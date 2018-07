Soweit wir unterrichtet sind, gilt der demokratische Grundsatz der Gleichheit vor dem Gesetz auch im Handelsrecht. Soweit wir ferner unterrichtet sind, ist auch das Aktiengesetz noch in Kraft, wenn man von den Änderungen durch das DM-Bilanzgesetz und das Mitbestimmungsgesetz einmal absieht. Paragraph 143 des Aktiengesetzes spricht davon, daß der Jahresabschluß einer AG „unverzüglich“ zum Handelsregister des Sitzes der Gesellschaft einzureichen und ebenso „unverzüglich“ in den Gesellschaftsblättern bekanntzumachen ist.

Nun gibt es in Westberlin einen Betrieb der Schwerindustrie in der Rechtsform einer AG, mit einem Kapital von immerhin 25 Mill. DM, mit rund 5000 Beschäftigten und einem Namen, der bis in die Anfänge der Industrialisierung Deutschlands zurückreicht. Dieser Betrieb teilte vor Jahren das Schicksal vieler anderer Berliner Unternehmen: er litt unter überdurchschnittlich hohen Kriegsverlusten, war von den Sowjets bis auf die letzte Schraube „befreit“ worden, hatte, dank der Treue und Opferwilligkeit der teilweise schon seit Generationen mit dem Werk verwurzelten Belegschaft, mühselig aus dem Nichts die Grundlagen für die Wiederaufnahme einer bescheidenen Produktion geschaffen – und drohte eines Tages von der für seinen Sitz zuständigen westlichen Besatzungsmacht zum zweiten Male total demontiert zu werden. Wenn dieses Schicksal schließlich nach langen Kämpfen in vorletzter Minute abgewendet werden konnte, so auch deshalb, weil die Berliner Bevölkerung vom Vorstand der Gesellschaft über Wohl und Wehe des Werkes ständig unterrichtet war und dank ihrer Verbundenheit mit diesem geradezu historischen Beweisstück ihres Gewerbefleißes unüberhörbar zu verstehen gab, daß sie das geplante Vorgehen gegen den Wiederaufbau als einen Schlag gegen ihren Behauptungswillen und als einen Unrechtsakt ansehen würde. Damals also war dieses Unternehmen von einer wahrhaft alarmierenden Publizitätsfreudigkeit.

Der letzte bisher bekannte Jahresabschluß des Unternehmens trug die Zahl 1953 und war – bei großzügiger Auslegung – aus verständlichen Gründen erst im Frühjahr 1955 veröffentlicht worden. Damals betrug das Grundkapital allerdings erst 6 Mill. DM, aber schon zu jener Zeit waren bedeutende Investitionen im Gange, und nur wenige Wochen später wurde das Kapital auf besagte 25 Mill. DM erhöht. Es befindet sich zu 13 Mill. DM im Besitz einer Muttergesellschaft, an deren Kapital der Bund zu 52 v. H. beteiligt ist, und zu 12 Mill. DM im Besitz der Berliner Industriebank AG, die als Verwalterin des ERP-Sondervermögens für Berlin ein kapitales Kind der öffentlichen Hand des Bundes und des Landes Berlin ist.

Seit jener Bilanz des Jahres 1953, bei deren Veröffentlichung noch bereitwillig einige Ausblicke bis in das Jahr 1955 hinein gewährt worden waren, hatte man kaum noch etwas von diesem Unternehmen gehört. Die Vertreter der Presse wurden seit Monaten vom Vorstand der Gesellschaft mit nichtssagenden Redensarten vertröstet, wenn sie nach dem noch ausstehenden Jahresabschluß für 1954 und sonstigen mitteilenswerten Neuigkeiten fragten. Bis jetzt ebenso plötzlich wie sang- und klanglos im Bundesanzeiger die völlig veraltete und überholte Jahresbilanz für 1954 erschien, aufgestellt im Juni 1955, also vor genau einem Jahr, und mit einem Prüfungsvermerk vom 22. August des vorigen Jahres. Die Presse erhielt keinen Geschäftsbericht, der Vorstand blieb stumm, die Herren Senatoren, Ministerialrat, Ministerialdirigent, Finanzpräsident und sonstigen beamteten – also wohl nicht öffentlichen? – Vertreter des Aufsichtsrates hatten sich erfolgreich in der Tugend des Schweigens geübt, und wenn man nicht aus anderer Quelle wüßte, daß dieses Unternehmen nicht nur für seine 5000 Arbeitnehmer, sondern für die Wirtschaft Berlins schlechthin ein beachtlicher Faktor ist, könnte man aus den patinierten Bilanzzahlen aus der Zeit vor der Kapitalerhöhung einige nicht gerade schmeichelhafte Schlüsse auf seine Lage ziehen.

Die Frage ist also, ob etwa die Beteiligung der öffentlichen Hand an einem Unternehmen die Bestimmungen des Aktiengesetzes aufhebt. Wir glauben es nicht, zumal anzuerkennen ist, daß vor wenigen Monaten zum ersten Male hundertprozentig bundeseigene Konzerne mit begrüßenswerter Offenheit nicht nur konsolidierte, sondern auch Einzel-Bilanzen veröffentlicht haben – und zwar sogar auch dann (was eigentlich selbstverständlich sein sollte), wenn sie zur Kritik herausforderten. Uns sind auch keine Bestimmungen bekannt, nach denen Unternehmungen nur dann zu einer umfassenden Unterrichtung der Öffentlichkeit verpflichtet sind, wenn sich damit, gewissermaßen als Anzeigenersatz, eine billige Propaganda treiben läßt. Und über den Sinn des Wortes „unverzüglich“ sollte es ohne Rücksicht auf Kapitalverhältnisse keine Meinungsverschiedenheiten geben. Oder besteht etwa eine „Lex Borsig“ als Ausnahmegesetz? G. G.