Ich bin in meiner Jugend häufiger als im Alter Menschen begegnet, die es für das im eigentlichen Sinne Richtige, ja für lobenswert gehalten haben, ohne Gott auszukommen, das Schwierige, Schwere des Lebens allein zu leisten, Gott gewissermaßen in Klammer zu setzen. Es waren das meist höchst illiberale Liberale, eigensinnig Liberale, genußsüchtige Männer der Tugend, des irdischen Gewinnes, zuweilen wohl auch nur bloße Hypochonder. Die gegenwärtige Epoche hat sie vergessen, mag es einem Verspäteten aus ihr noch gelungen sein, solcher überhaupt gewahr zu werden. Warum ich ihrer hier Erwähnung tue? Darum, weil ich noch in jüngster Zeit einem Menschen begegnet bin, ja das Glück hatte, ihm durch Jahre nahezustehen, der wohl Gott außerhalb der Klammer ließ, sich selber aber dafür in sie setzte und darin, in der Klammer, so lange verharrte, als man ihn leben ließ. Wer, das dürfte wohl die Meinung dieses Menschen gewesen sein, die freilich unausgesprochen blieb, hätte auch die Begabung, wer das Recht, mit Gott so oder so auf welche Art sonst noch herumzumanipulieren! Niemand, es sei denn einer, der Absichten hat, mit ihm, mit Gott, spekulieren oder uns mit ihm etwas vormachen will. Priesterwesen, Priestertum kam ihm erst gar nicht in den Sinn, das hatte für ihn keinen Bestand, lag gänzlich außerhalb seiner Gedankenwelt. Wenn es von anderen einmal vorgehalten wurde, hörte man weg. Nein, auf so etwas ließ man sich nicht ein. Gibt es so etwas überhaupt? Um aber näher auf diesen Menschen (in der Klammer) einzugehen, es hat sich um eine Frau gehandelt, unverheiratet, von großer, stets auf Bestimmtes, den nächsten Kreis gerichteter Güte, neidlos bis ins hohe Alter den reinen Ausdruck einer Schönheit bewahrend, die nie oder doch nur selten vom Mitmenschen gerühmt wurde. Habe ich je ein so schneeweißes Haar gesehen? Erzieherin, wenn ihr Beruf genannt werden soll, Jüdin, die den Gasöfen von Auschwitz noch entgehen, dafür aber in einem häufig genannten Konzentrationslager in weniger als einem Jahr nach dem Transport sterben sollte. Ich bleibe bei dem Bild von der Klammer, es gibt ihr Drama, die innere Geschichte besser wieder, als wenn einer ihre Bescheidenheit, besser noch: Gabe zur tiefsten Bescheidung, das Fehlen jeglichen Anspruchs auf welche Güter des Lebens immer nennen und rühmen wollte.

Sich in Klammer setzen neben den anderen Menschen, den vielen, wohlgemerkt bis zum Tode, den sie in keinem Augenblick ihres langen Lebens gefürchtet hat, ohne ihn je herbeigesehnt zu haben, weil letzteres auf keine Weise einer Existenz in der Klammer entsprochen hätte; Sehnsucht, Pathos, ich wiederhole, sich in Klammer setzen hat für sie neben allem anderen auch das bedeutet: Nicht wiederkommen, noch einmal anfangen unter besseren Bedingungen womöglich, nicht auferstehen, das um keinen Preis. Auferstehung, welches Wort und wie das klingt! Woher kommt so etwas uns Menschen zu, die wir sind, wie wir sind! Es schien dann zuweilen so, sooft die Rede darauf kam, das Wort ausgesprochen ward, als würde sie für einen Augenblick zu einem Menschen, der etwas fordert, fordern darf, ja als träte sie jetzt aus der Klammer heraus damit, mit der Forderung, Bitte oder wie man das nennen soll: Nicht wiederzukommen, noch einmal anzufangen, auferstehen, um Gottes willen nur das nicht. „Aber, Fräulein A., wenn Sie trotz allem wiederkämen, in welchem Reich immer auferstünden, wo Sie dann Laura – ich nannte den Namen eines Mädchens, eines ihr anvertrauten Zöglings, Schützlings, früh eines nie ganz aufgeklärten Todes gestorben, den sie mehr geliebt hatte als alles auf Erden –, wenn Sie Laura dann und dort wiedertreffen und in Armen halten könnten –, da strahlte sie wohl für einen Augen-Mick auf, wischte sich aber schnell die Tränen, die ihr kamen, aus den Augen und sagte nach der kleinsten Pause nur: Nein, nein ...

Ich finde den Satz des heiligen Paulus so erschütternd wie keinen anderen: Wir würden die unglücklichsten Menschen auf Erden sein von allen, wenn Christus nicht auferstanden wäre, Paulus hat so, wie er war, nichts in die Klammer gesetzt, nicht Gott, nicht den Menschen, weder einen Christen noch einen Heiden, schon gar nicht sich selber, und zwar um Gottes willen. Es ist dies die Art der Heiligen: nichts in die Klammer setzen, alles auf sich nehmen. Es war die Art Rancés, des Reformators der Trappisten, da er sterbend auf dem Aschenhaufen, auf den ihn kurz vor dem Verscheiden die Brüder, wie sich’s für den Mönch dieses Ordens strengster Observanz geziemt, gelegt hatten, die schaurig großen Worte als seine letzten ausrief: L’éternité quel bonheur! Es war die Art der heiligen Therese von Avila, der schon als Kind, mit dem Bruder im Garten Dinge des heiligen Lebens spielend, diese nachahmend, stets von neuem das Wort von den Lippen kam: para siempre, zu deutsch: immer, für immer, lieben ...

Beide waren Heilige im höchsten Wortsinn. Ich wiederhole, daß meiner ungerühmten Heldin der Gedanke an Heiligkeit von allen zu denkenden der entlegenste gewesen sei, daß ihn zu denken ihr nur Anmaßung ihrerseits geschienen hätte. Darum die Klammer, einstweilen bis zum Ende, in die sie sich selber gesetzt hat.

Wenn ich sie neben der heiligen Therese von Avila nenne, in deren Nähe bringe, soll dabei nicht übersehen werden, daß sie in einer Epoche gelebt hat, da Gasöfen erfunden wurden, um sich solcher Menschen zu entledigen, die umzubringen wären, während um die heilige Therese herum mit ihrer Devise: para siempre, im ganzen Lande auf den Plätzen der Städte die Autodafés lichterloh gegen den Himmel flammten. Diese entsprachen letztlich einer Leidenschaft im Menschen, die, unter Druck gesetzt, brennt, wie Feuer den Menschen ausbrennt. Die Gasöfen sind keiner Leidenschaft, nein, sie sind der schäbigsten Sinnlichkeit entsprungen, die sich je an Menschen gezeigt hat, einem Gedanken, der aus der Leere kam und im Nichts endete.