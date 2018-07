Die Robert Bosch GmbH in Stuttgart, konnte 1955 den Gesamtumsatz um 25 v. H. steigern. Dem Erstausrüstungsgeschäft in Erzeugnissen des Motoren- und Karosseriezubehörs fiel davon ein überdurchschnittlicher Anteil zu. Die Ausfuhr von Bosch-Erzeugnissen, die 1954 etwa 18 v. H. des Gesamtumsatzes betragen hatte, konnte im Berichtsjahr um 15 v. H. erhöht werden und hat damit zum ersten Male 100 Mill. DM überschritten. Der mittelbare Export, der den direkten noch erheblich übersteigen dürfte, ist in diesen Zahlen nicht enthalten. Rationalisierungserfolge und die Produktionssteigerung erlaubten bei einer Reihe von Erzeugnissen eine Senkung der Preise. F.