„Ich bin der Auffassung, daß bei einer wirtschaftlichen Situation, wie sie heute gegeben ist, eine Diskonterhöhung außerordentlich wenig Erfolg hat.“

Bundeskanzler Dr. Adenauer, in der Haushaltsdebatte des 20. Juni 1956.

Diesmal sitzt der Schuß im Schiff. Das war, nach dem Beschluß des Zentralbankrates vom 18. Mai, die allgemeine Auffassung. Die Erhöhung des Diskontes, so hörte man überall, werde manchen Kredit als zu teuer scheinen lassen, und die Einbeziehung der Exporttratten in die Rediskontkontingente werde bei den Geschäftsbanken das Kreditpotential verringern. Eine allgemeine Versteifung des Geldmarktes sei spätestens im Juni mit seinem großen Steuertermin und seinen Vorbereitungen für den Halbjahresultimo zu erwarten.

Dieses Urteil hat sich, soweit es „prophezeiender Natur“ war, als falsch erwiesen. Kein großer Steuertermin der letzten Monate wurde so leicht überwunden wie der letzte. Von einer Versteifung des Geldmarktes kann keine Rede sein. In Bankenkreisen spricht man dagegen bereits davon, daß die Notenbank über kurz oder lang vor der Notwendigkeit stehen werde, die restriktiven Maßnahmen erneut zu verstärken, wobei diesmal kaum etwas anderes übrig bliebe, als die Mindestreserven zu erhöhen.

Die Kreditbremsen haben also im Geldmarktbereich keineswegs gefaßt. Warum nicht? Es ist nicht ganz einfach, hierauf eine Antwort zu geben. Bisher läßt sich nämlich noch keine eindeutige Dominante in der konjunkturellen Entwicklung erkennen. Betrachtet man die Dinge allein vom Geldmarkt aus, dann erscheint es keinswegs sicher, die Diskonterhöhung diesmal das richtige Instrument einer restriktiven Kreditpolitik war. Die deutsche Wirtschaftssituation ist ja durch Sondermomente gekennzeichnet, die insoweit manche Zweifel offenlassen. Vor allem gilt dies im Hinblick darauf, daß (entgegen aller Regel) bei einer starken Beschäftigung im Inlande die Zahlungsbilanz weiterhin große Überschüsse abwirft. Die Gründe hierfür sind bekannt. In vielen Ländern ist eine inflatorische Preisentwicklung im Gange. Die Bundesrepublik ist zu einem Exportland allererster Ordnung geworden. Die letzte EZU-Abrechnung macht dies deutlich. Hiernach betrugen innerhalb des EZU-Raumes die Zahlungsbilanzüberschüsse (Rechnungseinheiten – RE – gleich $):

Alle anderen Länder wiesen Zahlungsbilanzdefizite gegenüber der EZU aus. Bei dieser Entwicklung, die, wenn auch nicht in einem so ausgeprägten Maße wie im Mai, nunmehr seit Jahren anhält, zieht die Bundesrepublik einen erheblichen Teil der europäischen Währungsreserven an sich. Die Folge ist, daß der „Devisenturm“ in der Bank deutscher Länder immer höher wird. In den letzten vier Wochen hat er um rd. eine halbe Milliarde zugenommen. Im gleichen Umfange ist Geld in den Zahlungsumlauf eingeflossen. Bisher sind die entsprechenden Wirkungen auf die Liquidität durch die Stillegung von Steuergeldern im Zentralbanksystem kompensiert worden. Das ist jetzt nicht mehr der Fall. Die Guthaben der öffentlichen Hand bei der Notenbank haben sich nämlich nicht mehr erhöht; sie sind sogar in der gleichen Zeit um 50 Mill. zurückgegangen. Der restriktive Effekt, der bisher vom öffentlichen Haushalt ausging, ist damit weitgehend entfallen – wenn er sich nicht gar schon tendenziell in das Gegenteil verkehrt hat. Die Überschüsse der Zahlungsbilanz wirken sich somit dem ganzen Umfange nach jetzt expansiv aus. Diese Entwicklung aber wird durch die Diskonterhöhung nicht gemildert, sondern verstärkt. Das hohe deutsche Zinsniveau zieht nämlich ausländisches Geld an. Bei der brüchig gewordenen Devisenwirtschaft gibt es für sein Einströmen legitime und illegitime Möglichkeiten. Weiterhin besteht ein wirtschaftliches Interesse deutscher Außenhandelskreise an dem billigeren Kredit, den heute eine Reihe von Ländern bietet. Das führt zu einer Entlastung der Zahlungsbilanz, weil die Exporterlöse früher eingehen und die Zahlungen für Importe später geleistet werden. Vor allem aber ist vielen Kaufleuten heute die Unterhaltung großer Läger, die mit hohen Zinskosten belastet sind, zu unwirtschaftlich. Die Bestände werden deshalb abgebaut und darüber hinaus die Importe verringert. All das ist weiter nicht erstaunlich; es entspricht durchaus der Regel. Eine Notenbank greift ja im allgemeinen dann zu dem Mittel der Diskonterhöhung, wenn sie die Zahlungsbilanz aktivieren will: in der Koreakrise hat die Bank deutscher Länder dies mit Erfolg exerziert.

Insoweit war also diesmal die Diskonterhöhung nicht unbedingt ein adäquates Mittel der restriktiven Notenbankpolitik. Dieses kann unter den gegebenen Umständen vielmehr nur in einer Geldabschöpfung, vor allem durch Erhöhung der Mindestreserven, gesucht werden. Das gilt insbesondere dann, wenn vonseiten des öffentlichen Haushaltes her durch Rückgriff auf die im Zentralbanksystem stillgelegten Mittel die Geldmarktverflüssigung verstärkt werden sollte, womit gerechnet werden muß.