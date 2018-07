Das Konjunkturprogramm der Bundesregierung hat jetzt gleichsam „offiziell“ bestätigt, was wir schon vorher ahnten: auch künftig liegt die Aufgabe, den Kaufwert des Geldes – die längerfristige Geldwertstabilität – zu erhalten, auf den Schultern der Notenbank. Die Bundesregierung tut wenig dazu, ihr diese schwere und unpopuläre Aufgabe zu erleichtern. Gewiß stehen ihr bei einem System der freien Marktwirtschaft nur beschränkte Möglichkeiten zur Steuerung der Konjunktur zur Verfügung. Man soll es ihr hoch anrechnen, daß sie einigen Sirenenrufen, von diesem System abzugehen und „dirigistisch zu werden“, nicht gefolgt ist. Aber die ihr zur Verfügung stehenden Mittel setzt sie zu zögernd und zu schwach ein – allzu ängstlich darauf bedacht, Härten zu vermeiden, um nicht wehe zu tun, nicht unpopulär zu werden.

Erhards „globaler“ Zollsenkungsplan ist so stark verwässert worden, daß man davon weder einen Druck auf das Preisniveau noch eine wesentliche Verminderung des Aktivsaldos unseres Außenhandels und der damit verbundenen Geldflüssigkeit erreichen wird. Eine Drosselung im Baubereich kann man von den geplanten Überprüfungen der Verwaltungsbauten wirklich nicht erwarten. Wir geben zu: bei der Masse des Bauvolumens, dem sozialen Wohnungsbau und den Verteidigungsbauten, die als ein „Rührmichnichtan“ gelten, befindet sich die Regierung in einer objektiven Zwickmühle, zwischen der Notwendigkeit einer Konjunkturdämpfung und politischen Rücksichtnahmen. Man muß auch bedauern, daß die Regierung nicht gleich einen formulierten Gesetzesvorschlag zur Förderung des Sparens vorlegt, so sehr die dreijährige Festlegungsfrist zu begrüßen ist. Es ist zu befürchten, daß man sich erst im Herbst dieses Themas wieder erinnert, und daß dann vielleicht selbst dieser gute Vorschlag wieder umstritten ist.

Der große Rest des Programms erschöpft sich im Grunde in gutgemeinten Absichten, und in Appellen an die Wirtschafts- und Gewerkschaftskreise. Dabei ist das meiste hinsichtlich der Durchführung so unklar und scheint auch noch so wenig durchdacht zu sein, daß mancherlei Vorhaben – etwa auf dem Gebiet des Außenhandels oder der Beteiligung von Kleinsparern an Bundesunternehmen – für eine aktive Politik der Konjunkturdämpfung mit relativ schneller Wirksamkeit nicht zählen. Selbst die Zollsenkung wäre beinahe noch schiefgegangen, wenn es Erhard – hochrot vor Erregung und Zorn – nicht gelungen wäre, entgegen dem auf Antrag seiner Fraktion gefaßten Beschluß, die Konjunkturdebatte abzubrechen und die Lesung des Etats fortzusetzen, wenigstens die sofortige Behandlung der Zollanträge durchzusetzen. Das zeigt, wie wenig Sinn und Verständnis die Führung der Fraktion für wirtschaftspolitische Fragen aufbrachte.

Aus der den einzelnen Programmpunkten vorangestellten Analyse der Konjunkturlage verdient eines besonders hervorgehoben zu werden: die sehr positive Einstellung zu der bisherigen Politik des Zentralbankrates. Man kann sogar daraus lesen, daß die Verfasser der Geld- und Kreditpolitik die entscheidende Bedeutung für die Konjunktursteuerung beimessen. Damit stellt sich die Regierung endlich in aller Form hinter die Politik des Zentralbankrates und gegen die Kritiker.

Um so mehr muß man bedauern, daß Bundeskanzler Dr. Adenauer bald nach Bekanntgabe der Regierungserklärung in Abwehr der SPD-Angriffe große Teile seiner Kölner Rede noch einmal vorlas und dabei meinte: auch jetzt noch finde er die Rede „gut“. Wieder wurden die Maßnahmen der Notenbank als „Fallbeil“ bezeichnet; wieder hörten wir, der Konjunktur sei „ein schwerer Schlag versetzt worden“; erneut kam der tiefe Groll des Kanzlers gegen Vocke und gegen alle Warnungen vor „Inflationsgefahren“ zum Ausdruck. Diese Äußerungen waren doch nichts anderes als eine kräftige Desavouierung der soeben ergangenen Regierungserklärung. So geht es nicht. Auch die Art, mit der Dr. Adenauer manche Angriffe gegen die Regierung – wegen ihrer Untätigkeit und Führungslosigkeit – abtat, entsprach weder dem Ernst der Sache noch dem der Aufgabe und schon gar nicht der Würde des Kanzleramtes. Bei aller Hochachtung und bei allem menschlichen Mitgefühl für den großen alten Politiker muß dies im Interesse des Ansehens der Regierung und der Demokratie gesagt werden. Friedrich Lemmer