Nagold, im Juni

Omnibuskarawanen schlängeln sich durch das Nagoldtal. Die Menschen in den „Urlaubertransporten“ haben nicht viel Zeit. Sie suchen Ruhe und Entspannung im Fahren durch die Wälder. Sie sollten die frischgrünen Wegweiser nicht übersehen, die seit einigen Tagen wenige Kilometer von der Rollbahn entfernt in Walddorf bei Nagold aufgestellt sind: „Zum Falkenhof.“ Dort oben an einem Hang am Rande des Dorfes – mit einem weiten Blick auf die Schwäbische Alb – träumt ein Mann davon, daß aus dem Sport der Adligen des Mittelalters – der Jagd mit dem Falken – ein Entspannung, ein Ruhe bringender Ausgleich für die gehetzten Menschen der Managerepoche werde. Er hat hier draußen den Bauern ein Wiesenstückchen nach dem anderen abgekauft, und als das geschafft war, entstand der „Falkenhof“, ein Freigehege für zwei Dutzend Adler, Habichte, Wanderfalken, Sperber und Eulen.

Wer mit sich unzufrieden ist, weil er nervös und unruhig ist, kann hier im Umgang mit den Beizvögeln und durch das Erlebnis der unberührten Natur wieder Geduld lernen. „Nicht die Beute, sondern das Erlebnis von Tier und Natur ist der Sinn der Jagd mit Falken“, sagt der Besitzer des Falkenhofes.

Tatsächlich sind die Mitgliederzahlen des Deutschen Falkenordens ständig im Steigen. Sie haben sich in kurzer Zeit verdoppelt. 600 Mitglieder sind es heute, darunter etwa 250 Praktiker. Noch nie hat es einen so hohen Mitgliederbestand gegeben. Wird es so weit kommen, daß sich Deutschlands einziger Falken-Zeugmeister Otto Kals in Düsseldorf, der die Falknertaschen und -handschuhe nach mittelalterlichen Vorbildern macht, bald vor Aufträgen nicht mehr retten kann?

Erst wenn ein Bewerber mit einem selbst „abgetragenen“, das heißt dressierten Habicht vor der Jahresversammlung des Ordens Beute gemacht hat, wird er zum „Habichtler“ ernannt. Die Beförderung zum „Oberhabichtler“ erfolgt erst bei „großer Beute“, das sind mindestens 16 Kaninchen bei einer Jagd. Ebenso muß man vom „Falkner“ über den „Oberfalkner“ zum „Oberfalkenmeister“ aufsteigen. Diese strengen Bräuche seien notwendig, um die Jagd sauber zu halten, wird dazu erklärt, gerade, weil das Interesse an der Falknerei wächst.

Es fehlt auch nicht an Gästen des Falkenhofes, die von Tierquälerei sprechen beim Anblick der Beizvögel, die kurz angebunden auf ihren Plätzen sitzen, mit den „Bellen“ – den kleinen Glocken – an den Füßen. Aber jeder Kenner der Falknerei versichert, daß die Vögel trotz der Dressur Persönlichkeit bleiben, zurückhaltend und selbstbewußt sind. Und die Kenner haben auch alle anderen Argumente parat, nach denen Tiere in der Gefangenschaft das bequeme, sichere Leben und das regelmäßige Futter sehr zu schätzen wissen. Aber sterben nicht die Hasen, Kaninchen, Fasanen, Rebhühner, Wildenten oder Krähen einen qualvollen Tod? Also doch Tierquälerei? Antwort: Wenn der Wanderfalke mit 320 Stundenkilometer Geschwindigkeit herabstürze und seine messerscharfen Krallen in sein Opfer schlage, gäbe es kein qualvolles Verenden – wie möglicherweise beim schlechten Schuß eines Jägers.

Nur vom Herbst bis zum Januar wird mit Beizvögeln gejagt. Das ganze Jahr über sind die Vögel im Freien. Es sind keine „Jagdmaschinen“ oder „fliegende Jagdgewehre“ – sie jagen nur für den Falkner, der sie abgetragen hat. Man gewöhnt den Vogel erst einmal daran, daß er auf dem linken Arm seines Meisters sein Fleisch bekommt. Das ist der „Futterplatz“, zu dem er dann immer .wieder nach seinen Jagdexkursionen zurückkommt. Übrigens, so versichert der Falkenhofbesitzer, es handelt sich nicht um eine „noble Passion“. Einen Hund zu halten, sei teurer. Vierzehn Tage lang wird der Vogel morgens und abends eine halbe Stunde auf dem Arm herumtragen – daher „abtragen“. Dann kann es schon auf die Jagd gehen. Das heute noch gültige Reglement für die Dressur und Jagd ist die Niederschrift des Stauffenkaisers Friedrichs II. „Über die Kunst, mit Vögeln zu jagen“. Schon die Pflege eines Vogels könne einen Menschen völlig umkrempeln. Mit kaum wahrnehmbarem Erfolg bemühen sich Geistliche, Ärzte, Dichter die Menschen zur Selbstbesinnung zu bringen. Vielleicht gelingt es den Falken, Habichten und Sperbern besser. Gerhard Ziegler