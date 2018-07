In diesem Zusammenhang verdient noch eine Schweizer Stimme Erwähnung. Der Bonner Korrespondent der „Neuen Zürcher Zeitung“ hat den „Kampf um die Konjunkturpolitik“ in der Ausgabe des Blattes vom 22. Juni ausführlich dargestellt. Der Artikel enthält u. a. auch die Information, daß die letzten Beschlüsse des Zentralbankrats (in der Sitzung unmittelbar vor Pfingsten) „mit allen gegen eine einzige Stimme gefaßt worden sind, wobei der Opponent ... eine Hinaufsetzung der Mindestreservesätze empfahl: also eine keineswegs milde Kreditrestriktion.“ Weiter heißt es:

„Die kreditpolitischen Maßnahmen der Notenbank haben weitherum Zustimmung gefunden. Die deutsche Presse sekundierte sie nahezu einhellig. Auch in der Kreditwirtschaft haben sie das verdiente Verständnis gefunden.“

Das deckt sich also weitgehend mit unseren Beobachtungen und mit unserem Urteil. Etwas anders liegt es bei dem folgenden Passus, wo Prof. Erhard attestiert wird, er habe die „Überhitzungsgefahren“ frühzeitig erkannt und „bereits im Herbst (vergangenen Jahres) einen vehementen psychologischen Feldzug gegen sie entfesselt“. Der Begriff „frühzeitig“ erscheint uns da etwas euphemistisch. Schließlich war es unmittelbar vor der Diskonterhöhung vom Anfang August letzten Jahres, also zu einem Zeitpunkt, als die Notwendigkeit restriktiver Maßnahmen bei allen hinreichend Informierten nicht mehr zweifelhaft sein konnte, daß Prof. Erhard (in einem Interview am Hessischen Rundfunk) erklärte:

„Ich habe sogar den Eindruck, daß die Überspitzung des Booms, die eine Zeitlang zu befürchten war, heute wieder einer ruhigeren Beurteilung Raum gegeben hat.“

Soviel zunächst zum Thema der „frühzeitig“ ausgesprochenen Warnungen und des „rechtzeitigen“ Erkennens einer bedrohlichen Entwicklung. Freilich käme auch ein Teil der Presse schlecht dabei weg, wenn man darangehen würde, ihre alten Prognosen neu anzuleuchten. Ein besonders schönes Beispiel hierfür liefert die „Welt“, wo drei Wochen nach der (ersten) Diskonterhöhung, nämlich in der Ausgabe vom 24. August, zu lesen stand: „Den Aktienmarkt wird die Diskonterhöhung nicht berühren. Die durchschnittliche Aktienrendite beträgt nur noch etwa 2,5 v. H., und an die Stelle des Renditendenkens ist mehr und mehr die Kurserwartung und vielleicht auch das Bestreben zur Anlage von Mitteln in Papieren, die Substanzcharakter haben, getreten.“ – Das ist nun allerdings eine Fehlprognose von hohen Graden gewesen, wie die weitere Entwicklung der Aktienkurse im Herbst letzten Jahres gezeigt hat – und wie zu erwarten gewesen war: da ja die Aktienhausse von 1954, mit ihrer Verlängerung im Frühjahr und Frühsommer 1955, eines der Indizien dargestellt hat, das die (konjunkturpolitisch begründete!) Restriktionspolitik der Zentralbank provozierte ...

In dem eingangs erwähnten Aufsatz der „Neuen Zürcher Zeitung“ heißt es weiter, daß Präsident Berg mit seinem „Wunderrezept“ – Politik des billigen Geldes! – jetzt „allerdings einsam auf weiter Flur“ stehe; mittlerweile sei ihm nämlich „auch aus Industriekreisen“ eine Absage erteilt worden. Auch das deckt sich mit unseren Eindrücken. Schließlich heißt es in dem Artikel der „Neuen Zürcher“:

„Der Vorwurf, wer eindringlich vor einem Prozeß der schleichenden Inflation warne, sei gewissermaßen von einer staatsgefährlichen Psychose befallen, ist abwegig. Es gereicht der deutschen Volkswirtschaft keineswegs zum Nachteil, wenn von diesen Dingen geredet, wenn gemahnt und wenn vor allem auch sinngemäß gehandelt wird.“

Das eben sei nötig, „wenn der Boom nicht in einem fortgesetzten Preisauftrieb ausarten soll“. Hoffentlich ist die gleiche Erkenntnis mittlerweile auch im Bundeskanzleramt auf dem Marsche ... Und außerdem: wer hat denn eigentlich zuerst die Mahnung ausgesprochen, „daß wir uns auch vor einer schleichenden, verdeckten Inflation, wie wir sie in den dreißiger Jahren gehabt haben, hüten müssen“ –? Das war ja doch kein Geringerer als Herr Abs: im Februar 1955. Es ist schwer verständlich, daß Herrn Vocke gleichartige Warnungen verübelt werden, wenn andere Männer, ohne vom Bundeskanzler dafür gerügt zu werden, entsprechende Mahnungen aussprechen durften, wie etwa Herr Abs, oder wie auch Herr Pferdmenges, der vor Jahresfrist – in Gegenwart Dr. Adenauers in Duisburg-Hamborn – frank und frei erklärt hat, „ein durch Überspannung ... entstehender Umschwung könne dann „nur allzu schnell zur Krise führen“. E. T.