„Überhaupt sollten wir Fachleute bei unserem Einkauf die Firmen berücksichtigen – und zwar auch späterhin! –, die ideell bereit waren, persönliche und materielle Opfer zu bringen, um Kundendienst am Fachmann zu leisten und ihn zu beraten. Die Beschickung einer Fachschau ist neben den verständlichen kaufmännischen Erwägungen in einem hohen Maßen auch eine freundliche Geste gegenüber der angesprochenen Fachwelt! Und diese Tatsache sollte man durch den Besuch der Ausstellung und durch den Einkauf bei den Ausstellern mit gleichem Entgegenkommen vergelten!“

So konnte man unlängst in dem Mitteilungsdienst eines für die Durchführung einer regionalen Fachmesse maßgeblichen Landesverbandes des Hotel- und Gaststättengewerbes lesen. Es ist nicht verwunderlich, daß dieser Hinweis in den angesprochenen Kreisen merkliches Aufsehen erregt und eine verständliche Verstimmung gegen das derzeitige Messe- und Ausstellungswesen hervorgerufen hat.

Es soll hier nicht über den Wert oder Unwert von seriös geführten Ausstellungen und Messen gestritten werden. Die Vorzüge, die in dem unmittelbaren Kontakt zwischen Aussteller und Käufer liegen, in dem persönlichen Gespräch zwischen beiden und nicht zuletzt in der umfassenden Möglichkeit, alle aus der gleichen Branche kommenden Angebote und letzten Neuheiten mühelos miteinander zu vergleichen, sind nur allzugut bekannt. Und dennoch wird auch hier ein großer Teil der Hersteller nicht ganz zu Unrecht einwenden, daß es ohnehin zu ihrer lang bewährten Geschäftspraxis gehört, persönliche Gespräche mit den Kunden zu pflegen.

Der nach dem Kriege entfachte Messewettstreit zwischen Hannover, Frankfurt und Köln ist noch in unangenehmer Erinnerung. Erfreulicherweise sind die häufigen Appelle der Interessenverbände an die Wirtschaft, sich zugunsten der einen oder anderen Messe zu entscheiden, um das Nebeneinander der einzelnen Branchen zu vermeiden, nicht erfolglos geblieben. So kann man heute von einer gewissen Schwerpunktlösung sprechen, die Köln zur Stadt der Fachmessen erhebt und zwischen Frankfurt und Hannover wenigstens eine annähernde Branchenkonzentration sicherstellt.

So erfreulich diese Entwicklung auf dem Gebiete der Großmessen war, so unvollkommen ist die Lösung auf dem Gebiete der Fachmessen geblieben. Da gibt es internationale, Bundes-, norddeutsche, westdeutsche, süddeutsche Fachmessen. Daneben laufen unzählige regionale Fachschauen. Alle weisen selbstverständlich ihre Existenzberechtigung nach, beteuern das Interesse der beteiligten Verbände und Messeausschüsse (begreiflicherweise!), verweisen auf die Schirmherrschaft der jeweiligen Landesregierungen oder eines besonderen Messekuratoriums. In einem sind sie sich jedoch alle einig – schon aus finanziellen Gründen: die Industrie der jeweiligen Branche für die Teilnahme zu gewinnen. Und so überbietet man sich gegenseitig im Anpreisen der Einmaligkeit des Ereignisses (bis zum nächsten Anlaß!), der unwahrscheinlich günstigen Gelegenheit zur intensiven Verbraucherwerbung, der engen Verbundenheit von Industrie und Fachhandel und der besonderen internationalen Note der jeweiligen Schau. Nur eines vergißt man dabei: daß die Überfülle der Veranstaltungen das Interesse der Industrie am Messe- und Ausstellungswesen bereits zu ersticken droht.

Nimmt es da wunder, daß sich die Hersteller und ihre Interesenverbände ernsthaft über den Wert oder Unwert der einzelnen Messen Gedanken machen und sich schließlich nur noch für die eine oder die andere entschließen? Es soll hier nicht untersucht werden, welche Interessen die einzelnen Organisationen veranlassen, überhaupt eine Messe zu veranstalten. Mögen es Gründe der Repräsentation sein, mögen sie finanziellen Überlegungen entspringen. Entscheiden sollte aber doch allein die Bedürfnisfrage. Daß sich viele Verbände bereits zu einer vernunftvollen Beschränkung aufgeschwungen haben, sei lobend hervorgehoben. Wie wenig aber diese weise Beschränkung auf das Wichtigste bereits Allgemeingut geworden ist, beweist das obige Zitat. Danach scheint die „freundliche Geste gegenüber der angesprochenen Fachwelt“ für die Beschickung von Messen und Ausstellungen entscheidend zu sein. „Verständliche kaufmännische Erwägungen“ spielen nur eine untergeordnete Rolle. In klarer Folgerung heißt das, daß die nicht auf der Fachschau vertretenen Firmen die „freundliche Geste“ vermissen lassen und daher in Zukunft bei der Vergabe von Aufträgen nicht mehr berücksichtigt werden können. Aufforderung zum Boykott der Nichtmesseteilnehmer? – Oder war es nicht so gemeint? Man kann es der Industrie nicht verdenken, daß sie die Beschickung von Messen und Ausstellungen in erster Linie davon abhängig macht, daß die damit verbundenen hohen Kosten wenigstens einigermaßen in Einklang zu der damit verbundenen Werbewirkung stehen. Schließlich sind es zu Buche schlagende Ausgaben, die sich, wenn sie wirtschaftlich nicht vertretbar sind, à la longue gesehen, wieder im Verbraucherpreis auswirken müssen. –el–