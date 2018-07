Köstliche Zeiten, als die Augen blau und leuchtend wie ein Maienhimmel, der Busen zart wie Schnee, die Taille knospenhaft waren! Wie wohl verstellen wir, daß ein harmlos-heiter-historischer Roman, wie

Hans Jensen: „Sprung aus dem Reifrock“, heiterer Roman. Verlag Herder, Freiburg. 210 S., 8,80 DM,

von einem 70jährigen Kavalier mit Vergnügen niedergeschrieben wurde. Hans Jensen, bekannt durch seine historischen Romane: „Schach dem Abt“ und „Fluch der Drei“ (im gleichen Verlag), ließ im Patriarchenalter noch einmal Intrigen, Liebeleien und burschikose Späße durch den Reifrock der Konvention springen. In verschnörkelter Sprache charakterisiert er Herzöge und Grafen, Mädames und Komteßchen. – Mit Hofschranzen und perückigen Vorurteilen gehen die kleine Komtesse Wilhelmine von Solms-Hohensolms-Lich und ihr Verbündeter Herzog Anton Ulrich von Sachsen-Meiningen recht keck um. Das Komteßlein ehelicht sogar statt des Barons Siegfried von Kuckelmus einen regulären Bürgerlichen Justus Pfaffenrath, zu dem sie sogar flieht, natürlich bei Kälte und Wind! („Durch das dünne Nachtgewand spürte sie den Sturm in ihrem Herzen“) – nicht ohne diesen Abschiedsbrief den bekümmerten Eltern zu hinterlassen: „Teurer Herr Vater, verehrte Frau Mutter! Niemals vermag ich Ihrem strengen Befehl zu gehorchen. Mag mich auch Ihr Grimm und Zorn treffen...“ Als sich dann die Liebenden im Schatten des Stephandoms vereinigen, geht es so zu: „Ihre Brust hob sich in einem tiefen Aufseufzen, und wie ein leichter Windhauch wehte es über ihre Lippen:,Endlich – bin ich – daheim!’ Justus trug sie ganz zart, als hielten seine Arme kostbarstes Gut... in den großen Lehnstuhl... Nun wehte, wie ein vorwitziger Sonnenstrahl durch Regenwolken ein Lächeln über ihr Antlitz... da schlang sie ihre Arme um seinen Hals. ‚Küß mich, Geliebter, küß mich!‘ – Und er ... neigte sich über ihre rot schimmernden, leicht geöffneten Lippen.“ – Aber wenn es erst so richtig heiter wird, dann heißt es „Geduldig bläkte Anton Ulrich das rötlich schimmernde Geschmacksorgan.“

Nicht jeder Leser von 1956 ist einer derartigen Heiterkeit gewachsen. Ja, es könnte sogar sein, daß die krampfhafte Lustigkeit dieses Buches und seiner Figurinen uns vergessen lassen, welche Grazie, wieviel Esprit das 18. Jahrhundert wirklich hatte, wenn wir schon an seine makabre Tragik nicht rühren wollen. Der ganze Roman bewegt sich im Reifrock eines Talmi-Rokokos. Seine überzuckerte Laune bereitet uns peinliche Säure. Aus der Konvention sogenannter „heiterer Romane“ ist der Autor leider nicht gesprungen; selbst wenn am herzoglichen Hof sich tatsächlich der Reifrock löst und Madame Pfaffenrath herausspringt, empfinden wir kaum das erstrebte Vergnügen. Ilse Langner