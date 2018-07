Von Ingeborg Euler

Ich habe fünf Fußböden, neun Fenster und drei Kinder. Außerdem bin ich ungeschickt. Ich habe nie begriffen, was man eigentlich in Linoleum hereinschmiert, damit es glänzt. Auch bin ich immer sehr traurig, wenn ich in meinen vielen Küchenschränken keinen sauberen Teller mehr finde. Wir essen dann von Brettchen. Aber die Soße läßt sich schwer darauf halten.

Mein Mann sagte: „Wir brauchen eine Putzfrau.“ „Gut“, sagte ich, „dann werden wir eine engagieren.“ Ich rief eine Arbeitsvermittlung an. Der Mann war sehr höflich. Er sagte: „Was brauchen Sie? Wir haben alles. Brauchen Sie einen älteren Generaldirektor, ein paar jüngere Assistenzärzte oder vielleicht einen gut erhaltenen Exkönig. Auch eine alternde Filmdiva habe ich hier. Aber die gebe ich nur unter der Hand weg. Sie werden neuerdings mehr verlangt.“ „Vielen Dank für Ihre Freundlichkeit“, sagte ich, „ich suche eine Putzfrau.“ Da lachte der Mann schallend und legte auf.

Schließlich gab ich eine Annonce auf, eine Putzfrauensuchannonce. „Du bist lächerlich“, sagte meine Freundin. „Warten wir ab“, sagte ich und setzte mich seelisch beruhigt zum Kaffee. Ich hatte das Marmeladenbrötchen noch nicht im Mund, da kam die erste Putzfrau. Sie war jung, hübsch und sehr sensibel. „Ich habe Sinn für alles Feine“, sagte die erste Putzfrau. „Ausgezeichnet“, sagte ich, „sie sind engagiert.“ Sie ging in die Waschküche und weichte die Wäsche ein. Ich wollte wieder das Marmeladenbrötchen nehmen, da kam die zweite Putzfrau. Sie war breit, wie ein Preisringer. „Ich bin sehr stark“, sagte die zweite Putzfrau.

„Gut“, sagte ich, „dann machen Sie den Abwasch.“ Sie schaufelte sich einen Weg in die Küche. „Aber Mutti“, sagte meine Tochter, „wir haben doch schon eine Putzfrau.“ „Das verstehst du nicht, Kind“, sagte ich, „eine Putzfrau wird einem vom Glück zugespielt. Man schickt sie nicht weg, das wäre Sünde.“ Ich aß ein ganzes Marmeladenbrötchen, dann kam die dritte Putzfrau. Sie hatte gute Empfehlungsschreiben und den Dr. der Chemie. „Das ist gut“, sagte ich, „Sie übernehmen die Fußböden.“ Sie hatte ein paar Reagenzgläser mitgebracht und eine Tabelle, damit ging sie ins Schlafzimmer und errechnete den Bohnerwachs.

Ich war mit dem Gang der Ereignisse sehr zufrieden. Schon kam die vierte Putzfrau. Sie hatte ihre fünf Kinder mitgebracht. „Ich bin sehr energisch“, sagte die vierte Putzfrau. „Bitte nehmen Sie meine Kinder noch dazu und gehen Sie ins Kinderzimmer“, sagte ich. „Singen Sie ein paar lustige Lieder mit ihnen.“ „Da ist es kalt“, sagte mein Sohn. „Warte ab“, sagte ich, „es wird auch noch ein Heizungsspezialist kommen.“ „Inzwischen machen wir ein paar Turnübungen“, sagte die vierte Putzfrau. Die fünfte Putzfrau kam gleich hinter ihr. Sie war in einer Atomforschungsanstalt beschäftigt gewesen. „Ich wußte ja“, sagte ich, „daß alles klappen wird. Sie übernehmen die Ofen.“ Die Köchin kam zuletzt. Sie ging gleich wieder, um einen Ochsen zu kaufen. Sie wollte ihn am Spieß braten, sie hatte da ein gutes Rezept. „Sie sind die sechste Putzfrau“, sagte ich. „Das macht nichts“, sagte sie, „ich arbeite gern in größeren Betrieben.“

In meinem Hause herrschte nun ein Bienenfleiß. Um ein Uhr gongte die Köchin zum Essen. Die Putzfrauen und die Kinder kamen. Wir gaben eine Ochsenparty. Der Ochse war ausgezeichnet. Dann blieben wir noch eine Zigarettenlänge sitzen. „Jetzt kommt ihr Fußboden“! sagte die dritte Putzfrau und schob meinen Schreibtisch zur Tür raus. „Ich brauche die Stores und die Gardinen, die Sitzkissen hätten es auch mal nötig“, sagte die erste – Putzfrau, die sensible. „Die Kinder wollen jetzt