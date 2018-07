Herr Carl Neumann, Präsident des Gesamtverbandes der Textilindustrie, hat unter der Überschrift „Konfusion als Heilfaktor?“ kürzlich einen Aufsatz zur konjunkturpolitischen Lage veröffentlicht. Dem Verfasser ist insoweit völlig recht zu geben, als er sich gegen die törichten Behauptungen wendet, wonach (angeblich) „eine Verbrauchswelle dem Kulminationspunkt zutreibt“. Tatsächlich bestand und besteht eine Übernachfrage nur im Bereich der Bauwirtschaft und der Investitionsgütermärkte. Wenn neuerdings manche – maßgebende – Leute das „Nachziehen“ der Konsumgüterindustrie (in Produktion, Umsatz und Auftragseingang) zum Anlaß nehmen, um eine „völlige Wende der Gesamtsituation“ als akute Gefahr an die Wand zu malen, so geschieht das nur deshalb, weil die gleichen Leute, nachdem sie die gefährlichen Entwicklungen zur Übernachfrage anderthalb Jahre lang immer wieder abgeleugnet und bagatellisiert hatten, jetzt eine Motivation dafür brauchen, daß sie die bisherige Linie des konjunkturpolitischen Attentismus aufgegeben haben und in zwölfter Stunde eine „Dämpfungsaktion“ einleiten, die eigentlich schon im Sommer 1955 „brandeilig“ gewesen wäre. Niemand gesteht gern öffentlich ein, daß er die Entwicklung falsch beurteilt hat; deshalb wird nun die Fiktion geschaffen, als ob – völlig unerwartet – „ganz neue Momente“ im Konjunkturbild, und speziell also im Verbrauchsgüterbereich, in Erscheinung getreten seien.

Gegen solche Schwindelmanöver wendet sich, mit vollem Recht, Präsident Carl Neumann, indem er fordert: man möge doch die Sparten und Branchen der Konsumgüterindustrie nennen, die nicht mehr in der Lage sein sollen, die nachgefragten Gütermengen zu angemessenen Preisen zu liefern! – Aber unser Autor begibt sich, im weiteren Verlauf seiner Ausführungen, nun selber auf das Gebiet gefährlicher Verallgemeinerungen, wenn er schreibt:

„Bis zum Beweis des Gegenteils darf der erreichte Grad der Konjunktur nicht als bedrohlich bezeichnet werden. Es gibt einzelne Auswüchse der Vollbeschäftigung; das ist alles. Hier züngeln Flämmchen: sie müssen gelöscht werden, gut gezielt. Statt dessen ist man im Begriff, großen Wasserschaden anzurichten, viel größer als der Brandschaden werden kann.“

Das sind nun Formulierungen, die uns seltsam bekannt vorkommen ... Blättern wir zurück, so finden wir auch, wie erwartet, in Nr. 31 der ZEIT vom 4. August 1955 unter dem Titel: „Unser Ratschlag: rechtzeitig Gas wegnehmen!“ den folgenden Passus:

„Wir haben ein rechtzeitiges Dämpfen überspannter Entwicklungen stets so motiviert, laß damit die Gesamtwirtschaft billiger wegkomme, als bei verspätet – und dann notwendigerweise massiv – einsetzenden restriktiven Maßnahmen: die Schäden beim Löschen eines Brandes werden ja stets sehr viel kostspieliger sein, als Mißnahmen, die verhüten, daß aus einem schwelenden Brandherd ein offenes Feuer wird!“

