Die Handelspolitik der Bundesrepublik sah sich in der letzten Zeit oft vor die Aufgabe gestellt, geeignete Wege zur Abtragung von Schuldsalden ausfindig zu machen und auszuhandeln, die bei einer Reihe von Handelspartnern entstanden waren. Sie rührten aus der Zeit bilateraler (zweiseitiger) Abkommen her und hatten sich ergeben, weil jene Länder das mögliche Tempo und die eigene Kraft ihrer Entwicklung vom Agrarland zum modernen Industriestaat überschätzt hatten. Die Bundesrepublik als Gläubiger müßte sich zu einer längerfristigen Konsolidierung der meist kurzfristigen Handelsschulden verstehen und zu einer Abzahlung in kleinen Raten. Die Schuldner mußten sich bemühen, durch Reduzierung und Adjustierung ihrer Entwicklungspläne eine bessere Abstimmung ihres Entwicklungstempos mit ihren eigenen inneren Möglichkeiten zu schaffen. Im Augenblick stellen unsere Verhandlungen mit der Türkei und mit Argentinien gleichsam zwei Gegenpole dar, sowohl in den Methoden, mit denen man die "Sünden" der Vergangenheit aufzulösen sucht, als auch hinsichtlich der Einstellung des Schuldners — Wie andere Länder, so hatte sich auch die Türkei ein zu großes und zeitlich zu sehr gedrängtes Programm für ihre wirtschaftliche Entwicklung vorgenommen. Stärker vielleicht als bei anderen Ländern, bei denen aus gleichen Gründen hohe Schuldsalden gegenüber der Bundesrepublik entstanden, mangelte es der Türkei bisher an Kraft und Geschick, Binnenwirtschaft und Außenhandel so umzustellen, daß die Gläubiger Zutrauen zu einer ruhigen und stetigen Entwicklung gewinnen konnten. Die Türkei hat sehr stark darauf gebaut, daß der Westen aus politischen Gründen zu ihr stehen wird. Die Mitgliedschaf t in der Europäischen Zahlungsunion gab ihr größere und länger dauernde Ausweichmöglichkeiten, als sie sie bei rein bilateralen Abkommen wohl gehabt hätte. Auf der anderen Seite beachtete sie nicht im notwendigen Umfang die Spielregeln, die alle Teilnehmer eines multilateralen Klubs, wie es die EZU ist, einhalten müssen, wenn die Sache funktionieren soll. Daher haben die nachgerade unwirsch gewordenen Gläubiger die Auflösung der Schuldposition der Türkei über bilaterale Sonderabkommen versucht. Ein Teil der türkischen Erlöse aus den Exporten nach der Bundesrepublik wird zur Schuldtilgung gleichsam abgezweigt. Aus den laufenden Meldungen der Türkei werden wir mindestens eine Kontrolle darüber haben, daß die Schuldtilgung in zeitlich richtiger Reihenfolge erfolgt. Dieses "Abstottern" der alten Schuld aus dem laufenden Geschäft hatnatürlich für uns die unangenehme Folge, daß der Türkei damit entsprechend weniger Mittel für ihre Käufe an uns zur= Verfügung stehen. Die Mitgliedschaft in der EZÜ gäbe der Türkei sogar die Möglichkeit, ihren Teil der Exporterlöse aus dem deutschen Geschäft zu Einkäufen in anderen EZU Ländern zu verwenden.

