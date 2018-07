Nehmen Sie es nicht so ernst, was ich hier sage! Ich will die einzelnen Verkehrsträger nicht untereinander ausspielen. Sie haben es nicht leicht. Jetzt, wo wir so autark sind und selber schnell vorwärtskommen – mit eigenem Auto oder Moped. Ich für meine Person bin nun einmal für den Omnibus. Tut mir leid, falls das jemand nicht recht ist.

„Omnibus“! Ich ertappe mich manchmal dabei, wie ich das Wort in seiner wohltuenden Klangfülle vor mich hin deklamiere. Unglaublich, wie volkstümlich es geworden, wie klar und eindeutig es die zielbewußte Betreuung reiselustiger Mitmenschen begrifflich umreißt. Omnibus! Wissen Sie, was das heißt? Allen heißt es. Für alle! – Was für ein Programm!

Stimmt aber auch! Böse Menschen haben keine Lieder und unsoziale Elemente fahren nicht mit dem Omnibus. Wie sich die Teilnehmer einer Omnibusreise so entzückend nahekommen! Ich denke nicht nur an die „Tuchfühlung“. Menschen, die sich vollkommen fremd waren, werden von Kilometerstein zu Kilometerstein vertraulicher zueinander. Sie werden – schon vor der bewußten Pause im Tannenwald – zur Familie umgeformt, und nichts Menschliches bleibt ihnen verborgen. Und der Familienvater (sprich Omnibusfahrer oder Reiseleiter) sitzt am Steuer und spricht belehrende, erbauliche und disziplinhaltige Worte ins Mikrophon.

Undenkbar wäre, daß ein Lokomotivführer nach echt demokratischen Prinzipien unter den Reisenden abstimmen läßt, ob sein Zug für eine halbe Stunde von der Hauptstrecke abbiegen und gemächlich durch das abseits liegende Städtchen fahren soll, das sich verträumt an den Burgberg lehnt. Der Omnisbusschaffner kann das mit seinem Omnibus und seinen Fahrgästen so einrichten. Und wenn es ihnen im „Weißen Lamm“ oder im „Roten Ochsen“ besonders gut gefällt, dann kann er (er muß nicht!) einen Aufenthalt einschieben, der in keinem Kursbuch steht und von keiner Fahrdienstleitung kontrolliert wird.

Ich will mich nicht in Einzelheiten verlieren. Ich wollte der herzverbindenden Atmosphäre einer Omnibusreise, jener motorisierten Lebensfreude auf Rädern ein Loblied singen. Jener Freiheit ohne Gleis. Ich wollte nur eine kleine Lanze brechen für ein großes Auto. Wilhelm Korn