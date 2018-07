Inhalt Seite 1 — Australien löckt wider den Stachel Seite 2 Auf einer Seite lesen

wgk., Sydney, im Juni

Wenn sich in diesen Tagen die Ministerpräsidenten zur Londoner Commonwealth-Konferenz treffen, wird Australien, eines der treuesten Mitglieder der britischen Völkerfamilie, den folgenschwersten Vorstoß gegen das Bestehen dieses Zusammenschlusses führen. Der australische Ministerpräsident Menzies und Handelsminister McEwen haben an die britische Regierung das Ersuchen gerichtet, das jetzige System der „Empire Preferences“, das im Jahre 1932 abgeschlossene Ottawa-Abkommen mit seinen Vorzugszöllen innerhalb des Commonwealth, aufzugeben und dieses durch ein neues, breiteres Handelsabkommen zu ersetzen. Die australische Regierung folgt mit diesem Schritt nur der seit Jahren wachsenden Kritik der maßgebenden Wirtschaftskreise des Landes, die immer stärker darauf hinweisen, daß das Ottawa-Abkommen Australien keinerlei Vorteile, sondern nur noch Nachteile bringt. Es ist also damit zu rechnen, daß die Londoner Konferenz zu einer der bedeutendsten Wirtschaftskonferenzen der britischen Völkerfamilie seit einem Vierteljahrhundert wird.

Die Außenhandelsbilanz Australiens, die noch im Wirtschaftsjahr 1953/54 einen Aktivsaldo von 149,5 Mill. APfd. aufwies, hatte sich im Wirtschaftsjahr 1954/55 in einen Passivsaldo von 69 Mill. APfd. verwandelt. In den ersten drei Vierteljahren des laufenden, am 30. Juni zu Ende gehenden Finanzjahre: belief sich der Verlust auf bereits über 130 Mill. APfd., wovon allein 87,3 Mill. auf den Warenaustausch mit England entfallen und 43 Mill. auf den Handel mit dem Dollarraum. Vergeblich versucht die australische Regierung seit April vorigen Jahres, mit dem drastischen Mittel der Einfuhrbeschränkung die Handelsbilanz auszugleichen. Bei steigender Staatsverschuldung (Ende 1955 = 4 Mrd. APfd.), ansteigenden Löhnen, Warenverknappung und zunehmender Inflationstendenz ist ihr das ebensowenig gelungen wie die Verstärkung ihrer Warenausfuhr nach England. Dank der Ottawa-Präferenzen hat die australische Einfuhr von England fast ihr früheres Niveau gehalten, während die Ausfuhr nach England immer weiter zurückgeht. Am Ende des laufenden Finanzjahres rechnet man allgemein mit einem Defizit der australischen Außenhandelsbilanz in Höhe von über 200 Mill. APfd. (rd. 2 Mrd. DM).

Betrachtet man allerdings die australischen Außenhandelszahlen genauer, dann stellt man fest, daß einzig der Handelsaustausch mit Großbritannien und den USA für Australien passiv ist, während er mit fast allen anderen Ländern bemerkenswert aktiv war oder, im Falle der Bundesrepublik, ausgeglichen. Die Passivität im Wirtschaftsverkehr mit den USA wird mehr als aufgewogen durch die Millioneninvestitionen, welche amerikanische Firmen in wachsendem Maße in Australien vornehmen.

Es bleiben mithin als wichtigste Quelle der passiven Handelsbilanz: Großbritannien und das Commonwealthgebiet. Angesichts der Tatsache, daß eines der wichtigsten australischen Wirtschaftsgüter, der Weizen, in England keinen Vorzug gegenüber den anderen Ländern genießt und die englischen Weizenimporte aus Australien zugunsten solcher aus den USA von Jahr zu Jahr zurückgehen, mehren sich in australischen Wirtschaftskreisen die Klagen über allzu große einseitige Abhängigkeit von England. Damit wächst auch die Erkenntnis, daß bei der Bereinigung der passiven Handelsbilanz stärker als bisher unterschieden werden müsse nach Ländern, mit denen Australien günstige Salden hat.

Zu diesen gehören auch die Länder der europäischen Zahlungsunion, wenngleich sich hier die Aktivität von 105 auf 53 Mill. APfd. verringert hat. Die Handelsbeziehungen mit der Bundesrepublik haben sich in den letzten Jahren ganz besonders erfreulich entwickelt, und Australien steht jetzt an der 17. Stelle der deutschen Handelspartner, während die Bundesrepublik den dritten Platz unter den australischen Lieferländern einnimmt. Allerdings leidet der deutsche Handel nicht nur an den mit dem Stichjahr 1951/52 zugeteilten Einfuhrquoten, sondern ganz besonders unter den Restriktionen im Rahmen des Ottawa-Abkommens.

Die deutschen Waren, die deutschen Investitionsgüter und die nach Australien einwandernden deutschen Arbeitskräfte erfreuen sich eines außergewöhnlich guten Rufes. Der Volkswagen beispielsweise ist dabei, auch hier so populär zu werden wie in Europa, Afrika und Amerika. Ein VW-Montagewerk bei Melbourne produziert nach erfolgter Erweiterung täglich 60 VW, und die VW-Generalvertretung hat eine Warteliste von über 6000 Bestellungen. Bosch hat in unmittelbarer Nähe gleich zwei Werke gebaut: eine Isolatorenfabrik und eine Fabrik für Zündkerzen, die insgesamt 800 Mann beschäftigen. Bereits seit drei Jahren liefert Bosch die gesamte elektrische Ausstattung des einzigen, ganz in Australien von General Motors gebauten „Holden“-PKW (Jahresproduktion von 72 000 Wagen).