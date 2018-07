– aber nicht ausreichend

Es wird neuerdings wieder viel davon gesprochen, daß man der Bevölkerung einen stärkeren Anreiz zum Konsumverzicht geben müsse. Gedacht ist dabei vor allem an steuerliche Maßnahmen. Dagegen wäre nichts einzuwenden. Aber auch die Sparkassen müßten hierzu ihren Teil beitragen und nicht alles dem Staate überlassen, sondern eine Verzinsung gewähren, die etwa im Verhältnis zu dem steht, was heute auf den freien Märkten üblich ist. Die Bankenaufsichtsbehörden haben sich jedoch, den Vorschlägen des Zentralen Kreditausschusses folgend, zu einer nur leichten Erhöhung des Sparzinses von 3 auf 3,5 v. H. entschlossen.

Freilich weiß man, sowohl bei der Bankenaufsichtsbehörde wie bei den Instituten, daß ein 3,5prozentiger Zins als Sparanreiz nicht ausreicht. Aber die Bankenaufsichtsbehörden standen in einer schwierigen Situation. Die meisten Sparkassen haben zwar in den Hypothekendarlehensverträgen des Aktivgeschäftes eine Zinsklausel, die besagt, daß auch während der Darlehenszeit der Hypothekenzins erhöht werden kann, falls die Verzinsung von Spareinlagen heraufgesetzt wird. Die Sparkassen aber haben zugesichert, daß sie von dieser Klausel keinen Gebrauch machen würden, wenn der Sparzins nicht über 3,5 v. H. hinausginge. Eine Verteuerung der Hypothekendarlehen bei bereits fertiggestellten und vermieteten Häuser nun erscheint den politischen Stellen, so vor allem den Länderregierungen, nicht akzeptabel. Das hätte nämlich vielfach Mietenerhöhungen zur Folge. Um diese zu vermeiden, hat man sich also mit einem Zinssatz von 3,5 v. H. begnügt. Dirigistische Überlegungen haben damit wieder einmal einen vollen Sieg über marktwirtschaftlich „richtige“ Argumente errungen. Rlb.