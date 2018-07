Inhalt Seite 1 — Die feste Burg Seite 2 Auf einer Seite lesen

Diese Geschichte erzählte man in Wien vor dem Kriege: Zwei Burgschauspieler, zwar schon betagt, aber immer noch auf Liebhaberrollen erpicht, spazieren über die Ringstraße. Da erweckt ein hübsches, junges Mädchen ihr Wohlgefallen, und beide drehen sich interessiert um. „Tja!“ seufzt dann der eine, „jetzt müßte man noch siebzig sein...!“

Diese boshafte Verleumdung, die sich in und außerhalb Wiens immer noch hartnäckig am Leben hält, ist heute freilich längst überholt. Das Burgtheater hat im vergangenen Jahrzehnt einen bedeutenden Verjüngungsprozeß durchgemacht, nicht bloß den Geburtsdaten nach, sondern auch geistig. Das Theater hat sich jener steifen Würde begeben, die ihr als alter Hofbühne anhaftete. Immerhin nimmt das ehemalige Nationaltheater Josefs II. auch heute noch, unter Adolf Rott, eine Sonderstellung ein: Weil es vom Staat größzügig subventioniert wird und weil es seine Mitglieder nach dem Amtsschematismus in einer Art Beamtenstatus mit Pensionsanspruch führt. Dieser Umstand beflügelt zwar den Humor derjenigen, die nicht dabei sind, gibt aber zugleich dem Darstellerkorps jenes solide Fundament, ohne das die Burg nicht wäre, was sie ist. Und die Wiener sagen: „Eine feste Burg ist unser Rott.“

Von Zeit zu Zeit, etwa anläßlich eines Bühnenjubiläums oder Staatsaktes, versammelt sich das gesamte, rund 150 Mann starke Ensemble auf der Bühne des Hauses. Auch die fleißigsten Kritiker, die zweimal wöchentlich ins Theater gehen, erinnern sich dann bei vielen Gesichtern nicht, sie je zuvor gesehen zu haben. Die Zahl der Burgschauspieler entspricht etwa einer kriegsstarken Kompanie – gewiß; aber in dieser Kompanie gibt es viel Troß. Wenn der Wiener vom Burgschauspieler schlechthin spricht – und er spricht oft davon –, dann meint er jene Schar von Schauspieleraristokraten, die zu erklärten Lieblingen der ganzen Stadt geworden sind oder, wie man hier gern sagt, zu „Gatschkindern der Wiener Gesellschaft“.

Der Einmaligkeit dieses Ensembles ist dieses Buch gewidmet:

Joseph Handl: „Schauspieler des Burgtheaters.“ Humboldt Verlag, Wien. 218 S., 17,80 DM.

Wenn auch die Darstellung ein wenig hart und ungefügig geschrieben ist, macht sie doch dem Leser die Vielgestaltigkeit dieses Spielkörpers klar. Da stehen neben Paula Wessely und Käthe Dorsch Attila Hörbiger und Ewald Balser, Susi Nicoletti und Inge Konradi, Albin Skoda und Werner Kraus, Alma Seidler und Hannerl Matz, Theo Lingen und Josef Meinrad. Selbst die Comédie française, ansonsten gern zum Vergleich herangezogen, dürfte nicht diesen Reichtum der schauspielerischen Palette erreichen. Die beiden Herren des Hauses, Adolf Rott und Friedrich Schreyvogel, haben sich auf ein Programm des Ensembletheaters festgelegt, das die Stärke des Hauses ausmacht. So kann man es in Wien immer noch erleben, daß etwa Hans oder Hermann Thimig oder Heinz Moog oder der Grandseigneur des Hauses, Raoul Aslan, eine kleine Episodenrolle nicht verschmähen – „wie das Gesetz es befahl“, jenes Gesetz eines lebendigen Ensembles, das keine Stars kennt, weil es im Grunde nur Stars kennt.

Dieses bescheidene Zurücktreten des einzelnen hinter das Ganze manifestiert sich auch in dem klassischen „Vorhangverbot“, das unverändert in das wiederhergestellte Haus am Ring übernommen wurde. Wenn am Ende einer Vorstellung der Applaus aufrauscht, verbeugt sich kein Schauspieler an der Rampe. Nur Debütanten haben das Recht, persönlich für den Beifall zu danken. Höchstens erscheint bei Premieren neuer Werke der Nestor des Hauses, Otto Tressler, im eleganten Frack vor dem Vorhang und spricht die stereotypen Worte: „Ich habe die Ehre, den Dank des Autors auszusprechen“ – worauf er allenfalls noch besagten Autor ins Rampenlicht holt. Der Brauch ragt wie ein Delikt in unsere Zeit des Starkults. Er betont dennoch, wie lebendig der Ensemblegedanke in Wien geblieben ist.