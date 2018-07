Inhalt Seite 1 — Ein Gewährsmann der ZEIT berichtet Seite 2 Auf einer Seite lesen

Die oberschlesischen Arbeiter waren schon lange unzufrieden mit ihren Löhnen und hatten gedroht, die Arbeit niederzulegen. Vor etwa drei Wochen setzten sie ihre Forderungen durch und erhielten eine Lohnerhöhung von 15 v.H. Das erfuhren die Arbeiter in Warschau, Lodz und Posen und verlangten ebenfalls Lohnerhöhungen. Eine Delegation der Posener Lokomotivfabrik „Stalin“ war nach Warschau gefahren, um mit der Regierung zu verhandeln. Die Arbeiter hatten gedroht, am 28. Juni in den Streik zu treten, wenn ihre Forderungen bis dahin nicht erfüllt werden. Die Delegation kam unverrichteteterdinge aus Warschau zurück, und so begann am 28. Juni um 7 Uhr morgens der angedrohte Streik.

Von meinem Hotelfenster aus sah ich Demonstranten herankommen. Vorweg gingen als „Brustwehr“ sechzehn Mann untergehakt, die ganze Straße ausfüllend vonHäuserwand zu Häuserwand. Etwa fünfzig Meter dahinter folgten die übrigen Demonstranten. Nirgends war Polizei zu sehen, und niemand versuchte, den Zug aufzuhalten. Primitive Spruchbänder aus Packpapier mit dem Wort Chlewa (Brot) wurden an Stangen hochgehalten. Mit voller Absicht marschierten die Arbeiter an allen größeren Hotels vorbei. Sie wußten, daß dort viele ausländische Messebesucher wohnten. Ich öffnete das Fenster und photographierte. Die Menge applaudierte und winkte. Aus den Fenstern ringsum schauten Menschen und zeigten durch Händeklatschen ihre Sympathie mit den Demonstranten.

Aus mehreren Richtungen kamen Demonstrationszüge auf der „Straße der Roten Armee“ gegenüber dem von Kaiser Wilhelm gebauten „Schloß“,, dem jetzigen Rathaus, zusammen. Ein Lautsprecherwagen bahnte sich den Weg durch die Menge und Rufe: „Mehr Brot, mehr Lohn und heraus mit den Okkupanten“ schallten aus dem Lautsprecher hinüber zum Rathaus. Straßenbahnzüge waren angehalten worden, und auf den Straßenbahnwagen saßen Demonstranten. Die Menge wartete auf die Rückkehr einer Delegation, die ins Rathaus gegangen war, um dem Magistrat die Forderungen der Arbeiter vorzutragen. Ein Teil der Demonstranten hatte das in der Nähe gelegene Universitätsgebäude besetzt, in dem sich die Miliz-Station befand. Die Miliz-Soldaten ließen sich widerstandslos entwaffnen. Einige Demonstranten hatten begonnen, sowjetische Fahnen, die zur Feier der Messe angebracht waren, herunterzureißen.

Der erste Schuß

Vor dem Haus der „UB“, der polnischen Geheimpolizei, hatte sich inzwischen eine größere Menschenmenge versammelt und verlangte die Befreiung der politischen Gefangenen. Die UB-Leute befürchteten, gelyncht zu werden, und verband kadierten sich. Plötzlich fiel ein Schuß aus einem Fenster des UB-Hauses. Eine Funktionärin hatte die Nerven verloren und in die Menge hineingeschossen. Ein 16 jähriger Demonstrant brach getroffen zusammen und verblutete. Zorn und Empörung bemächtigten sich der Menge. Fahnen wurden in das Blut des Knaben getaucht, und angeführt von Fahnenträgern stürmte die Menge das Gefängnis.-Die Wächter kapitulierten, und die Gefangenen, politische und kriminelle, wurden befreit. Bei dieser Gelegenheit verschafften sich die Demonstranten Waffen. Die befreiten Gefangenen wurden im Triumph in ein Warenhaus geführt und „zivil“ eingekleidet.

Mittlerweile war es 12 Uhr geworden. Die Menge wurde infolge der Schießereien immer nervöser. Querschläger zertrümmerten Schaufenster. Ich sah eine Frau mitten auf der Straße, von einem Querschläger getroffen, zusammenbrechen.

Vor dem UB-Haus wurde die Lage immer bedrohlicher. Demonstranten waren auf das Dach des Gebäudes gelangt, rissen die Antennen der Störsender ab und warfen sie auf die Straße. Die Menge versuchte das Gebäude in Brand zu stecken, was aber nicht gelang.