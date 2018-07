Bei der im Mehrheitsbesitz der AEG (50,1 v. H.) und des Neckar Elektrizitätsverbandes (20,8 v. H.) befindlichen Neckarwerke Elektrizitätsvers gungs-AG, Esslingen a. N., hielten sich die Investierungen in 1955 mit (alles in Mill. DM) 20,32 (21,75) etwa im Rahmen des Vorjahres. Die Anlagen stehen jetzt mit 188,82 (169,04) zu Buch, während die Wertberichtigungen nach 17,09 (16,17) Abschreibungen und Wertberichtigungen im Berichtsjahr auf 85,59 (76,68) gestiegen sind. Obwohl 1955 das Versorgungsgebiet nach Ablauf der Konzessionsverträge um elf Vorortgemeinden verkleinert worden ist, nahm der Stromumsatz um 9,8 v. H. und die nutzbare Abgabe um 12,1 v. H. zu. Bei gleichem Gebietsumfang ergibt sich eine Absatzsteigerung von 15 (12,4) v. H. Die gesamte Erzeugung ging von 297,27 auf 292,63 Mill. kWh zurück, während der Fremdbezug um 18,7 v. H. auf 445,8 Mill. kWh zunahm. Der Gesamtumsatz betrug demnach 738,43 (672,83) Mill. kWh. Der Rückgang der Eigenerzeugung durch Dampfkraft entstand durch den längeren Ausfall einer Maschine im Dampfkraftwerk Altbach. Die ungenügende Kohlenversorgung zwang zur verstärkten Benutzung amerikanischer Kohle. Diese Entwicklung hat im laufenden Jahr noch zugenommen. Der Anteil der USA-Kohle betrug im Berichtsjahr 20 v. H.

Die HV hat die Ausschüttung einer Dividende von 7 (6) v. H. beschlossen. Der Gewinn stieg von 1,74 auf 2,11 und einschl. Vortrag auf 2,22. Bei einem Jahresertrag von 28,98 (26,99) wurden für Steuern 4,15 (3,49) gezahlt. Ga.

Die Leipziger Verein-Barmenia Krankenversicherung auf Gegenseitigkeit, Wuppertal, konnte 1955 die Beitragseinnahmen von 46,58 auf 49,36 Mill. DM erhöhen und in den ersten Monaten des Geschäftsjahres 1956 eine zufriedenstellende Weiterentwicklung verzeichnen. Die Gesamteinnahmen werden für 1955 mit 69,9 – in Mill. DM – ausgewiesen. Die eigentlichen Leistungen für Versicherungsfälle erforderten 44,39, die Schadenbearbeitungskosten 3,28, die Abschlußkosten 3,38, die Kosten der laufenden Verwaltung 4,47, die Deckungsrückstellungen 5,86 und die Rückstellungen für Beitragsrückerstattung 5,67. Bei einer Bilanzsumme am 31. 12. 1955 von 29,25 waren 14,18 in Schuldbuchforderungen angelegt, 3,58 in Guthaben bei Geld- und Kreditinstituten, 3,64 in Grundstücken, 3,31 in Beteiligungen und Wertpapieren und 2,4 in Schuldscheinforderungen und Darlehen. Auf der Passivseite stehen die Rücklagen mit 4,67, die Deckungsrückstellungen mit 5,86, die Schadenrückstellung mit 8,7, die Rückstellungen für Beitragsrückerstattung mit 5,67 und sonstige Rückstellungen mit 1,41.