Auf der oHV der Essener Steinkohlenbergwerke AG, Essen, führten einige freie Aktionäre eine längere Dividenden-Debatte mit der Verwaltung. Die Sprecher wandten sich gegen die vorgeschlagene Dividende von 5 v. H. auf 105 Mill. DM AK. für 1955 und forderten die gleiche Dividende, wie sie der Großaktionär, nämlich die mit über 75 v. H. beteiligte Mannesmann AG, an ihre Aktionäre gezahlt hatte (9 v. H.). Man empfahl einen Organschaftsvertrag zwischen Mannesmann und Steinkohle, den Dividendenverzicht des Großaktionärs und eine Besserstellung der Dividende der freien Aktionäre.

Der Chef des Hauses Mannesmann, Generaldirektor Wilhelm Zangen, lehnte diese Empfehlungen als eine wirtschaftlich unsinnige Forderung ab. Er verwies darauf, daß die Dividende von 5 v. H. nur dank der wirtschaftlichen Anlehnung an die Kohlengruppe von Mannesmann (Consolidation) möglich sei und daß man den rechnerischen Reingewinn von 5,3 Mill. DM praktisch erst nach entsprechender Auflösung von Teilbeträgen der freien Rücklage hatte zur Verfügung stellen können. Ein Organschaftsvertrag würde das Geschäftsbild des Steinkohlenunternehmens nur verwässern.

Auf der oHV verwies der Vorsitzer des Vorstandes, Bergassessor a. D. Walter Tengelmann, erneut darauf, daß der deutsche Kohlepreis unverantwortlich niedrig sei. Der westdeutsche Steinkohlenbergbau wisse nicht, wie er durchkommen und investieren solle, während die Abnehmer, vor allem die Länder der Montan-Union, „von dem niedrigen deutschen Kohlenpreis profitieren“. Er erklärte, daß der deutsche Kohlenpreis je nach Sorte um 8 bis 40 DM je t niedriger als der holländische, belgische oder französische Preis liege. „Zugunsten aller Abnehmer im Bereich der Montan-Union und zu Lasten der deutschen Kohlenerzeugung wird ein Kohlenpreis-Dumping großen Stils betrieben“, formulierte Tengelmann. Das Ergebnis sei, daß z. B. Frankreich während der letzten zehn Jahre rund dreimal soviel in seinen Kohlenbergbau investieren konnte als wie die Ruhr. lt.

*

Die Hauptversammlung der Th. Goldschmidt AG, Essen, beschloß für das Geschäftsjahr 1955. eine auf 8 (6) v. H. erhöhte Dividende auf 16,5 Mill. DM Grundkapital zu verteilen. Auf der HV waren außer 0,36 Mill. DM Vorzugsaktien 15,73 Mill. DM Stammaktien vertreten. Die 3,5 Mill. DM jungen Aktien aus der Kapitalerhöhung 1955 sind erst ab 1. Januar 1956 dividendenberechtigt. – Der Vorsitzende des Vorstandes, Prof. Dr. Theo Goldschmidt, berichtete, daß sich die Geschäftstätigkeit auch im laufenden Jahr günstig entwickelt hat. Die Umsätze seien trotz scharfer Konkurrenz im In- und Ausland nach wie vor befriedigend, obwohl das Ausmaß der Umsatzsteigerung geringer geworden ist. Die Verwaltung hofft, auch für 1956 ein zufriedenstellendes Ergebnis vorlegen zu können. Für die geplanten Investitionen sei die Aufnahme eines Schuldscheindarlehens beabsichtigt gewesen: infolge der Auswirkung der Restriktionsmaßnahmen konnten bisher jedoch nur 3,4 Mill. DM aufgebracht werden. Dieser Betrag werde voraussichtlich genügen, um den ersten Finanzierungsbedarf zu decken. Voraussetzung sei jedoch, daß auch in Zukunft an der degressiven Abschreibungsmethode festgehalten wird, da die Selbstfinanzierung wegen der fortschreitenden technischen Entwicklung für die chemische Industrie lebensnotwendig sei.