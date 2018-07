Es war zu erwarten, daß die in jüngster Zeit betätigten Konjunkturbremsen bei manchen Gruppen nicht nur allgemeines Mißfallen, sondern auch den Protestruf auslösen würden: Bei uns ist von überhitzter Konjunktur nichts zu spüren! Während man aber in diesen Fällen kaum zu einer einheitlichen Antwort auf die Frage nach der objektiven Berechtigung solcher Proteste gelangen wird, gibt es im Sog der westdeutschen Entwicklung ein Gebiet, das dieses Argument unbestreitbar für sich in Anspruch nehmen kann: Westberlin. Die Berliner Industriebank AG, die für Berlin das ERP-Sondervermögen des Bundesministeriums für die wirtschaftliche Zusammenarbeit verwaltet, stellt in ihrem Jahresbericht für 1955 eine Diagnose auf, die man nicht übersehen sollte, wenn man die bisherigen unbestreitbaren Fortschritte Berlins auf dem Wege zur wirtschaftlichen Selbsterhaltung nicht in Frage stellen will.

Die Steigerung des Bruttosozialproduktes in Berichtsjahr von 6,4 auf 7,4 Mrd. DM, die Zunahme der Dauerarbeitsplätze um wiederum 60 000, die Verbesserung der Leistungsbilanz durch eine 83prozentige Ausfuhrdeckung des Einfuhrbedarfs – das sind einige Daten, mit denen die Richtigkeit der Berliner Wirtschaftspolitik und die grundsätzliche Berechtigung zum Optimismus belegt werden. Aber auch dieses Institut, das seine Kreditmittel nur nach besonders gründlicher Prüfung der Antragsteller vergibt, kann bei allem Lob, das gerade der Westberliner Industrie gespendet wird, nicht umhin, festzustellen: „Trotz ihrer nachhaltigen Erfolge war es der Industrie nicht möglich, mit der westdeutschen Entwicklung Schritt zu halten. Im Gegenteil: der Produktionsindex (1936 gleich 100) stieg in Westberlin um 19 Punkte auf 98, im Bundesgebiet dagegen um 29 Punkte auf 205. Im Vorjahr betrug die Zunahme in Punkten 15 bzw. 20.“ Noch ungünstiger ist das Verhältnis der Bruttoanlageinvestitionen: während sie in Westdeutschland 1955 um rund 25 v. H. gegenüber 10,5 v. H. im Vorjahr anstiegen, erhöhten sie sich in Westberlin nur um etwa 17,5 v. H., nachdem sie 1954 mit 14,6 v. H. die des Bundesgebiets übertroffen hatten.

Nun ist es aber seit Jahren das erklärte Ziel aller wirtschaftsfördernden Maßnahmen für Berlin, die einstige Reichshauptstadt, als Ausgleich für den Verlust der früher maßgeblichen Dienstleistungsfunktionen durch einen verstärkten Ausbau der Industrie ausreichende Lebensmöglichkeiten zu schaffen. Daß sich gerade die Industriebank an diese Richtlinie gehalten hat, beweist die Tatsache, daß von 867,6 Mill. DM Investitionskrediten aus ERP-Mitteln, die bis Ende vorigen Jahres ausgezahlt worden sind, allein 604,5 Mill. DM auf die Industrie entfallen. Andererseits hat sich bis zum gleichen Zeitpunkt die Summe der Kredite, die westdeutschen Auftraggebern zur Finanzierung nach Berlin vergebener Aufträge gewährt wurden, auf fast 200 Mill. DM erhöht. Da diese steigende Tendenz erfreulicherweise anhält, womit Westdeutschland ohne Geschenke oder Opfer auf einer echten wirtschaftlichen Basis zur Gesundung Berlins beiträgt, kommt die Industriebank zu der Folgerung: „Eine verstärkte Investitionstätigkeit wird um so dringender, je mehr sich die Auftragserteilung durch westdeutsche Kunden erhöht. Denn mit abnehmenden Kapazitätsreserven schwindet die Möglichkeit, kürzere Lieferfristen anzubieten als die westdeutsche Konkurrenz – ein Vorteil, der oft ausschlaggebend für die Erteilung von Aufträgen an Berliner Firmen war. Die Berliner Wirtschaft – insbesondere die Industrie – bedarf also in der ihr aufgezwungenen Stellung eines ‚Grenzproduzenten‘ noch immer neben eigenen Anstrengungen einer Fortsetzung aller bisherigen Hilfsmaßnahmen.“

Das ist mit aller wünschenswerten Deutlichkeit gesagt. Und wer jetzt etwa im Bundesgebiet durch die konjunkturdämpfenden Maßnahmen gezwungen wird, einen Teil seiner Aufträge nach Berlin weiterzugeben, sollte nicht mißgünstig die Drosselung seines Geschäfts beklagen, sondern überlegen, daß selbst zum Teil weitergegebene Aufträge immer noch mehr einbringen als unterlassene, für die keine Produktionskapazitäten bestehen. G. Gnieser