Die Türken müßten alles daran setzen, ihre Lief ermöglichkeiten nach Preis und Qualität den Weltmarktverhältnissen anzupassen, so daß größere Käufe bei ihr für ihre Gläubiger interessant verden. Griechenland hat diesen Weg bei Tabak und Trockenfrüchten mit großem Erfolg beschritten. Dauernde Kursmanipulationen und der Dirigismus in der Lizenzierung von Im- und Exporten helfen auf lange Sicht nicht. Sie schieben das Beschreiten des richtigen Weges und damit die Möglichkeit, längerfristige Kredite für die systematische Entwicklung < zu erhalten, nur unnötig hinaus. Bei Argentinien wird die Konsolidierung und Abtragung des Schuldbetrages von etwa 800 Mill. $ mit einem grundsätzlichen Übergang zum multilateralen Zahlungsweg verbünden Zehn oder elf (Italien steht noch aus) Staaten, Mitglieder der Europäischen Zahlungsunion, haben sich zu einem solchen Währungsklub mit Argentiiien bereit erklärt. Argentinien wünschte eine Abtragung seiner Schuld gegenüber diesen Ländern (etwa 500 Mill $) in 15 Jahren. Die Einigung auf die von Großbritannien befürwortete Zeit von 10 Jahren mit der gleichmäßigen Tilgungsqiote von 50 Mill nebst steigender Verzinsung von im Durchschnitt 3 5 v. H muß als sehr günstig bezeichnet werden. Denn im Grunde ist Argentinien zahlungsfähig und die vereinbarte Annuität ist klein, verglichen mit der argentinischen Ausfuhr von etwa 1000 Mill $.

; Die Gläubiger handelten unter dem Eindruck, daß die argentinische Regierung und ihr Wirtschaftsberater Prebisch die ernste Absicht haben, sich in fairer Weise mit ihnen zu arrangieren und die Wirtschafts- und Handelspolitik so zu führen, daß künftig der Außenhandel normal verläuft und auf lange Sicht gesehen die Handelsbeziehungen ausgebaut und enger gestaltet werden können. Die großen wirtschaftlichen Möglichkeiten dieses Landes legten den Gläubigern nahe, ihm die Ruhepause zu gewähren, die es für die Umstellung von dem "Wirtschaften" des Peron Regimes braucht. Aus solchen Erwägungen hat die Bundesrepublik das Zustandekommen dieser Vereinbarung begrüßt und gefördert. Unsere Zustimmung zu dem — inzwischen am 1. Juli in Kraft getretenen — Klub hat sie kürzlich auf diplomatischem Wege der argentinischen Regierung notifiziert und dabei die Bereitwilligkeit zu einer selbständigen grundsätzlich ähnlichen Regelung erklärt. Die Staaten des Währungsklubs haben großes Verständnis dafür gezeigt, daß die Bundesrepublik zunächst fernbleibt und in besonderen Verhandlungen mit Argentinien eine der Klublösung "adäquate Regelung" anstrebt. Die Schulden Argentiniens gegenüber den Klubstaaten sind überwiegend Schulden gegenüber deren Regierungen. Großbritannien und Italien — nach uns die größten Gläubiger — haben die privaten Ansprüche gelöst und konnten damit Argentinien leichter entgegenkommen als die Bundesrepublik, in der es sich ganz überwiegend um private Ansprüche handelt. Von den deutschen Gesamtforderungen von etwa 180 Mill $ entfallen nur 30—32 Mill aus dem alten und dem fast völlig ausgenutzten neuen Swing auf die Bank deutscher Länder.

Da die Bundesregierung die privaten Forderungen nicht übernehmen will, muß man Wege suchen, auf denen die privaten Gläubiger zu einem der Klubregelung entsprechenden Stillhalten veranlaßt werden könnten. Da der weitaus größte Teil (etwa 150 Mill ) der privaten Forderungen auf eine nur kleine Zahl von Unternehmen entfällt; glauben amtliche Kreise, daß dies gelingen könnte. Denn auch diese Unternehmen haben ein Interesse an der Konsolidierung und der damit verbundenen Kräftigung der, Schuldner, um so mehr, als die eingegangenen Geschäfte nicht immer mit letzter kaufmännischer Vorsicht abgeschlossen waren. Ein ansehnlicher Teil der in obiger Summe enthaltenen langfristigen Kontrakte ist seitens der deutschen Lieferer noch nicht erfüllt. Wie bei Sanierungen üblich, könnten diese Vertragsteile von der Altschuld vielleicht abgetrennt und in neue Verträge umgewandelt werden. Obwohl es sich um getrennte Probleme handelt, wird der Fortgang unserer Verhandlungen mit Argentinien nicht unbeeinflußt bleiben können von der Haltung, die die argentinische Regierung zur Frage der deutschen Ver