in dem die beiden mit Anke übernachten. Joop verliebt sich in Anke. Und obgleich sich Karel und seine Frau kaum anzusehen wagen, um sich nicht zu verraten, geschieht das Unvermeidliche doch. Joop belauscht es. Anke bekommt ein Kind, das in der grausigen Hungerperiode vor der Befreiung geboren wird. Nachbarsleute geben es als ihr Kind aus, und das ist Joops Verdienst, wie sich Joop überhaupt als der Held des Buches erweist, der in der Geburtsnacht, als er während der Sperrzeit den Arzt holen will, angeschossen wird und an seiner Verwundung stirbt.

Herbert Frank legt in diesem von keinen Reflexionen belasteten Buch mit seinen einfachen und starken Charakteren Zeugnis für den guten Menschen ab, den auch heute noch keine Gewalt bezwingen kann. Johanna Moosdorf