Mit diesem jetzt fast elf Monate alten Zitat ist eigentlich schon alles zur Widerlegung der Auffassungen des Herrn Carl Neumann gesagt. Wir machen es ihm nicht zum Vorwurf, daß er unser Blatt nicht gelesen hat, in dem (beginnend, mit November/Dezember 1954) nun wahrhaftig rechtzeitig – unter Hinweis auf die damaligen Übersteigerungserscheinungen am Aktienmarkt, auf die Überbeschäftigung in der Bauwirtschaft und auf die durch Kreditexpansion genährte Übernachfrage im Investitionsbereich – vor der deutlich auf ins zukommenden Katastrophe gewarnt worden ist. Aber die Monatsberichte der Bank deutscher Länder hätte er ja wohl lesen müssen... Und wenn er meinte, daß die darin enthaltenen Konjunkturanalysen nicht zutreffend gewesen seien, hätte es nahegelegen, abweichende Auffassungen öffentlich zu diskutieren: mit Vergnügen hätte DIE ZEIT ihre Spalten einem solchen Streitgespräch offengehalten – wie wir ja auch von anderer Seite stammende abweichende. Auffassungen immer wieder zur Diskussion gestellt haben. Heute freilich ist nicht mehr zutreffend, was noch vor Jahresfrist „richtig“ war. Denn mittlerweile ist erwiesen, daß wir in eine absolut bedrohliche konjunkturelle Phase hineingeraten sind: dafür spricht allein schon die Tatsache, daß die im Oktober 1955 noch zögernd und beschönigend in die Konjunkturdebatte hineingehende Bundesregierung jetzt „brandeilig“ ein Dämpfungsprogramm vorlegt, nachdem sie sich viel zu lange damit begnügt hatte, mit Herrn Vocke als dem „schwarzen Mann“ zu drohen, der kommen werde, wenn die Mahnungen zum „Maßhalten“, zur „Vernunft“ und zur „Disziplin“ nichts fruchten würden... Es gibt auch, um das noch einmal zu wiederholen, regelrechte „Brandherde“ der Uterbeschäftigung – was etwas ganz anderes ist, als die von Präsident Neumann zugegebenen „Auswüchse der Vollbeschäftigung“. Daß sie nicht in der Konsumgüterindustrie zu finden sind – wie uns jetzt gewisse Leute glauben machen wollen, die um ein Alibi für ihre bisherigen Unterlassungssünden besorgt sind –, steht (siehe oben!) auf einem völlig anderen Blatt.

Der Beweis dafür, daß die restriktive Kreditpolitik der Zentralbank angesichts der wirtschaftlichen Gesamtlage geboten und voll gerechtfertigt war, dürfte im übrigen längst erbracht sein. Herr Dr. Neumann irrt, wenn er etwa meint, daß sein negatives Urteil gegenüber dem Vorgehen der Bank deutscher Länder von den Vertretern der Wirtschaft allgemein geteilt werde. In Wirklichkeit ist die Gruppe um Präsident Berg, die sich so schroff gegen die Restriktionspolitik ausgesprochen hat, mittlerweile einigermaßen isoliert. Das ist deutlich geworden, seitdem sich zahlreiche Persönlichkeiten im gegenteiligen Sinne geäußert haben: wie etwa Dr. H. Reuter auf der Demag-Hauptversammlung, oder wie die Herren Abs, Otto A. Friedrich, Dr. F. Könecke und Dr. h. c. Schäfer auf der Hauptversammlung der Harburger Phoenix, seitdem ferner Präsident Dr. Paulssen von der Bundesvereinigung der Arbeitgeberverbände dezidiert für die von Dr. Blessing in der ZEIT geprägte Formulierung (Bank deutscher Länder als „Winkelried“) eingetreten ist, und seitdem schließlich fast alle Industrie- und Handelskammern positiv über die kreditpolitischen Maßnahmen geurteilt haben – ganz zu schweigen von dem wirkungsvollen Plädoyer des Herrn Butschkau. Aus den Reihen des Mittelstandes haben Präsident Dr. Hermes (Raiffeisenverband) und Dr. Baumann (Deutscher Genossenschaftsverband) dem grotesken Fehlurteil widersprochen, wonach die Maßnahmen der Währungsbank „wie ein Fallbeil“ auf die mittleren und kleineren Betriebe herniedergegangen seien. Nimmt man hinzu, daß auch die vom Bundeswirtschaftsminister verlesene Regierungserklärung vom 22. Juni kein einziges kritisches Wort gegenüber der Restriktionspolitik enthält, sondern ausdrücklich von dem „gemeinsamen Vorgehen“ spricht, so bleibt die Frage offen, wer denn eigentlich – außer Präsident Berg und einem kleinen Kreis offensichtlich Unbelehrbarer – dem kreditpolitischen Vorgehen der Währungsbank auch heute noch kategorisch jede Berechtigung abspricht. E. T.