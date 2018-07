Es ist bedauerlich, Wenn auch begreiflich, daß die populären Werke eines Meisters seine wahre Physiognomie so oft verdecken. Wir haben gesehen, wie der Schubert des Liedes den meist interessanteren Instrumentalkomponisten zurückdrängen, wie selbst innerhalb dieser beiden Sparten ähnliches geschehen konnte. Die Langspielplatte ist dabei, hier Wandel zu schaffen. Im Zuge der allgemeinen Musikrenaissance, die wir ihr verdanken, zieht sie viele im Schatten wirtschaftlicher Unergiebigkeit schlummernde, weil weniger sensationelle Werke, eines nach dem anderen ans Tageslicht und macht sie den Musikfreunden zugänglich. So bringt Philips jetzt die sämtlichen Klavierwerke Ravels, eines Komponisten, der hierzulande über den faszinierenden, aber wenig für ihn bezeichnenden Bolero oder allenfalls noch die Suite Daphnis und Chloe hinaus bisher nur ungenügend bekannt geworden ist:

Maurice Ravel: Die Klavierwerke; Robert Casadesus (Philips A 01112/4).

Bei keinem der universalen Komponisten, die zugleich Spezialisten des Flügels waren, wie etwa Beethoven, Schumann oder Brahms, kommt dem Klavierwerk im Gesamtschaffen eine ähnliche Schlüsselstellung zu, wie bei Ravel. Musikalische Abstammung, experimentelle Durchgangsstadien, persönliche Mentalität – alles liegt bei diesem kristallklaren Lateiner und Descartes-Jünger, der den goût du vrai besaß, zur offenen Einsichtnahme auf der Tastatur ausgebreitet, manche seiner späteren Orchesterwerke und Ballette sind auch aus alten Kla- – vierfassungen hervorgegangen. Ravel kannte weder weltschmerzliche Dämmerzustände noch stilistische Geheimniskrämerei, und er dachte nicht daran, seinen Namen nach Art mancher Landsleute mit synthetischer Größe aufzupumpen, wenn er gelegentlich eine gewisse Dürre und Schwerfälligkeit der Inspiration bei sich spürte; im Gegenteil, mit fröhlicher Selbstironie sprach er sich offen darüber aus und unternahm es lieber, den Mangel durch unerbittlichen Perfektionismus, gewürzt mit einer Extraportion Esprit, auszugleichen: das relativ Wenige, was Ravel geschrieben hat, strahlt im Glanz sublimer handwerklicher Meisterschaft.

Ravels Klavierkompositionen bedeuten ein markantes Kapitel in der Geschichte dieses Instruments. „Komplex, aber nicht kompliziert“ wollte er schreiben, und wir bemerken diesen Grundsatz schon bei einigen frühen Werken, in denen es ihm darum zu tun war, die ehrwürdigen Formen seiner großen Vorgänger, der Clavecinisten, mit modernem Geist und der Vielfalt heutiger Farb- und Klangmöglichkeiten zu erfüllen. Aber er setzte sich noch höhere Ziele: er wollte das Klavier auch den psychischen Bedürfnissen und Phänomenen der Gegenwart dienstbar machen. Was auf primitiverer Basis vor ihm schon Mussorgsky versucht hatte, das Seelische Erleben, ja, darüber hinaus auch das Phantastische, selbst die geheimen Regionen des Unterschwelligen und der Schwarzen Magie zu erforschen, eine pianistische Ausdrucksform und Symbolik für sie zu schaffen, ist ihm in seinen beiden weitaus bedeutendsten Klavierkompositionen, den Miroirs und der tief einsichtigen Suite Gaspard de la Nuit mit Zwingender Kraft gelungen. Diese Werke machen ihn zum schöpferischen Fortbilder der pianistischen Möglichkeiten – über Chopin und Liszt hinaus.

Wir können uns keinen Pianisten vorstellen, der dieser unheimlich glitzernden Musik, der dem Horror dieser rhythmischen, harmonischen und koloristischen Hexenküche so mühelos gewachsen wäre wie Robert Casadesus. Dieser um keinen Hauch weniger kristallene Franzose spielt in einem durchsichtig und farbig, akzentuiert und flüssige stählern Und graziös, ohne dabei jemals den musikalischen Gedanken Und seine Poesie zu vernachlässigen oder eine halsbrecherische Pianistik zu leerem Akrobatentum herabzuwürdigen. Alles bei ihm klingt, und beruhigt stellen wir fest, daß der Künstler nur einer geeigneten Gelegenheit bedurfte, um zu beweisen, daß er der immer spärlicher werdenden Sonderklasse zugleich reifer, kompetenter und lebend frischer Interpreten angehört. – Die Aufnahme hat gewiß den ihr zuteil gewordenen Grand Prix du Disque verdient. Chr.