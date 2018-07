od. an., Querfurt

Ein kaum lösbares Problem hat die aus der UdSSR übernommene Lehmbauweise im Kreis Querfurt geschaffen. Während sich der „Beauftragte für die Lehmbauweise“ von Pankow dekorieren ließ, weil dieser Landkreis 80 v. H. aller Bauvorhaben in den Dörfern aus Lehm erstellte, trafen in der Kreisstadt Hiobsbotschaften ein: 19 Lehmbauten waren schon vier Wochen nach Fertigstellung zusammengebrochen. Unter der Landbevölkerung kolportiert man den empörten Ausbruch eines Kolchosvorsitzenden, der die Behörden öffentlich angriff: „Wohnt ihr mal in einem Haus, in dem man nicht husten darf!“