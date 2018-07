Inhalt Seite 1 — Wichtig – und warum Seite 2 Auf einer Seite lesen

Schäffer-Konflikt: Zwischen Dr. Adenauer und Finanzminister Schäffer brach ein neuer Konflikt aus, nachdem Schäffer seine Bedenken gegen die Weiterbezahlung von Stationierungskosten (in einem Rundschreiben an Bundestagsmitglieder) vor die Öffentlichkeit getragen hatte. Adenauer ließ den Inhalt des Schreibens durch einen Regierungssprecher dementieren. Schäffer blieb bei seinen in dem Schreiben enthaltenen Angaben und bei seinem Widerstand gegen die Bezahlung von Stationierungsbeifragen in der von Adenauer und Brentano aus außenpolitischen Gründen gewünschten Höhe. Im Zusammenhang mit der „Schäffer-Krise“ soll auch, die schon lange fällige Kabinettsumbildung erfolgen. Zwei durch die Spaltung der FDP überzählig gewordene Minister sollen ausscheiden. Die CSU hätte gern einen weiteren (vierten) Ministersessel, am liebsten Blanks Verteidigungsministerium, und die CSU wird vielleicht zur Unterstreichung ihrer Wünsche ihre Fraktionsgemeinschaft mit der CDU lösen. Mit 54 Sitzen wäre sie die drittstärkste Partei im Bundestag und die zweitstärkste in der Regierungs-Koalition.

Wehrdienst und Gewissen: Die durch ihre Einengung des Begriffs „Gewissen“ im Widerspruch, zum Grundgesetz stehende Formulierung der Regierungsvorlage über die Wehrdienstverweigerung wurde, wie es DIE ZEIT in ihrer Nummer 25 vorgeschlagen hat, im Verteidigungsausschuß des Bundestags durch eine großzügigere Formulierung ersetzt. Sie lautet: „Wer sich aus Gewissensüberzeugung der Beteiligung an jeder Waffenanwendung ... widersetzt, hat statt des Wehrdienstes einen zivilen Ersatzdienst ... zu leisten.“ Vielen Angriffen gegen die Wehrgesetzgebung ist damit die Spitze genommen.

*

Island: Bei den Wahlen zum isländischen Althing erhielten diejenigen Parteien die Mehrheit, die den Abzug der amerikanischen NATO-Truppen wünschen. Die um Islands Finanzen besorgte Fortschrittspartei möchte jedoch, daß die Amerikaner nicht alle Truppen zurückziehen, um dem Land wenigstens einen Teil der bisherigen Dollareinkünfte zu erhalten.

*

Bonn – Karlsruhe. Der Bundestag billigte mit 205 : 167 Stimmen einen Entwurf zur Änderung des Bundesverfassungsgerichtsgesetzes, durch den, entgegen den Empfehlungen des Bundesverfassungsgerichts und gegen den heftigen Widerstand aller Parteien, mit Ausnahme der CDU, der Wahlmodus von Verfassungsrichtern in einer Weise geändert wird, von der man eine Einflußnahme der Regierung auf die Zusammensetzung des Gerichtes befürchtet. Der Rechtsausschuß des Bundesrats hat sich gegen die Annahme des Gesetzentwurfs ausgesprochen und die SPD hat eine Klage vor dem Verfassungsgericht gegen die Gültigkeit des Gesetzes in Aussicht gestellt,

*